Турецкий обозреватель: При передаче кассетных бомб Украине США не должны забывать, что у России значительное количество аналогичных боеприпасов

К этому приводит затягивание конфликта. Украине уже начали поставлять ракеты, бомбы, танки . Теперь дело дошло и до кассетных боеприпасов американского производства.

У кассетных бомб есть один нюанс: если кассеты сразу не взрываются, то они превращаются в мины, которые долгое время могут оставаться в земле, представляя опасность. Это может приводить к жертвам среди гражданского населения.

В турецкой прессе обсуждают принятие американцами решения об отправке кассетных боеприпасов Украине. Напомним, что ранее президент США Байден заявил, что такое решение принимается в связи с истощением у Украины арсеналов «обычных» боеприпасов. По словам Байдена, если не поставить кассетные боеприпасы сейчас, что «Украина может столкнуться с серьёзными проблемами в сфере безопасности».Турецкий обозреватель Сертач Аксан пишет, что, передавая Украине кассетные бомбы, США не должны забывать, что у России в распоряжении значительное количество аналогичных боеприпасов. По словам турецкого обозревателя, Россия также начнёт применять кассетные снаряды и бомбы.Аксан отмечает, что вооружённый конфликт на Украине превратился в военную лабораторию, где не только Украина и Россия, но и другие силы, так или иначе участвующие в конфликте, могут испытывать своё вооружение и боевые системы.Аксан:Исследователь оборонной промышленности Фатих Мехмет Кючук:По словам Кючука, применение кассетных бомб не изменит ситуацию на фронте. Применение их Украиной приведёт к тому, что Россия начнёт активно использовать кассетные бомбы, что только разожжёт конфликт с новой силой.Турецкий эксперт говорит о том, что Турция не присоединилась к конвенции о запрете таких бомб и имеет в арсенале кассетные боеприпасы как американского производства, так и собственного – DEMET. Но, по словам Фатиха Мехмета Кючука, ВВС Турции «не одобряют применение таких боеприпасов, потому что их эффективность вызывает сомнения», а также потому что такое применение всегда вызывает общественный резонанс.