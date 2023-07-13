В распоряжение Минобороны РФ передана очередная партия новых многофункциональных истребителей Су-35С

Российский ВПК продолжает своевременное выполнение гособоронзаказа и поставку в ВС РФ новейших видов вооружений.
Так Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации «Ростеха», в которую входит ПАО «ОАК».
В материале говорится, что крылатые машины прошли полный цикл испытаний, включая полеты в различных режимах, и уже передислоцированы с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина к месту несения службы.
Со слов гендиректора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря, предприятие полностью выполняет свои контрактные обязательства, поставляя современные авиационные комплексы для нужд ВКС РФ с опережением графика.
Напомним, что ВС РФ в ходе СВО на Украине по-прежнему имеют полное преимущество над противником в плане авиации. В свою очередь, многофункциональный истребитель Су-35 как раз и создавался для завоевания господства в воздухе.
Одной из особенностей истребителя являются информационно-прицельные системы большого радиуса действия, позволяющие обнаруживать и уничтожать самолеты противника на дистанции, с которой тот не может производить каких-либо эффективных действий. Именно это является одним из доводов киевских властей, которые просят своих западных партнеров как можно скорее передать им американские F-16.
Между тем, согласно прогнозам западных экспертов и политиков, западные истребители четвертого поколения смогут появиться в небе Украины не раньше весны следующего года. Похожие сроки дают и представители киевского режима.