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В распоряжение Минобороны РФ передана очередная партия новых многофункциональных истребителей Су-35С

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В распоряжение Минобороны РФ передана очередная партия новых многофункциональных истребителей Су-35С

Российский ВПК продолжает своевременное выполнение гособоронзаказа и поставку в ВС РФ новейших видов вооружений.


Так Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации «Ростеха», в которую входит ПАО «ОАК».

В материале говорится, что крылатые машины прошли полный цикл испытаний, включая полеты в различных режимах, и уже передислоцированы с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина к месту несения службы.

Со слов гендиректора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря, предприятие полностью выполняет свои контрактные обязательства, поставляя современные авиационные комплексы для нужд ВКС РФ с опережением графика.

Напомним, что ВС РФ в ходе СВО на Украине по-прежнему имеют полное преимущество над противником в плане авиации. В свою очередь, многофункциональный истребитель Су-35 как раз и создавался для завоевания господства в воздухе.

Одной из особенностей истребителя являются информационно-прицельные системы большого радиуса действия, позволяющие обнаруживать и уничтожать самолеты противника на дистанции, с которой тот не может производить каких-либо эффективных действий. Именно это является одним из доводов киевских властей, которые просят своих западных партнеров как можно скорее передать им американские F-16.

Между тем, согласно прогнозам западных экспертов и политиков, западные истребители четвертого поколения смогут появиться в небе Украины не раньше весны следующего года. Похожие сроки дают и представители киевского режима.
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6 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:07
    +6
    Очень, очень позитивное сообщение!
    Ланцетиков бы, средств РЭБ, малышей беспилотников и т.д. побольше, тогда и военное дело пошло бы более на лад, и ребят бы наших, с меньшими потерями сохранили...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:20
      +2
      Ввиду того обстоятельства что скоро у ВСУ появятся F-16 нелишне было бы успеть вооружить Су-35С ракетой Р-77М(К-77М) ,она же Изделие-180.

      Летом российский Министр Обороны объявил о завершающей стадии испытаний "изделия 180" или К-77М, а сейчас прошла информация о том, что первые единицы уже находятся в серийном производстве. Первыми "стрелу против "стелсов" получат Су-57, а затем планируется снабдить ей более ранние платформы, в частности Су-35, МиГ-31 и Су-30СМ2.

      https://dzen.ru/a/Y3LMeoGF10QNCNCT
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:08
    +1
    Побольше бы: " Работайте братья..."
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:10
    +1
    Между тем, согласно прогнозам западных экспертов и политиков, западные истребители четвертого поколения смогут появиться в небе Украины не раньше весны следующего года. Похожие сроки дают и представители киевского режима.
    belay Бабушки тоже погоду предсказывают.... feel А продажные эксперты и политики для того и существуют, что бы врать. request
  4. alystan
    alystan Сегодня, 14:13
    +4
    1 июня - ОАК передала в распоряжение ВКС России партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.
    23 июня - ВКС России получили новую партию сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-35С.
    13 июля - Вторая за год партия истребителей Су-35С передана Минобороны РФ.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:19
    +1
    Понятно, авиационные системы всякие нужны... но для сохранения паритет, надо модели следующего поколения доводить до уровня готовности и поставок в войска. А потом и за следующее поколение браться, противник явно пытается форсировать свои разработки, что б в обозримом будующем получить преимущество хоть где то, хоть как то.