Опубликованы кадры попадания FPV-дрона в американскую БМП Bradley в движении на Запорожском фронте

В ходе российской специальной операции на Украине было сделано множество открытий и технических ноу-хау, которые навсегда изменили привычные правила ведения боевых действий.
Одним из них стали FPV-дроны, ранее применявшиеся исключительно в гражданских целях, а теперь ставшие не только эффективным средством разведки, но и оружием.
Управление подобными беспилотниками осуществляется с помощью пульта и видеоочков, повышающих ситуационную осведомленность оператора. Кроме того, подобные квадрокоптеры (дорогие модели) способны развивать скорость до 100 км/ч и обладают высочайшей маневренностью, что позволяет опытным операторам направлять дрон буквально в открытые форточки.
Не удивительно, что подобные аппараты обе стороны конфликта стали использовать в качестве дронов-камикадзе. Согласно данным из открытых источников, в России сборкой «младших братьев» БПЛА «Ланцет» занимаются сразу несколько групп энтузиастов.
В то же время в сети иногда появляются кадры эффективности применения FPV-дронов. Одно из таких видео демонстрирует прямое попадание мини-камикадзе в американскую БМП Bradley прямо в движении на Запорожском фронте.
Что именно нёс на себе беспилотник и какие повреждения он нанес бронемашине – не известно. Но мастерство оператора, управлявшего «младшим братом Ланцета» - впечатляет.