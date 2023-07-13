Германия приняла стратегию отношений с Китаем, в которой назвала сближение КНР с Россией угрозой своей безопасности

Правительство Германии 13 июля 2023 года приняло новую стратегию отношений с Китайской Народной Республикой (КНР). В ней стремление Китая развивать дружественные связи с Россией называется угрозой безопасности ФРГ, сообщает информационное агентство Reuters.По утверждению германского правительства, углубляющиеся российско-китайские отношения якобы имеют непосредственное значение для сферы безопасности ФРГ. Интересно, что сама Германия находится очень далеко от Китая, никаких взаимных претензий и разногласий у стран быть практически не может. Но Берлин является верным подручным Вашингтона, и в этой связи становится понятной его антикитайская риторика.Далее в стратегии утверждается, что Китай выступает против НАТО, а в вопросе о вооруженном конфликте на Украине фактически не поддерживает ее «территориальную целостность». То есть, на словах Пекин вроде как против отторжения территорий от Украины, но это выглядит «неправдоподобно», считают в германском правительстве.Как и другие западные страны, Германия требует от Китая сильнее давить на Россию в вопросе украинского конфликта. Однако не очень понятно, с какой стати Пекин должен идти на поводу у явно настроенных негативно по отношению к нему государств, которые являются его экономическими соперниками, потенциальными военно-политическими противниками и идеологическими оппонентами.Ведь практически все страны НАТО сейчас являются очевидными сателлитами США, практически лишившимися возможности проводить самостоятельную политику. Германия, на территории которой находятся американские войска, не является в этом плане исключением.