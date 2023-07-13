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Ходаковский рассказал о кураторе ЧВК «Вагнер»: «Пригожин растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся»

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Ходаковский рассказал о кураторе ЧВК «Вагнер»: «Пригожин растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся»

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в настоящее время «исключен» из официальной жизни, став «тем, о ком не говорят». Однако не исключено, что он вскоре вернется в медийную повестку. Об этом пишет заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.


Как отмечает известный донецкий военачальник, нельзя исключать возвращения Пригожина в медийное пространство, в том числе и в какой-то новой ипостаси.

Он растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Далее экс-командир «Востока» называет важной чертой российского президента Владимира Путина устойчивость к манипуляциям. Его невозможно подвигнуть на совершение каких-то действий посредством манипуляций, и вся истерика, которая была развернута в социальных сетях, вызывает, как пишет Ходаковский, лишь противоположную реакцию.

Евгений Пригожин, по мнению экс-командира «Востока», не смог вовремя остановиться. В итоге мы столкнулись с той ситуацией, которая произошла. Но устойчивость к манипуляциям, отмечает Ходаковский, не должна отождествляться к нечувствительности к ситуации. Вот как раз ситуацию и надо чувствовать, и принимать оперативные решения, исходя из текущей обстановки.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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35 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:22
    +10
    Вон командующего 58 армией генерал-майора Попова отстранили, за то что правду докладывал наверх, там она видимо не понравилась. Если генералы будут докладывать только то что нравится начальству, у начальства будет искажена информация и нарушиться управление войсками, но в генштабе видимо этого не понимают. Вагнер если бы подписал контракт с МО то уже не могли бы говорить всё прямо.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:24
      -4
      Вагнер моментально уничтожили бы.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:34
        +7
        Не знаю как остальным, но мне не нравится, что официальные СМИ и Ходаковский вместе с ними всё никак не угомонятся по поводу Пригожина и его ЧВК.
        Мутную историю нам пытаются преподнести как однозначно правильную с одной стороны и категорически неправильную с другой стороны, но так не бывает даже в обычной жизни между двумя людьми.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 11:46
          -2
          Вчера показали склады Вагнера - 25000 снарядов на его складах!!! Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?А ведь реальные проблемы с различными видами б/к, на самом деле, испытывают другие подразделения, участвующие в СВО - тот же "Ахмат", хоть и не особо критично; у "Востока" Ходаковского нехватка довольно острая... Есть чего Ходаковскому высказать тому же Пригожену..
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:51
            +4
            Цитата: Курильщик
            Вчера показали склады Вагнера - 25000 снарядов на его складах!!!

            Так 25000 это что много чтоли? Даже на неделю не хватит наверное, учитывая что в Артёмовск каждые сутки по 500 новых бойцов ВСУ подбрасывало.
            по заявлениям Евгения Пригожина, для продвижения хотя бы на 100-200 метров в день на Артемовском направлении было необходимо около 6 000 снарядов в сутки. Итого 25 000 — это расход на 4-5 дней.
            1. Bulrumeb
              Bulrumeb Сегодня, 11:55
              +1
              По поводу этих снарядов уже прояснили - это НЗ который должен быть при любых обстоятельствах.
            2. Курильщик
              Курильщик Сегодня, 11:55
              +2
              Показали склад в Воронеже и там 25000 снарядов.... А есть еще склад в Ростове - там побелее будет ! Прикидываем - где то в среднем 50000 снарядов крупного калибра и реактивных и только на складах в тылу!!! А еще на передке запас всяко был...

              Воронеж 1100тонн крупнокалиб. снарядов - приблизительно 25000 снарядов - всего Вагнер сдал минобороны 2500 тонн...

            3. Курильщик
              Курильщик Сегодня, 12:12
              0
              Цитата: Лт. запаса ВВС
              Так 25000 это что много чтоли?

              Много ли это - Если учитывать, что на всем фронте ВСУ расходует в день 5-6тыс. снарядов - НА ВСЕМ ФРОНТЕ!!! (и это чувствительно для наших ребят) То пусть, грубо говоря, 30 000 снарядов, только на складах одной частной компании - это роскошь !!! Роскошь которой нет у других наших частей...
          2. user
            user Сегодня, 11:59
            0
            участвующие в СВО - тот же "Ахмат"


            Это который на 4 линии обороны находится, так там им они вообще не нужны
            1. Курильщик
              Курильщик Сегодня, 12:04
              0
              Части Ахмата, сейчас в Клешеевке держит оборону...т.е. в том же Бахмуте/Артемовске..

              и кстати Ахмат принимал участие во взятии Мариуполя..
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:27
      +2
      его сняли за то, что он не получил от Герасимова внятного ответа на свои просьбы по вооружению и ротации и заявил о своём праве использовать прямой доклад Верховному...тут Шойгу сразу и снял его, чтобы лишить возможности донести до Верховного правду фронта.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:28
        +8
        Цитата: Fisherman
        его сняли за то, что он не получил от Герасимова внятного ответа на свои просьбы по вооружению и ротации и заявил о своём праве использовать прямой доклад Верховному...тут Шойгу сразу и снял его, чтобы лишить возможности донести до Верховного правду фронта.

        Таки он донёс до верховного что хотел, шумиху большую поднял депутат Гурулёв разместив аудио.
        1. ludoger
          ludoger Сегодня, 12:08
          0
          Ну не любит начальство, когда наверх через голову обращаются.
    3. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 11:35
      +1
      Ну так у нас же не любят реальность, чем выше начальство тем меньше его заботят реальные проблемы подчинённых. Когда кто то портит красивые доклады и заставляет отрываться и работать прикипевшие сёдла, его сразу убирают. Так везде, это Россия!
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:47
        +1
        Цитата: Вадим С
        Ну так у нас же не любят реальность, чем выше начальство тем меньше его заботят реальные проблемы подчинённых. Когда кто то портит красивые доклады и заставляет отрываться и работать прикипевшие сёдла, его сразу убирают. Так везде, это Россия!

        Да и Герасимов засиделся в начальниках, уже 10 лет как генштаб возглавляет, давно пора заменить, есть же хорошие кандидаты, Суровикин, Теплинский. В США не просто так срок полномочий председателя объединенного комитета начальников штабов 4 года, сменяемость считается важным фактором, так как более молодой генерал может привнести новые взгляды на армию, боевое применение, тактику итд.
    4. иван2022
      иван2022 Сегодня, 12:11
      -3
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вон командующего 58 армией генерал-майора Попова отстранили, за то что правду докладывал наверх, там она видимо не понравилась. Если генералы будут докладывать только то что нравится начальству, у начальства будет искажена информация и нарушиться управление войсками, но в генштабе видимо этого

      Таких как ты "лейтенант запаса ВВС" - в военное время надо расстреливать.

      Абсолютно любому начальнику во все времена выгодно докладывать "наверх", что у него "того-сего недостаточно"...... И Герасимов с Шойгу - - не исключение.

      А что там "в Генштабе не понимают" - - или " понимают" --не твоего ума дело... hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    +1
    С командующим 58 армией Поповым виновный назначен и как я предполагал." А тот кто крикнул из ветвей: Жираф большой тому видней!" Какой-то интересный междусобойчик нарисовался между бывшими командующими 58 армии.Разберутся это армия- единоначалие ,это столп армии.Кстати Вагнер себя прекрасно чувствует.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:43
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Разберутся это армия- единоначалие

      Проблема не в единоначалии, а в том что генштаб не хочет принимать ответственность на себя за просчёты и неудачи.
  3. Седов
    Седов Сегодня, 11:31
    +4
    Экс-командир «Востока» называет важной чертой российского президента Владимира Путина устойчивость к манипуляциям
    Да, но Риджип Тиипович на днях обратное доказал, показав, что Кремль на манипуляции всё-таки поддается спокойно и безнаказанно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:44
      -1
      Раджеп Таипович многое не договаривает,оказывается он с Путиным уже полгода ведёт переговоры по зерновой сделке,но уже без Украины.Лавров сегодня завесу приоткрыл.
      1. border
        border Сегодня, 11:47
        0
        украинские порты, украинское зерно (по происхождению) и без Украины?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:58
          0
          Вообще-то да без Украины и без украинского зерна и ООН.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:40
    -2
    Сейчас надо консолидировать общество для борьбы с ВСУ, а не махать топором направо или налево отрубая головы непокорным.
    ВВП правильно сделал что не пошел путем репрессий как тут предлагали некоторые особо одаренные форумчане.
    Никогда России на пользу не приносила излишняя жестокость к своим гражданам.
    Я надеюсь что нашему президенту хватит силы и воли управлять необузданными течениями в нашем обществе без кровопролития и жестокости к талантливым людям.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:47
      +3
      Ну тем не менее Пригожин и его бизнес попал под репрессии. Я его не оправдываю, но как то резко наши "независимые" СМИ из героя начали делать врага. Как будто в высоких кабинетах биографию этого персонажа никто не знал.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:44
    +1
    При всём уважении, лично к г-ну Пригожину и нашей власти: он не должен возвращаться; то что он сделал было: "...хуже, чем преступление, это была ошибка..." И далее: Власть свои права на ошибки исчерпала.
    1. Rikochet
      Rikochet Сегодня, 11:53
      +1
      Понравилось хорошо цитаты заложил.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 12:29
      0
      И далее: Власть свои права на ошибки исчерпала.

      Вы уверены в этом?
      Я вот думаю, что у власти ошибок несравнимо больше и она продолжает их плодить.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:55
    -1
    Евгений Пригожин, по мнению экс-командира «Востока», не смог вовремя остановиться

    Скорее он не вовремя переворот задумал. Вот и не поддержали его. Вот если-бы после победы над фашистами кремлёвскую банду прижать, то да, народ, наевшись сказок по зомбоящику и прочих СМИ, 100% впряжётся за изгнание и предание народному суду этой шоблы из Кремля.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Alexandr2637
      Скорее он не вовремя переворот задумал.

      Там не один Пригожин решал, иначе бы Путин 35 командиров Вагнера не позвал на разговор в кремль. А все почему то об одном Пригожине говорят.
  7. Табель
    Табель Сегодня, 12:16
    0
    "Евгений Пригожин, по мнению экс-командира «Востока», не смог вовремя остановиться. В итоге мы столкнулись с той ситуацией, которая произошла. Но устойчивость к манипуляциям, отмечает Ходаковский, не должна отождествляться к нечувствительности к ситуации. Вот как раз ситуацию и надо чувствовать, и принимать оперативные решения, исходя из текущей обстановки."

    Что же...
    – Я думаю, что вам, комсомольским активистам, – сказал он громким и хорошо поставленным голосом, – не надо объяснять, почему решения двадцать седьмого съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные. Тем не менее методологическое различие между этими двумя понятиями часто вызывает недопонимание даже у пропагандистов и агитаторов. А ведь пропагандисты и агитаторы – это архитекторы завтрашнего дня, и у них не должно быть никаких неясностей по поводу плана, по которому им предстоит строить будущее…
  8. Цырендоржиев Самбу Рабданович
    Цырендоржиев Самбу Рабданович Сегодня, 12:17
    -2
    В нормальной ситуации отстранение командующего армией хоть и серьёзное, но внутриармейское событие, причины которого оглашать не принято, как содержащее закрытые сведения. То, что генерал-майор Попов предал огласке свои представления о причинах своего отстранения от обязанностей командарма даже в закрытых чатах своих подчинённых заставляет задуматься об атмосфере, царящей в отношениях среди высшего командного состава ВС РФ. А уж опубликование выступления генерала Попова в общедоступных СМИ депутатом генерал-лейтенантом Гурулёвым вообще факт кричащий!
    На что этот шаг рассчитан? Прежде всего, и это очевидно, - на дискредитацию военно-политического руководства РФ. В результате экс командующий Попов становится "невинно пострадавшим боевым генералом, неугодным для бездарного руководства Министерства обороны и ГШ ВС РФ". Не мне судить о квалификации генерала. Этим обязаны заниматься его начальники, однако сегодня в общественном сознании авторитет Министра обороны и НГШ сильно подмочен. Об этом, разумеется осведомлены и Попов и Гурулёв, что, в некоторой степени объясняет их действия. И надо сказать, по МО РФ и ГШ ВС РФ нанесен чувствительный удар. Но удар нанесен не только по авторитету военного руководства: он явно задевает и Верховного главнокомандующего. Более того, учитывая, что всё это происходит в ходе ожесточённых военных действий, удар нанесен и по боевым возможностям наших войск, их морально-психологическому состоянию и даёт в руки противника новые козыри в его информационной борьбе против нас. Общество ещё не стабилизировалось от пригожинского мятежа, а в уже затухающие страсти подброшены новые горящие факты. На мой взгляд, причина такой нестабильности состоит в неполном соответствии действий военно-политического руководства сложившейся обстановке. Уверенный в своей правоте генерал-лейтенант Гурулёв, по-видимому практически исчерпал свои возможности докричаться до военно-политического руководства страны и поэтому предпринял этот шаг.
    От того, найдут ли наши руководители силы объективно оценить внешнюю и внутреннюю военно-политическую обстановку и оперативно принять адекватные меры по нейтрализации пока ими не осознаваемых угроз, зависит судьба России.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 12:21
    -1
    После неудавшегося "путча/мятежа" Ходаковский снова материализовался и принялся опять ворошить то, что уже разрешили на самом верху.
    Лучше бы он высказал свою точку зрения про ситуацию вокруг генерала Попова.
  10. Табель
    Табель Сегодня, 12:27
    0
    «Пригожин растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся»

    У таукитян
    Вся внешность — обман, —
    Тут с ними нельзя состязаться:
    То явятся, то растворятся…
    Мне таукитянин — как вам папуас, —
    Мне вкратце об них намекнули.
    Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!" —
    В ответ они чем-то мигнули.
  11. spirit
    spirit Сегодня, 12:34
    +1
    важной чертой российского президента Владимира Путина устойчивость к манипуляциям. Его невозможно подвигнуть на совершение каких-то действий посредством манипуляций

    Конечно)Где то сейчас смеёться один Эрдоган, крутящий "многоходовочника" на одном известном месте.
  12. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:59
    0
    Его невозможно подвигнуть на совершение каких-то действий посредством манипуляций, и вся истерика, которая была развернута в социальных сетях, вызывает, как пишет Ходаковский, лишь противоположную реакцию.
    Господин Ходаковский сам себе противоречит. Истерика всё таки достигла цели, - противоположной, но достигла, значит манипулировать можно, нужно просто это правильно делать. Вот если бы не было НИКАКОЙ реакции - тогда другое дело. Только ведь это не истерика была, нельзя крик души людей истерикой называть. Да и "верховному" пора уже отличать тупую лесть и "чего угодно-с" от реального мнения людей, даже если ему оно не по сердцу.