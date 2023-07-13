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Глава МИД РФ: Мы рассматриваем предстоящую передачу Украине самолетов F-16 как угрозу Запада в ядерной сфере

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Глава МИД РФ: Мы рассматриваем предстоящую передачу Украине самолетов F-16 как угрозу Запада в ядерной сфере

Если Украина получит в свое распоряжение самолеты-истребители F-16 американского производства, это будет представлять новые риски для России, в том числе и в сфере ядерной безопасности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.


Как известно, самолеты F-16 могут нести ядерное оружие. Понятно, что у современной Украины его нет, но такая возможность у данных истребителей существует, и сбрасывать это обстоятельство со счетов нельзя.

Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере

- заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия уже проинформировала США, Францию и Великобританию о невозможности игнорирования способности истребителей F-16 нести ядерное оружие. Вооруженные силы Российской Федерации, по словам Лаврова, не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных вооружений или нет.

По утверждению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, к концу марта 2024 года в распоряжении Киева должны появиться истребители F-16. К этому времени, рассчитывают представители киевского режима, в западных странах смогут подготовить достаточное количество летчиков и техников для эксплуатации и обслуживания самолетов американского производства.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся 11-12 июля 2023 года, страны Запада в целом подтвердили свое намерение в скором времени начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16, а затем и поставки самолетов для нужд воздушных сил ВСУ.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 12:42
    -2
    Ну дык, продолжайте мямлить и плакать и пинтосы и ядерку передадут. Как себя поставишь, так и относиться будут
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:43
    -2
    Глава МИД РФ: Мы рассматриваем


    ..........................
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:44
    -2
    И?Что дальше?Рассматривать как угрозу?Это уже становятся притчей во язытцах.Не можете ничего предпринять,лучше молчите,а то смеются вокруг над кремлевскими немогухами
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:45
    -2
    Будет рассматриваться? Уже или еще? А сегодня? Угрозы нет?
    А вчера? Сергей Викторович
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:45
    +1
    Продам набор красных линий в рулонах на любой вкус (тонкие и жирные) . Когда надо развернул..когда надо свернул в рулончик и в пакетик положил.
    1. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 12:59
      0
      Землекоп (Землекоп), а средние у вас есть или ещё не завезли.......................
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:51
    -1
    Заявляния МИД делаются для того, чтобы гиены Европы семижды задумались: стоит ли размещать F-16 на своих аэродромах.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:52
    -1
    Засуетились наши. Ну да, американские бомбы B61-12, сбрасывать которые учили разный расходный материал в восточной Европе американцы, штука неприятная, для планов.
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:54
    0
    будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада

    Ну а может хватит озабоченностей и каких-то там линий? Разве не понятно, что у заднеприводных с русским языком не очень?
    Да сделайте вы уже официальное заявление на высшем уровне (и не где-то там в телеге), что так и так - если поставите хоть один самолёт, это будет означать прямое нападение блока нато на РФ, со всеми вытекающими. Будет применено тактическое и стратегическое ЯО по территории стран нато. Только такой язык враги понимают.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:55
    -1
    Воспринимать можно по разному. Можно, нанести превентивный удар и с этим все понятно. Весь мир в труху. А, можно предпринять ассиметричные действия, которые создадут такую обстановку для врага, что ему будет не до внешней политики и не до помощи "друзьям". А, можно засунуть голову в песок, вернее в бункер и выражать озабоченности, размахивая фломастерами. Конечно, возможны комбинации вариантов.
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:00
    0
    Браво! Сильное заявление- новые риски. Покойный Иосиф Виссарионович давно уже в прострации от "наследничков".