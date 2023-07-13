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Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонщине

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Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонщине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередные удары по украинским формированиям в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».


Как сообщает источник, по сосредоточенным в районе моста украинским боевикам были нанесены ракетные и артиллерийские удары. В результате обстрелов ВСУ понесли значительные потери на данном участке и были вынуждены задействовать резервы.

Известно, что ВСУ не в первый раз пытаются закрепиться в районе Антоновского моста на левом берегу реки Днепр. Сейчас левобережье Днепра на Херсонщине контролируется Вооруженными силами Российской Федерации. Но украинские формирования не оставляют попыток изменить эту ситуацию, создав плацдармы на отдельных участках левобережья. Район Антоновского моста весьма удобен для таких действий, поскольку сами боевики могут скрываться под мостом от российских ударов.


На остальных участках левобережья, учитывая особенности ландшафта и последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС, ситуация не очень благоприятствует наступательным действиям украинских формирований, почему они пока от их начала и воздерживаются.

На других направлениях фронта российские войска продолжают отражать атаки ВСУ. На протяжении почти полутора месяцев украинские формирования так и не преодолели российскую линию обороны на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но при этом понесли очень существенные потери и в личном составе, и в военной технике, включая танки и боевые машины пехоты западного производства.
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21 комментарий
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:33
    +5
    ВСУ не в первый раз пытаются закрепиться в районе Антоновского моста на левом берегу Днепр
    Чудесам словесной эквилибристики. В части Антоновского моста я бы сказал по другому - наши ВС не в первый раз пытаются уничтожить плацдарм(чик) ВСУ на Антоновском мосту, но пока это не удается.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:39
      +4
      пока это не удается.
      Ввиду беспрерывного потока укросамоубийц, которые встают на место уже уничтоженных.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:41
        +1
        Цитата: Болторез
        Ввиду беспрерывного потока укросамоубийц, которые встают на место уже уничтоженных.

        Ну нравится украм это делать, такие у них игрища.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:47
          +1
          такие у них игрища.
          Они явно верят, что еще чуток простоять,еще денек продержаться-и Россия рухнет. И польются на них реки-окияны халявы евросоюзной laughing , и будет у тараса хатка на Днепре, да на Рейне еще одна wassat .
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:41
      +3
      Цитата: blackGRAIL
      ВСУ не в первый раз пытаются закрепиться в районе Антоновского моста на левом берегу Днепр
      Чудесам словесной эквилибристики. В части Антоновского моста я бы сказал по другому - наши ВС не в первый раз пытаются уничтожить плацдарм(чик) ВСУ на Антоновском мосту, но пока это не удается.

      И что же у Вас вызывает такое удивление в действиях российских войск.
      Видимо Вы крупный стратег и можете на раз объяснить действия противоположной стороны, которая как очумелая лезет в одну и туже точку, где каждую такую вылазку уничтожают до прибытия следующей партии смертников. Вот тут действительно "чудеса стратегии" от ВСУ. Вас это не коробит?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:45
        0
        когда уже испытают на Днепре нашу новую электрошоковую противопехотную мину, многоразового действия с убойностью 100 000 вольт и 10 ампер
        в кассетах для: КАБ и РСЗО
        с возможностью отключения для прохода своих сил
        и подрывом как у осколочных противопехотных мин ПОМ-3
        МЭН-5/10 просто цветочки для ЧОПов
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:59
          0
          электрошоковую противопехотную мину,
          Идея хорошая,но укропы резиновыми сапогами разживутся быстро.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:51
      0
      несколько раз уже уничтожали но на следующий день они снова лезут
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:57
        0
        И что же получается? belay Мы что то не знаем,про унисчтожение всук нам врут,или в атаку идет армия самоубийц(что явно не соответствует нормальной логике)?
        1. ААК
          ААК Сегодня, 12:16
          +2
          Даже самые отмороженные, с макушки до пяток обколотые свастонами и обожравшиеся боевой химией бандеры не полезли бы уже на третий раз под мост, если бы там лежали разобранные по частям и поджаренные предыдущие два десанта в полном составе... а эпопея с Антоновским мостом продолжается ЕМНИП третью неделю, а наши СМИ, в т.ч. и ВО, уже раз пять сообщали об уничтожении и на мосту, и под мостом, и вокруг моста... видно в штатовских лабораториях на укропии научились размножать бандер почкованием или корневищем....
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 13:02
            0
            бандеры не полезли бы уже на третий раз под мост
            По словам вагнеров-лезли и не в такие дыры. Да и на минные поля лезут примерно так же.
    4. ZIF122
      ZIF122 Сегодня, 12:11
      0
      Я так и не понял,плацдарм на левом берегу у всу есть или нет?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:57
        0
        смотря с какой стороны считать его - левым
        и кто играет - красными
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:39
    +3
    Вот по кому можно кассетными боеприпасами отрабатывать без зазрения совести.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:46
      0
      На воде может и будет эффективно, но по одной лодке стрелять? А на земле они по норам сидят, кассеты тут бесполезны, только "Солнцепек".
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:41
    -2
    Как в костре потухшем таял огонек...
    Были версты обгорелые в пыли...
    Далеко до... Победы?
    Будет!
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:47
    +1
    Не понимаю. Неужели Солнцепёк не может выжечь эти островки? А напалмом залить?
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:48
    +3
    Вопрос один - сколько лет мы будем бодаться за пятачки, особенно с учетом проблем, озвученных ген. Поповым и кадровых для него последствий? Если не уничтожить салорейх, через некоторое время мы получим укровермахт оснащенный почти всеми видами натовского оружия. Какие перспективы такого бодания, имея в виду наши рыхлые "больше чем союзы"? В чем состоит великая шахматная мысль командования?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:52
      +1
      это идиотский вопрос!!! это в играх можно раз и все уничтожил, в реальности за каждый метр приходится сражаться
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:56
      +4
      Какие перспективы такого бодания, учитывая наши рыхлые "больше чем союзы"?

      Соглашусь с Вами, чем дольше тянется СВО тем быстрее превращаются "больше чем союзы" в "меньше чем партнёры". Запад не устаёт обрабатывать, лояльные к нам, страны и достигает определенных успехов.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    +1
    нанесли очередные удары по украинским формированиям в районе Антоновского моста
    Одних раздолбают им на смену другие подтягиваются. И пока есть кому подтягиваться будут цепляться за клочок земли неся потери. А наши будут методично прореживать ряды резервов.