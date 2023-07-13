Штурм дворца Хафизуллы Амина спецназом Минобороны и КГБ СССР

В сентябре 1979 года в Афганистане случился государственный переворот, в результате которого власть в стране захватил прозападный диктатор Хафизулла Амин. Последний жестоко устранил практически всю оппозицию. Кроме того, по приказу Амина был убит свергнутый глава государства Мохаммад Тараки, ранее подписавший Договор о дружбе с СССР.
Естественно, ситуация, когда Запад мог взять полный контроль над приграничным Афганистаном со всеми вытекающими последствиями, никак не устраивала руководство СССР. В связи с этим уже в октябре того же года КГБ и Минобороны Советского Союза приступили к разработке операций по свержению Амина и захвату стратегических объектов в Кабуле, получившие название «Байкал-79» и «Шторм-333» соответственно.
Сам диктатор обосновался во дворце Тадж-Бек, который был превращен в настоящую крепость. В связи с многочисленными попытками покушений, новый правитель Афганистана серьезно озаботился своей безопасностью. В итоге, все подступы к зданию, к которому вела всего одна дорога, были заминированы, стены укреплены, по периметру размещены пулеметные гнезда, на некоторых направлениях в землю вкопаны танки. В общей сложности дворец охраняли порядка двух тысяч человек.
Подобраться к резиденции было практически невозможно. Однако в декабре 1979 года бойцы 154-го отряда специального назначения ГРУ Генштаба СССР, ранее прибывшие в Афганистан по просьбе того же Амина и влившиеся в состав афганских войск – «мусульманский батальон», прибыли во дворец для усиления охраны диктатора.
Кроме того, в операции по устранению прозападного узурпатора участвовали подразделения 345-го отдельного парашютно-десантного полка, находившиеся в Афганистане под видом специалистов, отвечающих за безопасность полетов советской транспортной авиации, а также несколько спецгрупп КГБ, долгое время находившихся в стране, работая в посольстве СССР и военными советниками.
Штурм Тадж-Бек начался 27 декабря с отключения связи и блокирования ближайших гарнизонов афганской армии. В итоге, дворец оказался полностью изолированным.
В то же время, незаметно пробраться в резиденцию диктатора советским военным не удалось. Охрана на блокпостах засекла их передвижение и открыла огонь.
В итоге, для подавления огневых точек и недопущения переброски подкреплений спецназ ГРУ начал применять по противнику зенитные «Шилки» и гранатометы.
В то же время, группы бойцов КГБ, ворвавшись на территорию резиденции на БМП и БТР, вступили в бой с личной охраной Амина, который, несмотря на ожесточенное сопротивление его бойцов, был ликвидирован.
В общей сложности, операция пролилась 40 минут. В плен было взять порядка 1700 афганских военных, при этом практически все телохранители диктатора не сдались и были уничтожены в ходе боев.
Потери советских военных и силовиков составили до 15 убитых среди десантников и «мусульманского батальона», а также 5 убитых сотрудников КГБ.