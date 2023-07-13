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Американский правовед: Нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы

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Американский правовед: Нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы

После решения администрации Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине, официально озвученном 7 июля, не только на Западе, но и почти во всем мире, развернулась дискуссия на эту тему, в которой участвуют политики, журналисты и всякие эксперты. Не остался в стороне и профессор права Американского университета Роберт Голдман.


В статье, опубликованной в американском издании The Express, он подвел свое обоснование и пришел к выводу, что нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы в текущем военном конфликте, ведь страны не подписали соответствующую конвенцию по запрету их использования. Якобы ничего не нарушают и Соединенные Штаты, которые также не ратифицировали данное международное соглашение, участниками которого на сегодняшний день являются 123 страны, включая некоторых членов НАТО.

С учетом того, что даже такие надежные союзники США, как Великобритания, открыто не поддерживают решение Вашингтона, Белый дом запускает все возможные рычаги пропаганды через подконтрольную прессу и устами лояльных экспертов, пытаясь успокоить мировую общественность.

В последний раз США поставляли данное оружие неизбирательного действия с большим радиусом поражения зарядами, часть которых может взорваться позднее, Саудовской Аравии во время военной интервенции королевства в Йемен. Однако, с учетом реакции мирового сообщества на гибель гражданского населения в результате применения кассетных бомб и снарядов, в 2016 году Штаты отказались от дальнейшей поставки кассетных боеприпасов не только саудитам, но и другим странам.

Профессор напомнил, что до этого данный тип оружия Соединенные Штаты использовали в Лаосе и Вьетнаме, Израиль применял кассетные БК в Южном Ливане, США и Великобритания в Ираке. По словам Голдмана, российская и сирийская армии до сих пор используют кассетные боеприпасы в САР. Теперь настала очередь Украины.

Министерство обороны США 22 июня объявило, что кассетные бомбы могли бы стать эффективным оружием для ВСУ в сдерживании и нанесении поражений российским войскам. Главное, уточнили в американском Минобороны, применяться они должны только по военным целям.

Действительно, продолжил профессор, обеспокоенность по поводу риска причинения вреда гражданскому населению привела в 2008 году к принятию Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их применение, производство или продажу государствами-членами. Но по состоянию на 2023 год конвенция имеет обязательную юридическую силу только для 123 государств; США, Украины и России среди них нет.

Ни их самих, ни любую другую страну, которая еще не подписала конвенцию, нельзя принудить присоединиться к запрету

— считает американский правовед.

Ссылаясь на статьи Женевской конвенции, регулирующие правила ведения военных действий, Голдман отмечает, что в них говорится о том, что воюющие стороны должны ограничивать ущерб гражданскому населению. Но, продолжая манипулировать доказательствами, профессор обращает внимание, что ни в одной статье не говорится о запрете определенных видов оружия.

Скорее то, как используется оружие определяет, является ли нападение неизбирательным и, следовательно, преступлением по международному праву

— встраивает свою логику профессор права.

Соответственно, заключает Голдман, если ВСУ будут применять кассетные бомбы исключительно по военным целям ВС РФ, то ни Киев, ни Вашингтон не могут быть обвинены в нарушении международных норм ведения войны. Естественно, то, что украинские националисты уже неоднократно использовали кассетные боеприпасы советского образца по мирным населенным пунктам бывшей Украины, американский правовед предпочитает умолчать. Он лишь отмечает, что Украина «гарантировала» не применять данное оружие по гражданским объектам. Какова цена гарантиям киевского режима, знают все, только не американские идеологи и пропагандисты. Хотя знают и они, но у них совсем другие задачи. Единственно, в чём прав Голдман, так это в том, что при использовании кассетных боеприпасов Украиной руки в этом плане будут развязаны и у ВС РФ.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кассетный_боеприпас
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15 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:52
    +2
    Так и есть, РФ не подписывала эту конвенцию. А вот те же кассетные Хаймарсы прилетали по позициям ВС РФ ещё месяца три назад, есть видео в хорошем качестве.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:26
      0
      Гражданин Голдман действует строго по известной поговорке - "Закон как дышло, куда повернул туда и вышло".
      Но я готов на 100% предугадать его реакцию, когда такие боеприпасы применит кто-то по его стране или его дому. "Песня" его будет кардинально противоположной, когда это затронет лично его.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:28
      0
      "Не остался в стороне и профессор права Американского университета Роберт Голдман."
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      Жаль, что гимназистка с биркой "псаки", рассуждая год назад на эту же тему, не имела такого консультанта-"правоведа", как "профессор" Гольдман...

      Впрочем, если бы этот паренек не прогуливал уроки в начальной школе, он бы узнал, что, во всяком случае "после Нюрнберга", вошли в широкий обиход такие понятия, как "военное преступление"...

      Особливо, когда речь идёт о неизбирательном применении того или иного вооружения, в результате чего, основные урон наносится не военному потенциалу противостоящей стороны, а приходится на гражданское население...

      Как, "к примеру", - применение ЯО в отношении гражданского населения и инфраструктуры в Хиросиме и Нагасаки. Массированное применение химоружия США во Вьетнаме, - дефолианты, напалм (это, кстати, если мне память не изменяет), тоже, как "термиты" и термобарические смеси, - химоружие...

      Короче, ещё много "каких примеров" есть. Но есть и забытая "профессором-правоведом" аксиома. Тоже, железно - правовая, - ВСЕ юридические причины или основания", монопольно использует только победитель, по результатам войны. Это его монопольное и эксклюзивное право...

      А Дядя Сэм, увы, начинает поставки оружия неизбирательного действия, обреченному на поражение военному преступнику. Для спасения его преступного режима... А значитСЯ, - КАК МИНИМУМ, является ПОСОБНИКОМ...

      И ему ещё за планирование применения бактериологического оружия против России (и остальных геополитических конкурентов, как Поднебесная...) ответить, в итоге придется...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +3
    Нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы
    . Что там было не понятно?
    С той стороны враг, который ничем себя не ограничивает...
    Ответ надо давать соответствующий.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:05
      +2
      Цитата: rocket757
      Ответ надо давать соответствующий.

      Уже вчера.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:17
        0
        Понятно, что вчера, но... "мы к этому не готовились"!
        Такое впечатление, что планировали, "готовились", руководят какие то недоучки-двоечники.
        Увы и ах, можно много говорить, что качество элиток, руководителей, политиков забугорных ниже плинтуса... так и хочется спросить, а у нас с этим как??? Не за всех, но за многих, есть сомнения, обоснованные.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    +1
    Этому эксперту простительно, он типа правовед, а военные скажут про эффективность кассетных боеприпасов при обороне и наступлении. В наступлении они имеют страшилки, поскольку обороняющиеся в окопах и укрытиях, а вот по наступающим в поле это да. Походу, полосатые поставят эти боеприпасы на окраину для сдерживания нашего предстоящего наступления, которое будет и полосатые там это нутром чувствуют. А пока нам нужно рядить наступающих этими кассетами раз уж пошла такая "пьянка". А нашей разведке успехов работе по выявлению складов с БК, хорошо бы в одном месте накрыть и побольше, побольше.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 12:05
    +1
    C таким же успехом будут оправдывать и применение ТЯО или "грязной бомбы"....делопуты всегда найдут юридические лазейки,а вот когда будет ответ,вот тогда подымется вселенский вой: "нельзя,это незаконно!"...Вот ещё--фамилия "профессора" вызывает странные ощущения.....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    +1
    Американцы на фоне поднятой шумихи начинают выпускать на манеж "престидижитаторов" словесных манипуляций - "юридически законно", "избирательное нападение" и др. А есть ли смысл обсуждать если эти б/п уже вероятно на Украине?
    при использовании кассетных боеприпасов Украиной руки в этом плане будут развязаны и у ВС РФ.
    А у России давно должны быть развязаны руки еще после первых терактов ГУР и СБУ на ее территории.
  6. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 12:09
    0
    Нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы
    юридической то причины нет. Но будет как обычно - юкрейн начнет (уже начала) применять первой. А вот прилетит ответка так начнется - "а нас-то за Що???!!"
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:14
    +1
    Не помню чтобы россия подписывала документы запрещающие применение яо, поэтому логику данного правоведа считаю вполне применимой и к данному типу оружия. Да и в области химического и бактериологического оружия можно подойти креативно. wassat
  8. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 12:25
    0
    Лучший ответ коллективному "голдману" - поставить кассетные БП Палестинским борцам за освобождение своей страны от оккупации. А так же фосфорные БП.
    Пусть "голдманы" побегают по лепесткам.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:33
    0
    Я могу обрадовать г-на Голдмана: Россия не только не подписывала Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, но и то, что нет никакой Конвенции о непримении ЯО, обязательной для РФ.
  10. alexandr_vd
    alexandr_vd Сегодня, 12:44
    0
    Ну, так теперь у нас будет полное право бомбить этим оружием тренировочные лагеря, гарнизоны, порты, военные склады, ж/д станции и пр. у УКРов!
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:46
    0
    Есть юридическая причина для Украины не применять противопехотные мины. Применяют, тишина. Кассетные давно пора бы применять, засыпая Украину.