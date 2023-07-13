Ходаковский рассказал о кураторе ЧВК «Вагнер»: «Пригожин растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся»

Он растворился в пространстве, чтобы снова материализоваться, когда силы возвратятся

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в настоящее время «исключен» из официальной жизни, став «тем, о ком не говорят». Однако не исключено, что он вскоре вернется в медийную повестку. Об этом пишет заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.Как отмечает известный донецкий военачальник, нельзя исключать возвращения Пригожина в медийное пространство, в том числе и в какой-то новой ипостаси.- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.Далее экс-командир «Востока» называет важной чертой российского президента Владимира Путина устойчивость к манипуляциям. Его невозможно подвигнуть на совершение каких-то действий посредством манипуляций, и вся истерика, которая была развернута в социальных сетях, вызывает, как пишет Ходаковский, лишь противоположную реакцию.Евгений Пригожин, по мнению экс-командира «Востока», не смог вовремя остановиться. В итоге мы столкнулись с той ситуацией, которая произошла. Но устойчивость к манипуляциям, отмечает Ходаковский, не должна отождествляться к нечувствительности к ситуации. Вот как раз ситуацию и надо чувствовать, и принимать оперативные решения, исходя из текущей обстановки.