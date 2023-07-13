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Штурм дворца Хафизуллы Амина спецназом Минобороны и КГБ СССР

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Штурм дворца Хафизуллы Амина спецназом Минобороны и КГБ СССР

В сентябре 1979 года в Афганистане случился государственный переворот, в результате которого власть в стране захватил прозападный диктатор Хафизулла Амин. Последний жестоко устранил практически всю оппозицию. Кроме того, по приказу Амина был убит свергнутый глава государства Мохаммад Тараки, ранее подписавший Договор о дружбе с СССР.


Естественно, ситуация, когда Запад мог взять полный контроль над приграничным Афганистаном со всеми вытекающими последствиями, никак не устраивала руководство СССР. В связи с этим уже в октябре того же года КГБ и Минобороны Советского Союза приступили к разработке операций по свержению Амина и захвату стратегических объектов в Кабуле, получившие название «Байкал-79» и «Шторм-333» соответственно.

Сам диктатор обосновался во дворце Тадж-Бек, который был превращен в настоящую крепость. В связи с многочисленными попытками покушений, новый правитель Афганистана серьезно озаботился своей безопасностью. В итоге, все подступы к зданию, к которому вела всего одна дорога, были заминированы, стены укреплены, по периметру размещены пулеметные гнезда, на некоторых направлениях в землю вкопаны танки. В общей сложности дворец охраняли порядка двух тысяч человек.

Подобраться к резиденции было практически невозможно. Однако в декабре 1979 года бойцы 154-го отряда специального назначения ГРУ Генштаба СССР, ранее прибывшие в Афганистан по просьбе того же Амина и влившиеся в состав афганских войск – «мусульманский батальон», прибыли во дворец для усиления охраны диктатора.

Кроме того, в операции по устранению прозападного узурпатора участвовали подразделения 345-го отдельного парашютно-десантного полка, находившиеся в Афганистане под видом специалистов, отвечающих за безопасность полетов советской транспортной авиации, а также несколько спецгрупп КГБ, долгое время находившихся в стране, работая в посольстве СССР и военными советниками.

Штурм Тадж-Бек начался 27 декабря с отключения связи и блокирования ближайших гарнизонов афганской армии. В итоге, дворец оказался полностью изолированным.

В то же время, незаметно пробраться в резиденцию диктатора советским военным не удалось. Охрана на блокпостах засекла их передвижение и открыла огонь.

В итоге, для подавления огневых точек и недопущения переброски подкреплений спецназ ГРУ начал применять по противнику зенитные «Шилки» и гранатометы.

В то же время, группы бойцов КГБ, ворвавшись на территорию резиденции на БМП и БТР, вступили в бой с личной охраной Амина, который, несмотря на ожесточенное сопротивление его бойцов, был ликвидирован.

В общей сложности, операция пролилась 40 минут. В плен было взять порядка 1700 афганских военных, при этом практически все телохранители диктатора не сдались и были уничтожены в ходе боев.

Потери советских военных и силовиков составили до 15 убитых среди десантников и «мусульманского батальона», а также 5 убитых сотрудников КГБ.

Использованы фотографии:
архивное фото
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1 комментарий
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 12:50
    0
    Потери советских военных и силовиков составили до 15 убитых среди десантников и «мусульманского батальона», а также 5 убитых сотрудников КГБ.


    Как бы.... итогом этого штурма стали десять лет войны и безвозвратные потери СССР составили 15051 человек, в том числе:
    Военнослужащие СА - 14427 человек
    Подразделения ПВ и органов КГБ СССР - 576 человек
    Формирования МВД СССР - 28 человек
    Другие министерства и ведомства - 20 человек
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    строчки интересные в статье:
    1.Амин захватил власть ...когда Запад мог взять полный контроль над приграничным Афганистаном со всеми вытекающими последствиями, никак не устраивала руководство СССР.

    2.в декабре 1979 года бойцы 154-го отряда специального назначения ГРУ Генштаба СССР, ранее прибывшие в Афганистан по просьбе того же Амина и влившиеся в состав афганских войск – «мусульманский батальон», прибыли во дворец для усиления охраны диктатора

    3.участвовали подразделения 345-го отдельного парашютно-десантного полка, находившиеся в Афганистане под видом специалистов, отвечающих за безопасность полетов советской транспортной авиации, а также несколько спецгрупп КГБ, долгое время находившихся в стране, работая в посольстве СССР и военными советниками.