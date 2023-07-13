Американский правовед: Нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы

После решения администрации Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине, официально озвученном 7 июля, не только на Западе, но и почти во всем мире, развернулась дискуссия на эту тему, в которой участвуют политики, журналисты и всякие эксперты. Не остался в стороне и профессор права Американского университета Роберт Голдман.
В статье, опубликованной в американском издании The Express, он подвел свое обоснование и пришел к выводу, что нет никакой юридической причины, по которой Украина или Россия не могут использовать кассетные боеприпасы в текущем военном конфликте, ведь страны не подписали соответствующую конвенцию по запрету их использования. Якобы ничего не нарушают и Соединенные Штаты, которые также не ратифицировали данное международное соглашение, участниками которого на сегодняшний день являются 123 страны, включая некоторых членов НАТО.
С учетом того, что даже такие надежные союзники США, как Великобритания, открыто не поддерживают решение Вашингтона, Белый дом запускает все возможные рычаги пропаганды через подконтрольную прессу и устами лояльных экспертов, пытаясь успокоить мировую общественность.
В последний раз США поставляли данное оружие неизбирательного действия с большим радиусом поражения зарядами, часть которых может взорваться позднее, Саудовской Аравии во время военной интервенции королевства в Йемен. Однако, с учетом реакции мирового сообщества на гибель гражданского населения в результате применения кассетных бомб и снарядов, в 2016 году Штаты отказались от дальнейшей поставки кассетных боеприпасов не только саудитам, но и другим странам.
Профессор напомнил, что до этого данный тип оружия Соединенные Штаты использовали в Лаосе и Вьетнаме, Израиль применял кассетные БК в Южном Ливане, США и Великобритания в Ираке. По словам Голдмана, российская и сирийская армии до сих пор используют кассетные боеприпасы в САР. Теперь настала очередь Украины.
Министерство обороны США 22 июня объявило, что кассетные бомбы могли бы стать эффективным оружием для ВСУ в сдерживании и нанесении поражений российским войскам. Главное, уточнили в американском Минобороны, применяться они должны только по военным целям.
Действительно, продолжил профессор, обеспокоенность по поводу риска причинения вреда гражданскому населению привела в 2008 году к принятию Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их применение, производство или продажу государствами-членами. Но по состоянию на 2023 год конвенция имеет обязательную юридическую силу только для 123 государств; США, Украины и России среди них нет.
Ни их самих, ни любую другую страну, которая еще не подписала конвенцию, нельзя принудить присоединиться к запрету
— считает американский правовед.
Ссылаясь на статьи Женевской конвенции, регулирующие правила ведения военных действий, Голдман отмечает, что в них говорится о том, что воюющие стороны должны ограничивать ущерб гражданскому населению. Но, продолжая манипулировать доказательствами, профессор обращает внимание, что ни в одной статье не говорится о запрете определенных видов оружия.
Скорее то, как используется оружие определяет, является ли нападение неизбирательным и, следовательно, преступлением по международному праву
— встраивает свою логику профессор права.
Соответственно, заключает Голдман, если ВСУ будут применять кассетные бомбы исключительно по военным целям ВС РФ, то ни Киев, ни Вашингтон не могут быть обвинены в нарушении международных норм ведения войны. Естественно, то, что украинские националисты уже неоднократно использовали кассетные боеприпасы советского образца по мирным населенным пунктам бывшей Украины, американский правовед предпочитает умолчать. Он лишь отмечает, что Украина «гарантировала» не применять данное оружие по гражданским объектам. Какова цена гарантиям киевского режима, знают все, только не американские идеологи и пропагандисты. Хотя знают и они, но у них совсем другие задачи. Единственно, в чём прав Голдман, так это в том, что при использовании кассетных боеприпасов Украиной руки в этом плане будут развязаны и у ВС РФ.