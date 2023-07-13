Депутат бундестага развенчала мифы о «миролюбии и демократичности» НАТО, призвав вывести войска альянса из Германии

Есть на Западе политики, правда, их меньшинство, которые не боятся говорить своему народу и международному сообществу правду, неудобную Вашингтону и его сателлитам. К таковым несомненно относится немецкий политик курдского происхождения, депутат бундестага Севим Дагделен.
В своем последнем выступлении перед коллегами-депутатами политик решила развенчать три основных мифа, которые приводятся в защиту необходимости создания, существования и дальнейшего расширения НАТО.
Миф первый. С первых дней создания Североатлантического альянса утверждается, его целью является исключительно обеспечение оборонных функций для участников блока. Но сама история НАТО опровергает этот тезис, уверена Дагделен.
В нарушение международного права, без одобрения ООН страны НАТО вели войну против Югославии, бомбили гражданские объекты, включая телерадиостанции и даже китайское посольство, убивали мирных граждан. В Афганистане США и союзники по альянсу в течение двадцати лет воевали с населением этой страны. И это лишь часть фактов военной агрессии, совершенных НАТО в различных частях мира.
Разве все это называется обороной?
— задается справедливым вопросом немецкий политик.
Второе пропагандистское заключение состоит в утверждении, что НАТО привносит в другие страны западные демократические ценности и свободы. И снова это откровенная ложь, продолжает Дагделен. Достаточно вспомнить члена альянса Португалию с фашистским режимом Салазара и ее жестокими колониальными войнами в Африке. По данным известного американского университета Брауна, только за последние годы незаконные войны США и их союзников унесли жизни 4,5 млн. человек.
Разве так выглядит приверженность международному праву?
— не в бровь, а глаз подмечает депутат бундестага.
Ну и третье. Утверждается, что НАТО защищает права человека. А как же тогда незаконное удержание заключенных в стенах Гуантанамо, где их и сейчас подвергают пыткам? Или требование США об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа, которому в Штатах грозит 175 лет тюрьмы за правду, рассказанную о военных преступлениях, совершенных армиями НАТО по указке Вашингтона.
Истина проста: кто бы ни был членом НАТО, он участвовал в войне альянса, нацеленного на экспансию и попирающего международное право и права человека
— констатирует Дагделен.
По ее словам, каждая страна, вступившая в альянс, обязана подчиняться правилам и действовать в интересах исключительно США. При этом приходится жертвовать собственными демократическими свободами и благополучием населения. Что, в частности, происходит и в Германии, где каждый пятый ребенок находится за чертой бедности, все бюджетные затраты сокращаются, в то время как расходы на оборону растут. Все потому, что такая политика выгодна Вашингтону.
Это позор. Давно пора расторгнуть этот убийственный военный пакт. Спустя 78 лет США пора вывести свои войска, включая ядерное оружие, из Германии. Нам нужен мир, а не НАТО
— заключает депутат бундестага.
Немецкий политик забыла упомянуть Украину, которую Вашингтон и его союзники по НАТО открыто используют для военного противостояния с Россией, не считаясь с десятками тысяч жертв как среди военнослужащих, так и мирного населения. В угоду англосаксонским неоколонизаторам страна уже потеряла свою экономику, политический суверенитет, треть населения, а через какое-то время вообще может прекратить существование как отдельное государство.