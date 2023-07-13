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В Афинах сработало взрывное устройство возле помещения масонской ложи Греции

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В Афинах сработало взрывное устройство возле помещения масонской ложи Греции

Утром, 13 июля, в центре столицы Греции Афин было приведено в действие взрывное устройство. Взрыв прогремел возле здания, в котором располагается Великая ложа франкмасонов Греции. В результате взрыва зданию нанесен незначительный ущерб, информация о жертвах и пострадавших отсутствует.


По информации греческой прессы, около 06:30 по местному времени на телефон экстренных служб Афин поступило сообщение от неизвестного, сообщившего об установленном возле здания масонской ложи взрывном устройстве. При этом, звонивший не назвал точное время готовящегося взрыва. Бомба взорвалась непосредственно после того, как на указанное место прибыл автомобиль полиции.

Неподалеку от места взрыва правоохранителями было обнаружено еще одно взрывное устройство. Полиция оцепила весь квартал, на место были вызваны пиротехники, которые произвели управляемый взрыв второй бомбы.

Как сообщают правоохранители, оба установленных возле здания масонской ложи устройства обладали очень малой мощностью и были изготовлены из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других составляющих. Пока ни одна организация или группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Органами госбезопасности Греции начато предварительное расследование по делу. К следственным действиям также подключена Антитеррористическая служба страны.

Первая масонская ложа в Греции была основана в 1782 году на острове Корфу, откуда впоследствии масонство распространилось на остальные греческие территории.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jebulon
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13 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:25
    0
    ну все!.. конспирологи всех стран объединяйтесь!!... кто? что? кому выгодно?.. три основополагающих вопроса конспирологии))
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:28
      +2
      Цитата: палестинец
      ну все!.. конспирологи всех стран объединяйтесь!!... кто? что? кому выгодно?.. три основополагающих вопроса конспирологии))

      Иллюминаты нанесли удар по конкурентам! wassat
      РЕН-ТВ блин.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 13:30
        -1
        Тоже ставлю на иллюминатов или розенкрейцеров. Это не почерк рептилоидов, те действуют с размахом
        1. д^Амир
          д^Амир Сегодня, 13:55
          +1
          согласен с Вами, это не рептилоиды, после них там камня на камне бы не осталось и не разу ни иллюминаты ни розенкрейцеры, не их стиль, асасины это!!! wassat feel drinks
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 14:27
          0
          Цитата: parabyd
          Тоже ставлю на иллюминатов или розенкрейцеров. Это не почерк рептилоидов, те действуют с размахом

          Вы забыли про анунаков.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:09
        0
        Нет, это евреи, Израиль, Моссад! 100%!
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:31
      +1
      Цитата: палестинец
      конспирологи всех стран объединяйтесь!!

      Сейчас все конспирологи - военные стратеги, переучившиеся из вирусологов..И им не когда на греческий "огонь" отвлекаться ..
    3. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:34
      -1
      Цитата: палестинец
      кто? что? кому

      Это какие-то ряженые масоны,тоже есть свои люмпен-масоны,которые находятся на самом социальном масонском дне.
    4. alystan
      alystan Сегодня, 13:56
      -1
      В первую очередь это выгодно именно самим конспирологам.
      Но то, что произошло, это неспроста.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:30
    +3
    Легко,греки сами себя подорвали и свалят всё на Эрдогана,а конгрессе США в очередной раз заблокируют поставки США Ф16 Турции.И будет Эрдоган без Ф16 и ЕС. bully Греки в шоколаде.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:32
    +1
    А не пофиг ли нам, что у них там в Афинах, Парижах и прочих Берлинах...
    Прикольно, сколько тем появилось, обсуждение которых заносит куда то не туда wink
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:39
      +3
      Цитата: rocket757
      сколько тем появилось,

      В Афинах пшикнуло, а вони......
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:54
        +1
        Ладно, у забугорных звезды/планеты/карма, на том сошлись, астрология однако... а нам то что, астрология не была у нас на столько популярной, никогда.
  4. Комментарий был удален.