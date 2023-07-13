В испанской прессе: в будущем Евросоюз может направить военных инструкторов на Украину

В будущем Евросоюз может направить военных инструкторов на Украину. Сейчас украинские военные обучаются у натовских наставников в Польше и Германии, но со временем, «когда позволят обстоятельства», учебные лагеря могут переместить на украинскую территорию.
Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на информацию внутреннего документа дипломатической службы ЕС.
Журналисты предполагают, что планы Брюсселя могут осуществиться по окончании военных действий, ведь и тогда, по их мнению, такая необходимость сохранится.
Украина по-прежнему будет нуждаться в долгосрочных обязательствах и поддержке ЕС для обеспечения своего свободного и демократического европейского будущего
- отмечено в отчете.
Пока же подготовку военнослужащих ВСУ предлагают продолжить на территории европейских государств.
А в более близкой перспективе, как сообщается в испанской прессе, в документе предлагается содействие стран ЕС в усилении украинской системы противовоздушной обороны, а также наращивание поставок современных видов вооружений, в том числе боевых самолетов и ракетных систем. Для реализации таких планов странам Европы предлагают выделить дополнительные средства на помощь киевскому режиму в рамках программы совместного финансирования.
В документе отмечается, что следует увеличить количество поставляемых оружия и военной техники, начиная с 500-го дня с начала военных действий. С учетом того, что сегодня идет 505-й день спецоперации, этот момент уже наступил.