Глава МИД РФ: Мы рассматриваем предстоящую передачу Украине самолетов F-16 как угрозу Запада в ядерной сфере

Если Украина получит в свое распоряжение самолеты-истребители F-16 американского производства, это будет представлять новые риски для России, в том числе и в сфере ядерной безопасности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Как известно, самолеты F-16 могут нести ядерное оружие. Понятно, что у современной Украины его нет, но такая возможность у данных истребителей существует, и сбрасывать это обстоятельство со счетов нельзя.
Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере
- заявил глава МИД РФ.
Сергей Лавров подчеркнул, что Россия уже проинформировала США, Францию и Великобританию о невозможности игнорирования способности истребителей F-16 нести ядерное оружие. Вооруженные силы Российской Федерации, по словам Лаврова, не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных вооружений или нет.
По утверждению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, к концу марта 2024 года в распоряжении Киева должны появиться истребители F-16. К этому времени, рассчитывают представители киевского режима, в западных странах смогут подготовить достаточное количество летчиков и техников для эксплуатации и обслуживания самолетов американского производства.
На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся 11-12 июля 2023 года, страны Запада в целом подтвердили свое намерение в скором времени начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16, а затем и поставки самолетов для нужд воздушных сил ВСУ.