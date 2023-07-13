Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкий обозреватель: При передаче кассетных бомб Украине США не должны забывать, что у России значительное количество аналогичных боеприпасов

10
Турецкий обозреватель: При передаче кассетных бомб Украине США не должны забывать, что у России значительное количество аналогичных боеприпасов

В турецкой прессе обсуждают принятие американцами решения об отправке кассетных боеприпасов Украине. Напомним, что ранее президент США Байден заявил, что такое решение принимается в связи с истощением у Украины арсеналов «обычных» боеприпасов. По словам Байдена, если не поставить кассетные боеприпасы сейчас, что «Украина может столкнуться с серьёзными проблемами в сфере безопасности».

Турецкий обозреватель Сертач Аксан пишет, что, передавая Украине кассетные бомбы, США не должны забывать, что у России в распоряжении значительное количество аналогичных боеприпасов. По словам турецкого обозревателя, Россия также начнёт применять кассетные снаряды и бомбы.

Аксан отмечает, что вооружённый конфликт на Украине превратился в военную лабораторию, где не только Украина и Россия, но и другие силы, так или иначе участвующие в конфликте, могут испытывать своё вооружение и боевые системы.

Аксан:

К этому приводит затягивание конфликта. Украине уже начали поставлять ракеты, бомбы, танки. Теперь дело дошло и до кассетных боеприпасов американского производства.

Исследователь оборонной промышленности Фатих Мехмет Кючук:

У кассетных бомб есть один нюанс: если кассеты сразу не взрываются, то они превращаются в мины, которые долгое время могут оставаться в земле, представляя опасность. Это может приводить к жертвам среди гражданского населения.

По словам Кючука, применение кассетных бомб не изменит ситуацию на фронте. Применение их Украиной приведёт к тому, что Россия начнёт активно использовать кассетные бомбы, что только разожжёт конфликт с новой силой.

Турецкий эксперт говорит о том, что Турция не присоединилась к конвенции о запрете таких бомб и имеет в арсенале кассетные боеприпасы как американского производства, так и собственного – DEMET. Но, по словам Фатиха Мехмета Кючука, ВВС Турции «не одобряют применение таких боеприпасов, потому что их эффективность вызывает сомнения», а также потому что такое применение всегда вызывает общественный резонанс.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 13:10
    +6
    А американцам это абсолютно по-барабану. Не на лужайку возле Белого Дома они будут падать.
    1. Appraiser
      Appraiser Сегодня, 13:12
      +1
      Им чужих "партнеров" не жалко, их главная задача как можно сильнее нагадить России... soldier
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:12
    +1
    Американцы могут хоть агент"Оранж" поставить и Напалм. РФ будет в ответ бомбить 404х....И дальние ракеты сейчас летят в наши тылы, а наши не летят по логистике в ЕС
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:12
    0
    США воюют чужими руками и не на своей территории.Им все равно,какие боеприпасы упадут на территорию бывшей УССР
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    0
    вооружённый конфликт на Украине превратился в военную лабораторию
    Так это общепринятая практика. Где еще, как не в реальных условиях испытать новое вооружение, определить его недостатки для последующего внесения изменений.
    США не должны забывать, что у России в распоряжении значительное количество аналогичных боеприпасов.
    А американцам глубоко наплевать от чего будут гибнуть украинцы, для них главное, чтобы и российским солдатам доставалось.
  5. wanna
    wanna Сегодня, 13:21
    0
    что у России значительное количество аналогичных боеприпасов

    В первую очередь это связано с тем, что Россия в настоящее время может применять его только на Украине и не может использовать его для нанесения прямого ущерба англосаксам
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:21
    0
    например

    АВБПМ (Россия). Вакуумная бомба, тротиловый эквивалент - 44 тонны. При взрыве на расстоянии 100 м полностью разрушаются укрепления любой прочности, включая подземные бункеры. На расстоянии 170–200 м полностью разрушаются железобетонные укрепления типа дзотов. На расстоянии 450-500 м рушатся любые жилые дома. В бою не использовался, но уже получил неофициальное название «Отец всех бомб».

    или

    Примером может служить 540-килограммовая российская кассетная бомба ПБК-500У «Дрель» с самонаводящимися боевыми элементами и системой обнаружения «свой-чужой», способная превратить боевые порядки противника в фарш даже на бетонных укреплениях.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 15:03
      0
      "Папу всех бомб" ещё доставить до нужной точки необходимо. Эта дура только на бомбера поместится, т.е. придется прямо "над головой" врага скидывать, а это уже чревато полётом бомбера в одну сторону..
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    +1
    Турецкий обозреватель: При передаче кассетных бомб Украине США не должны забывать, что у России значительное количество аналогичных боеприпасов
    . Да, да, вот только полосатиков это нисколько не волнует...
    Впрочем, кукуевских зелебобиков тоже, они ж в окопах не сидят, а народец... да пофиг им на свой народец, расходный материал.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 15:00
    0
    Так вроде хххлы кассетными уже давно били, скорее всего из тех же советских запасов, что и у нас, и происходило это ещё до принятия америкоcами решения о передаче этих боеприпасов.