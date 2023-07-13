В Афинах сработало взрывное устройство возле помещения масонской ложи Греции

Утром, 13 июля, в центре столицы Греции Афин было приведено в действие взрывное устройство. Взрыв прогремел возле здания, в котором располагается Великая ложа франкмасонов Греции. В результате взрыва зданию нанесен незначительный ущерб, информация о жертвах и пострадавших отсутствует.По информации греческой прессы, около 06:30 по местному времени на телефон экстренных служб Афин поступило сообщение от неизвестного, сообщившего об установленном возле здания масонской ложи взрывном устройстве. При этом, звонивший не назвал точное время готовящегося взрыва. Бомба взорвалась непосредственно после того, как на указанное место прибыл автомобиль полиции.Неподалеку от места взрыва правоохранителями было обнаружено еще одно взрывное устройство. Полиция оцепила весь квартал, на место были вызваны пиротехники, которые произвели управляемый взрыв второй бомбы.Как сообщают правоохранители, оба установленных возле здания масонской ложи устройства обладали очень малой мощностью и были изготовлены из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других составляющих. Пока ни одна организация или группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.Органами госбезопасности Греции начато предварительное расследование по делу. К следственным действиям также подключена Антитеррористическая служба страны.Первая масонская ложа в Греции была основана в 1782 году на острове Корфу, откуда впоследствии масонство распространилось на остальные греческие территории.