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Депутат бундестага развенчала мифы о «миролюбии и демократичности» НАТО, призвав вывести войска альянса из Германии

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Депутат бундестага развенчала мифы о «миролюбии и демократичности» НАТО, призвав вывести войска альянса из Германии

Есть на Западе политики, правда, их меньшинство, которые не боятся говорить своему народу и международному сообществу правду, неудобную Вашингтону и его сателлитам. К таковым несомненно относится немецкий политик курдского происхождения, депутат бундестага Севим Дагделен.


В своем последнем выступлении перед коллегами-депутатами политик решила развенчать три основных мифа, которые приводятся в защиту необходимости создания, существования и дальнейшего расширения НАТО.

Миф первый. С первых дней создания Североатлантического альянса утверждается, его целью является исключительно обеспечение оборонных функций для участников блока. Но сама история НАТО опровергает этот тезис, уверена Дагделен.

В нарушение международного права, без одобрения ООН страны НАТО вели войну против Югославии, бомбили гражданские объекты, включая телерадиостанции и даже китайское посольство, убивали мирных граждан. В Афганистане США и союзники по альянсу в течение двадцати лет воевали с населением этой страны. И это лишь часть фактов военной агрессии, совершенных НАТО в различных частях мира.

Разве все это называется обороной?

— задается справедливым вопросом немецкий политик.

Второе пропагандистское заключение состоит в утверждении, что НАТО привносит в другие страны западные демократические ценности и свободы. И снова это откровенная ложь, продолжает Дагделен. Достаточно вспомнить члена альянса Португалию с фашистским режимом Салазара и ее жестокими колониальными войнами в Африке. По данным известного американского университета Брауна, только за последние годы незаконные войны США и их союзников унесли жизни 4,5 млн. человек.

Разве так выглядит приверженность международному праву?

— не в бровь, а глаз подмечает депутат бундестага.

Ну и третье. Утверждается, что НАТО защищает права человека. А как же тогда незаконное удержание заключенных в стенах Гуантанамо, где их и сейчас подвергают пыткам? Или требование США об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа, которому в Штатах грозит 175 лет тюрьмы за правду, рассказанную о военных преступлениях, совершенных армиями НАТО по указке Вашингтона.

Истина проста: кто бы ни был членом НАТО, он участвовал в войне альянса, нацеленного на экспансию и попирающего международное право и права человека

— констатирует Дагделен.

По ее словам, каждая страна, вступившая в альянс, обязана подчиняться правилам и действовать в интересах исключительно США. При этом приходится жертвовать собственными демократическими свободами и благополучием населения. Что, в частности, происходит и в Германии, где каждый пятый ребенок находится за чертой бедности, все бюджетные затраты сокращаются, в то время как расходы на оборону растут. Все потому, что такая политика выгодна Вашингтону.

Это позор. Давно пора расторгнуть этот убийственный военный пакт. Спустя 78 лет США пора вывести свои войска, включая ядерное оружие, из Германии. Нам нужен мир, а не НАТО

— заключает депутат бундестага.

Немецкий политик забыла упомянуть Украину, которую Вашингтон и его союзники по НАТО открыто используют для военного противостояния с Россией, не считаясь с десятками тысяч жертв как среди военнослужащих, так и мирного населения. В угоду англосаксонским неоколонизаторам страна уже потеряла свою экономику, политический суверенитет, треть населения, а через какое-то время вообще может прекратить существование как отдельное государство.
Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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7 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:25
    0
    В нарушение международного права, без одобрения ООН страны НАТО вели войну против Югославии


    Это мы также слышим, от премьера Венгрии Виктора Орбана – самого жесткого среди западных лидеров критика Киева и планов затащить Украину в НАТО целиком или по частям.

    Венгрия настаивает на том, что НАТО не должна менять свою прежнюю позицию. НАТО – это военно-оборонительный союз, он был создан для защиты своих стран-членов, а не для проведения военных действий на территории других стран, – подчеркнул Виктор Орбан.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:46
      0
      Депутат бундестага развенчала мифы о «миролюбии и демократичности» НАТО, призвав вывести войска альянса из Германии
      НАТО будет существовать до тех пор, пока американский доллар является мировой резервной валютой частнособственнических банкиров ФРС США! Т.е. пока мир не избавится от американской долларизации своих стран! А именно.

      Финансы являются животворящей КРОВЬЮ экономики любой страны и её развития.
      При этом тот, кто печатает деньги, он и яляется истинным хозяином экономики страны.
      А в случае американской долларизации стран всего мира, то и хозяином экономик других стран мира и будут США, т.е. ФРС США.
      Ну, а для тех стран, которые не хотят подчиниться политике "хозяев мировых денег" - т.е. не подчиняются "хозяевам американских долларов" - Вашингтоном и образовано и существуют НАТО!
      НАТО - это войска ПОЛИЦЕЙСКОГО принуждения стран мира со стороны США - а точнее со стороны сионо-нацистских банкиров ФРС США - под управлением госдепа США с его вашингтонским Пентагоном.

      При этом нужно понимать, что частнособственнические банкиры ФРС США ПРИВАТИЗИРОВАЛИ не просто выпуск американских долларов,как таковых, но и именно ПРИВАТИЗИРОВАЛИ себе государственную власть в США и в мире.

      Напомню, что на самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
      Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
      1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
      2. Парижский банк Lazard Brothers
      3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
      4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
      5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Льва Троцкого)
      6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
      7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
      8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

      А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
      1. Ротшильды
      2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
      3. Израэль Сифф
      4. Компания Кун Леб
      5. Компания Варбург
      6. Леман Бразерс
      7. Голдман Сакс
      8. Семейства Рокфеллеров и Морганов
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:27
    0
    Депутат бундестага развенчала мифы о «миролюбии и демократичности» НАТО, призвав вывести войска альянса из Германии
    . И что... а ничего. Не их ведь выбрали управлять страной, значит обывателя все устраивало, на тот момент.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:36
      +5
      Нам нужен мир, а не НАТО
      и восстановить ГДР !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    +3
    Разве все это называется обороной? Разве так выглядит приверженность международном у праву?нацеленного на экспансию и попирающего международное право и права человека
    Разложил по полочкам, а главное даже членам НАТО возразить нечем, т.к. не в бровь, а в глаз. И про немецкий позор верно, а при нынешнем правительстве даже в двойне. Американцы конечно не выведут свои оккупационные войска из Германии, а еще могут и нарастить их присутствии для более быстрой переброски на "восточный фланг" в случае необходимости.
  4. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 13:43
    +3
    Очередной всплеск эмоций в пустоту. Один в поле не воин.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 14:06
      0
      Думаете она просто отрабатывает свою зарплату?
      Или считаете бесполезным занятием "выправление мозгов" своим коллегам и согражданам?