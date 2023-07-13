Депутат бундестага развенчала мифы о «миролюбии и демократичности» НАТО, призвав вывести войска альянса из Германии

Разве все это называется обороной?

Разве так выглядит приверженность международному праву?

Истина проста: кто бы ни был членом НАТО, он участвовал в войне альянса, нацеленного на экспансию и попирающего международное право и права человека

Это позор. Давно пора расторгнуть этот убийственный военный пакт. Спустя 78 лет США пора вывести свои войска, включая ядерное оружие , из Германии. Нам нужен мир, а не НАТО