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Советник главы офиса Зеленского предположил три вероятных исхода военных действий

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Советник главы офиса Зеленского предположил три вероятных исхода военных действий

По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, для Киева существуют три вероятных итога завершения российской специальной военной операции. При этом, лишь один из них Подоляк считает позитивным.


В эфире телемарафона, уже более года транслируемого украинским телевидением, Подоляк отметил, что в случае победы ВСУ будет сохранена украинская государственность. Более того, Украина займет доминирующее положение в регионе и обретет очень четкие основанные на равноправии партнерские отношения со странами Западной Европы. Помимо этого, Украина сможет иметь крайне эффективную и модернизированную армию.

Остальные два варианта дальнейшего развития событий Подоляк не считает позитивными. В случае поражения в вооруженном конфликте, Украина, по мнению советника главы офиса Зеленского, в течение нескольких лет прекратит свое существование в качестве государства.

При оставшемся сценарии будет образована линия разграничения и заключены очередные соглашения по типу Минских. В этом случае Украина также будет исчезать, однако этот процесс займет более продолжительное время.

Стоит отметить, что Украину в любом случае неизбежно ожидает полная ликвидация государственности. Даже в случае гипотетического успеха ВСУ на поле боя, что является крайне маловероятным, Украина неизбежно столкнется с многочисленными экономическими, демографическими и социальными проблемами, критичными для существования этого государства.
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10 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:35
    +4
    Вот это гигант мысли, моё почтение! Матч может завершиться победой одной из сторон или ничьей!

    Он, кстати, из Ялты, видимо, вещает. Гарантировал, что в мае уже по набережной будет гулять...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:40
      0
      Ну по сути то он прав. У них будет или хорошо или плохо :) Попробуй оспорь.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:41
      0
      Лично мне,все равро,оде прогнят после разгрома этих утырков.По Ялте,Краснодару,или Москве Хотя лучше всего их закопать где нибудь в Закарпатье,или под Львовом
  2. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 12:41
    +1
    Законный итог дружбонародной украинизации 20 века.
    Туда тебе и дорога, химера.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:41
    0
    Это стадия неприятия?
    Или следующая?сколько времени ему нужно для капитуляции?
    Перевербовать подляку-титаническая работа. Кто то палку срубит и звезду на погоны
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:42
    0
    Почему наркоманом называют Зеленского ? Вот этот советник,по уровню своего бреда иногда превосходит Зелибобу .На основании чего он так говорит?
    Более того, Украина займет доминирующее положение в регионе и обретет очень четкие основанные на равноправии партнерские отношения со странами Западной Европы. Помимо этого, Украина сможет иметь крайне эффективную и модернизированную армию.

    Если допустить выигрыш ВСУ ,то какое место займет Украина ,после войны ?Надо восстанавливать промышленность,строить дороги ,разминировать пашню .Какой то бред .На модернизацию армии вообще денег не будет ............
    В случае поражения в вооруженном конфликте, Украина, по мнению советника главы офиса Зеленского, в течение нескольких лет прекратит свое существование в качестве государства.

    Как таковой ее уже нет .Но только Подоляк делает вид умного прорицателя.Страна уже потеряла 5 регионов и нигда не станет прежней
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:43
    0
    что в случае победы ВСУ будет сохранена украинская государственность.
    ....по ходу конопляная зелёнка подоспела
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    0
    Читая только заголовок и зная менталитет соседей, у меня сложилось представление о 3-х вариантах:
    - окраина победит;
    -Россия проиграет;
    - стороны к миру принудят инопланетяне.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    0
    Подоляк озвучил сценарии, которые уже давно обсуждаются на Западе. Естественно склоняется к первому о чем мечтает и Европа
    в случае победы ВСУ будет сохранена украинская государственность
    Но при этом говорит не так категорично, как раньше. Мечтать не запретишь особенно когда мечты несбыточны, но душу греют.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:47
    -1
    Все это, конечно может произойти и вполне вероятно (второй и третий варианты). Но есть еще один очень весомый игрок- "предательство национальных элиток". Вот этот аспект может перевернуть все с ног на голову. И, он тоже, очень вероятен. История знает множество примеров "украденных побед"., особенно Российская история.