Военное обозрение
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Опубликованы кадры попадания FPV-дрона в американскую БМП Bradley в движении на Запорожском фронте

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Опубликованы кадры попадания FPV-дрона в американскую БМП Bradley в движении на Запорожском фронте

В ходе российской специальной операции на Украине было сделано множество открытий и технических ноу-хау, которые навсегда изменили привычные правила ведения боевых действий.


Одним из них стали FPV-дроны, ранее применявшиеся исключительно в гражданских целях, а теперь ставшие не только эффективным средством разведки, но и оружием.

Управление подобными беспилотниками осуществляется с помощью пульта и видеоочков, повышающих ситуационную осведомленность оператора. Кроме того, подобные квадрокоптеры (дорогие модели) способны развивать скорость до 100 км/ч и обладают высочайшей маневренностью, что позволяет опытным операторам направлять дрон буквально в открытые форточки.

Не удивительно, что подобные аппараты обе стороны конфликта стали использовать в качестве дронов-камикадзе. Согласно данным из открытых источников, в России сборкой «младших братьев» БПЛА «Ланцет» занимаются сразу несколько групп энтузиастов.

В то же время в сети иногда появляются кадры эффективности применения FPV-дронов. Одно из таких видео демонстрирует прямое попадание мини-камикадзе в американскую БМП Bradley прямо в движении на Запорожском фронте.





Что именно нёс на себе беспилотник и какие повреждения он нанес бронемашине – не известно. Но мастерство оператора, управлявшего «младшим братом Ланцета» - впечатляет.

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15 комментариев
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  1. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:13
    +3
    Зачет. Тут камера снимала без помех до самого контакта, в то время как частенько за 10-20 метров картинка пропадает.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 14:17
      +2
      Жаль, главного бабаха не показали.
      Надеюсь отдельно еще покажут горящий Бредли.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 14:21
        -4
        Хотелось бы верить, но навряд ли самодельный дрон нёс серьёзный заряд чтобы поджечь Брэдли, максимум повреждения требующие срочного ремонта.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 14:32
          +5
          На FPV-дроны обычно цепляют гранаты от РПГ-7. Весьма эффективно, даже танки горят.
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 14:18
      -2
      Слёзы и страх, страх и слёзы

      Это хит! Как ирландский «Рэмбо» вместе с американцами и британцами от русских танков драпал. А потом плакался в жилетку новозеландского пастора.

      Леденящие душу подробности боев на Запорожье рассказал (https://news.sky.com/story/ukraine-war-irish-fighter-rambo-describes-terrifying-russia-tank-chase-all-of-us-were-screaming-12919142) Sky News наемник из Дублина Рис Бирн, позывной «Рэмбо».

      «На «нулевой линии» это ужас. Это ужас. Там просто геноцид. Это бойня.
      Повсюду мертвые люди. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда идем в окопы, — это перешагнуть через все мертвые тела, которые уже там.

      Нам сказали, что [была] русская линия траншей, и наша задача — войти в траншеи, расчистить их и удерживать, пока не придут вспомогательные подразделения, а затем мы вернемся».

      Подразделение в составе 40 человек, включая украинцев, американцев и британцев, было доставлено на плацдарм недалеко от линии фронта или «нулевой линии», но Бирн сказал, что у них не было прикрытия с воздуха или беспилотников, и пара украинских танков отошла от их позиций.

      Вдалеке к ним приближался еще один танк, и члены подразделения решили, что он дружественный. Солдаты говорят, что бывает сложно отличить украинскую технику от российской.

      Внезапно он выстрелил в середину их позиции. Те, кто выжил, укрылись в лесу.

      Среди хаоса появилось спасение в виде украинского пикапа, который загнал в район военнослужащий в поисках пропавшего сигнала спутниковой связи.

      Они забрались в кузов, но Бирн сказал, что их заметили русские. Их начал преследовать вражеский танк.

      «Танк буквально выезжает, начинает нас преследовать. И это ужасно, когда видишь, как за тобой идет большой Т-72, а ты в пикапе «Хамви».

      Да, это как горячий нож сквозь масло. С тобой покончено. Итак, мы все кричим, гони Хамви, гони Хамви. Я сходил с ума», - живописует «Рэмбо» (и кавычки тут как нельзя кстати).

      Интервью наемник дает в некоем тыловом Центре поддержки, которым управляет… новозеландский пастор по имени Оуэн Панома:

      «Они разговаривают во сне. Они кричат. В ночное время вы выходите в туалет: «Ребята, вы в порядке?» и ребята просыпаются. Вы знаете, они не понимают, что делают. Они могут не осознавать, что они на самом деле делают, потому что здесь тихо, а там нет».

      Эпос, ни дать ни взять. Тут и об интернациональном сброде, заполонившем Украину, и о тщетных попытках нащупать заглушенную нашим РЭБом цивилизацию в виде Старлинка, и былинный богатырь, размахивающий палицей калибра 125 мм и обращающий в бегство голивудского «Рэмбо»… Сафари пошло не по плану.

      https://news.sky.com/story/ukraine-war-irish-fighter-rambo-describes-terrifying-russia-tank-chase-all-of-us-were-screaming-12919142

      видео и более полная история
      1. N.O.M.A.D.E.
        N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:35
        -2
        Зачем нести это уг, тем более не по теме статьи?
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:23
      +4
      Цитата: Архивариус Вася
      Зачет. Тут камера снимала без помех до самого контакта, в то время как частенько за 10-20 метров картинка пропадает.

      Это так себя радиогоризонт проявляет. Здесь видимо оператор был в прямой видимости радиосигнала, поэтому связь не терялась после снижения до конца. Если боеприпас на дроне был серьёзным, то бреду ли конец. Если граната от подствольного гранатомёта, то бред ли отделается мелкими повреждениями, а экипаж лёгким испугом. Надеюсь что в борт бреду прилетело действительно что-то стоящее.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:14
    +2
    Как много нам открытий чудных....
    Вот уж в чем человечество преуспело, так это создание средств, методов, уничтожения себе подобных... впрочем и всего остального.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:22
    +3
    Этот бы дрон,да в окно кабинета начальника ГУР.. А то все бегает,недобиток..
  4. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 14:26
    -3
    ну что он может нести этот игрушечный дрон. Около килограмма взрывчатки .. Это явно маловато для бронетехники. И использовать его как камикадзе явно расточительно, Он тоже денег стоит. Почему не сделать его многоразовым, для разведки или со сбрасывающим устройством, как это делают бандеровцы. А для уничтожения бронетехники надо делать больше ударных БПЛА типа ориона, форпоста у которых есть в арсенале ПТУРы.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:31
      0
      маленький жалко что дорого а большой нет???
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:34
      +5
      FPV-дрон спокойно несет гранату от РПГ-7.
    3. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:37
      +2
      1 кг для бредли, в виде кум боеприпаса или термитного, да ещё и в верхнюю проеекцию, вполне смертельно, даже фатально.
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:37
      +1
      Так то кумулятивный боеприпас сверху, любой бронетехнике мало не покажется... вес его не большой, но попасть надо там, где он разрушить может что то важное, это факт.
    5. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 14:59
      +2
      Расточительно? Эти дроны за 30к рублей с выстрелами от РПГ сжигают бронетехнику за миллионы евро. Радует что их уже действительно много клепают, и операторов массово готовят