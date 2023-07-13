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Германия приняла стратегию отношений с Китаем, в которой назвала сближение КНР с Россией угрозой своей безопасности

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Германия приняла стратегию отношений с Китаем, в которой назвала сближение КНР с Россией угрозой своей безопасности

Правительство Германии 13 июля 2023 года приняло новую стратегию отношений с Китайской Народной Республикой (КНР). В ней стремление Китая развивать дружественные связи с Россией называется угрозой безопасности ФРГ, сообщает информационное агентство Reuters.


По утверждению германского правительства, углубляющиеся российско-китайские отношения якобы имеют непосредственное значение для сферы безопасности ФРГ. Интересно, что сама Германия находится очень далеко от Китая, никаких взаимных претензий и разногласий у стран быть практически не может. Но Берлин является верным подручным Вашингтона, и в этой связи становится понятной его антикитайская риторика.

Далее в стратегии утверждается, что Китай выступает против НАТО, а в вопросе о вооруженном конфликте на Украине фактически не поддерживает ее «территориальную целостность». То есть, на словах Пекин вроде как против отторжения территорий от Украины, но это выглядит «неправдоподобно», считают в германском правительстве.

Как и другие западные страны, Германия требует от Китая сильнее давить на Россию в вопросе украинского конфликта. Однако не очень понятно, с какой стати Пекин должен идти на поводу у явно настроенных негативно по отношению к нему государств, которые являются его экономическими соперниками, потенциальными военно-политическими противниками и идеологическими оппонентами.

Ведь практически все страны НАТО сейчас являются очевидными сателлитами США, практически лишившимися возможности проводить самостоятельную политику. Германия, на территории которой находятся американские войска, не является в этом плане исключением.
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7 комментариев
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  1. К-50
    К-50 Сегодня, 14:30
    +1
    Германия приняла стратегию отношений с Китаем, в которой назвала сближение КНР с Россией угрозой своей безопасности

    Вот не могут они нейтрально всё принимать, хочется им чтобы что-то угрожало вечно, всё какие-то им страхи мняться.
    Зашуганные. fellow lol
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:55
      0
      Цитата: К-50
      Германия приняла стратегию отношений с Китаем, в которой назвала сближение КНР с Россией угрозой своей безопасности

      Вот не могут они нейтрально всё принимать

      Что то напоминает, возрождение Рейха, таже интонация в этих словах.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:31
    0
    Немцы интересные ребята.Тут одна контора из КНР организует линию из 5 судов- контенеровозов по СМП,так один они прикупили у немцев. По 4ём пока неизвестно,но они должны быть ледового класса.Пока только один пошёл из Питера в КНР,надо будет смотреть за остальными четырьмя,как бы они в Германию не заходили перед Питером,вот будет хохма.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:32
    +1
    Германия приняла стратегию отношений с Китаем, в которой назвала сближение КНР с Россией угрозой своей безопасности
    . Совсем сбрендили... мозги зелёной плесенью заросли, да ещё и остальным, прочим, всяким разным.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:46
    +1
    стремление Китая развивать дружественные связи с Россией называется угрозой безопасности ФРГ
    Вам какое дело немчура до развития дружеских связей Москвы и Пекина? Вы там в ЕС все до единого под руководством Сша представляете угрозу не только нашей стране своей политикой, но и миру в целом. Мы в ваши внутренние дела не вмешиваемся (а зря) не учим вас с кем и как строить взаимоотношения, вот и вы меньше рот раскрывайте и почаще историю своей страны вспоминайте.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:09
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вам какое дело немчура до развития дружеских связей Москвы и Пекина?

      Такое ощущение, что вся Европа переместилась с запада на восток и у неё больше нет дел в Европе.
      Что они забыли на востоке.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:09
      0
      Цитата: rotmistr60
      вот и вы меньше рот раскрывайте и почаще историю своей страны вспоминайте.

      Они-то вспоминают, - потому и ГДР проглотили и дальше пасть разинули.
      Нам бы стоило помнить чем послабления и мямления чреваты. hi