Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередные удары по украинским формированиям в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Как сообщает источник, по сосредоточенным в районе моста украинским боевикам были нанесены ракетные и артиллерийские удары. В результате обстрелов ВСУ понесли значительные потери на данном участке и были вынуждены задействовать резервы.
Известно, что ВСУ не в первый раз пытаются закрепиться в районе Антоновского моста на левом берегу реки Днепр. Сейчас левобережье Днепра на Херсонщине контролируется Вооруженными силами Российской Федерации. Но украинские формирования не оставляют попыток изменить эту ситуацию, создав плацдармы на отдельных участках левобережья. Район Антоновского моста весьма удобен для таких действий, поскольку сами боевики могут скрываться под мостом от российских ударов.
На остальных участках левобережья, учитывая особенности ландшафта и последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС, ситуация не очень благоприятствует наступательным действиям украинских формирований, почему они пока от их начала и воздерживаются.
На других направлениях фронта российские войска продолжают отражать атаки ВСУ. На протяжении почти полутора месяцев украинские формирования так и не преодолели российскую линию обороны на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но при этом понесли очень существенные потери и в личном составе, и в военной технике, включая танки и боевые машины пехоты западного производства.