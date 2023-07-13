Советник главы офиса Зеленского предположил три вероятных исхода военных действий

По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, для Киева существуют три вероятных итога завершения российской специальной военной операции. При этом, лишь один из них Подоляк считает позитивным.В эфире телемарафона, уже более года транслируемого украинским телевидением, Подоляк отметил, что в случае победы ВСУ будет сохранена украинская государственность. Более того, Украина займет доминирующее положение в регионе и обретет очень четкие основанные на равноправии партнерские отношения со странами Западной Европы. Помимо этого, Украина сможет иметь крайне эффективную и модернизированную армию.Остальные два варианта дальнейшего развития событий Подоляк не считает позитивными. В случае поражения в вооруженном конфликте, Украина, по мнению советника главы офиса Зеленского, в течение нескольких лет прекратит свое существование в качестве государства.При оставшемся сценарии будет образована линия разграничения и заключены очередные соглашения по типу Минских. В этом случае Украина также будет исчезать, однако этот процесс займет более продолжительное время.Стоит отметить, что Украину в любом случае неизбежно ожидает полная ликвидация государственности. Даже в случае гипотетического успеха ВСУ на поле боя, что является крайне маловероятным, Украина неизбежно столкнется с многочисленными экономическими, демографическими и социальными проблемами, критичными для существования этого государства.