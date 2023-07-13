Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский востоковед: Нужно прямо заявить, что будет ядерный удар по США в случае диверсии на любом из российских ядерных объектов

32
Российский востоковед: Нужно прямо заявить, что будет ядерный удар по США в случае диверсии на любом из российских ядерных объектов

Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский подчеркнул, что мир движется к ядерной войне. В случае, если произойдет взрыв на любом из ядерных объектов, что вполне вероятно, киевский режим может после этого взорвать грязную бомбу на территории Чернобыльской АЭС. На территории этого объекта можно скрытно собрать грязную бомбу или спровоцировать там утечку радиации, которая затронет территории Белоруссии и России.


Кроме того, по словам Сатановского, Киев может совершить теракт на Нововоронежской или Курской АЭС. У Запада есть возможность обстрелять ядерные объекты в Ленинградской области с территории Эстонии.

Совершенно точно у противника есть возможность атаковать Запорожскую АЭС.

По мнению Сатановского, в случае, если произойдет что-то подобное, надо наносить удары стратегическим ядерным оружием уже непосредственно по Вашингтону. Пора перестать заверять американскую сторону в недопустимости применения подобных вооружений, а прямо заявить, что в случае диверсии на любом из российских ядерных объектов, незамедлительно будет нанесен удар по США.

Это единственный способ избежать подобных инцидентов.

Киевский режим с полного согласия своих западных кураторов неоднократно угрожал совершением диверсий на российских ядерных объектах, а также осуществлял атаки беспилотниками и артиллерийские обстрелы российских АЭС. При этом Киев обвинял российское командование в якобы существующих намерениях устроить аварию на Запорожской АЭС с целью радиоактивного заражения местности.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Протон
    Протон Сегодня, 15:59
    +14
    Какой ядерный удар?!?!
    Тут не можем даже по ж/д станциям противника удары наносить, а этот оратор про сша речь ведёт.
    "Закусывать надо" (к/ф "Иван Васильевич меняет профессию").
    1. guest
      guest Сегодня, 16:01
      +3
      Цитата: Протон
      Тут не можем

      Всё можем, только почему то не хотим.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:57
      -1
      Тут не можем даже по ж/д станциям противника удары наносить

      Так "друзья" не разрешают , а то как они свои товары из поднебесной в гейропу возить будут.
    3. -sa-
      -sa- Сегодня, 17:13
      0
      Ага,и угрохать на этих жд станциях толпы мирных людей.к тому же основная часть западной помощи идет дорогами через границы,а не по жд
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 17:21
        0
        угрохать на этих жд станциях толпы мирных людей

        Ничего, помянем. А кого-то Бандера помянет.
  2. Кронос
    Кронос Сегодня, 16:00
    -13
    Этот человек сумасшедший за призывы к нанесению ядерных ударов нужно либо в тюрьму, либо в дурдом.
    1. maxxavto
      maxxavto Сегодня, 16:02
      +6
      это не призыв - это угроза применить, чувствуете разницу ???
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 16:05
        +2
        Такие угрозы только работают на противника они в них могут тыкать и говорить, о неадекватности России. Тем более когда уже было столько угроз которые оказались пшиком.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 16:20
          -1
          Это зеркальный ответ на угрозы что применение на украине яо будет рассматриваться как нападение на блок.
        2. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 17:24
          0
          Угроза должна быть такой чтобы в неё поверили. И это не угроза,а нормальный ответ. Будут они тыкать или нет не важно, важно что прекратят после этого снабжение колобарантов.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:11
        -2
        Нормальное такое предупреждение о неминуемо эти, неотвратимости ОТВЕТНОГО УДАРА!!!
        Кто контролирует ту бешеную шоблу которая у наших границ собралась и беснуется? У кого поводок в руках?
        Дядюшка Джо что сказал... никуда зелебобику от них не даётся, вот и пусть держит крепче на поводке эту бешеную свору.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:47
        +1
        Разница есть.Столько угроз от разных чинуш,от мелких до самых крупных..Только на Западе давно поняли,что это -блеф чистой воды
    2. gsev
      gsev Сегодня, 16:15
      -6
      Цитата: Кронос
      Этот человек сумасшедший за призывы к нанесению ядерных ударов нужно либо в тюрьму, либо в дурдом.

      Ограниченная территорией Украины термоядерная война наверное лучшее решение проблемм России с украинским нацизмом. Все идет к тому, что по Украине будет нанесен удар порядком от 50 до 100 боеголовок по всем крупным городам Украины. Иначе украинских националистов трудно отвадить от желания запретить русский язык в Крыму и на Донбассе. А им надо продемонстрировать пагубность русофобии. 300 000 убитых и искалеченных ВСУ шником недостаточно для снижения накала русофобии до уровня Германии мая-июня 1945 года. Обычным оружием мы будем убивать миллион украинских нацистов еще 3 года.
    3. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:25
      -1
      Цитата: Кронос
      Этот человек сумасшедший за призывы к нанесению ядерных ударов нужно либо в тюрьму, либо в дурдом.

      Постановка медицинского диагноза о сумасшествии есть прерогатива квалифицированого врача-психиатора, в противном же случае-клевета в печатном виде. Поздравляю!
    4. ВПП-1
      ВПП-1 Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: Кронос
      Этот человек сумасшедший за призывы к нанесению ядерных ударов нужно либо в тюрьму, либо в дурдом.
      Совершенно верно, однако не только по минусам к вашему комментарию, но и по комментариям единомышленников агитатора-пропагандиста Сатановского (если это можно назвать интеллектуальной деятельностью) видно, что по прежнему не все в ладах со здравомыслием.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:00
    +3
    Армагедоныч жжёт,а может ещё куда побещать зарядить,чтоб США не было скучно. :
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:03
    +2
    Нужно прямо заявить, что будет ядерный удар по США в случае диверсии на любом из российских ядерных объектов

    - по Пентагону, Вашингтону и Лондону. И ничего не нужно заявлять в ответ на что то там. Достаточно объявить, что в РВСН коды целей установлены. Ну, и установить их, естественно...
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:15
      0
      по Пентагону, Вашингтону и Лондону. И ничего не нужно заявлять в ответ на что то там. Достаточно объявить, что в РВСН коды целей установлены. Ну, и установить их, естественно...
      good
      Абсолютно верно
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:03
    -1
    Мне кажется лучше у нас принять доктрину что в любой непонятной ситуации не разбираясь винить Украину, после чего наносить удары возмездия
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:14
      0
      Только Украина это не субъект принятия решений. Потому смысла в такой доктрине нет . А вот доктрина по которой удар должен наносится по центру принятия решений, должна быть.
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:04
    +2
    Если диверсия будет не на нашей АЭС, а Чернобыльской, то особо предъявить будет нечего
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 16:13
      -3
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Если диверсия будет не на нашей АЭС, а Чернобыльской, то особо предъявить будет нечего

      Не надо было ЧАЭС Украине жестодобойволить весной прошлого года. Была же под нашим контролем.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:06
    0
    Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский подчеркнул, что мир движется к ядерной войне. В случае, если произойдет взрыв на любом из ядерных объектов, что вполне вероятно, киевский режим может после этого взорвать грязную бомбу на территории Чернобыльской АЭС. На территории этого объекта можно скрытно собрать грязную бомбу или спровоцировать там утечку радиации, которая затронет территории Белоруссии и России.
    . Ожидать чего то подобного... да запросто. Там отмороженных предостаточно, а их хозяевам вообще плевать на всех и СРАЗУ!!! Напрямую напасть боятся, а исподтишкс нагадить, могут, ничуть не сомневаясь в своей безопасности!!!
    Как этому противостоять, это вопрос???
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:09
    +6
    посмеялся от души, видно господин Сатановский так и не понял кто такой Путин
    1. gsev
      gsev Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: rotkiv04
      господин Сатановский так и не понял кто такой Путин

      В свое время господин Сатановский дал мудрый совет Путину не пытаться идти на союз с братьями-мусульманами в Египте и противниками Асада в Сирии. Не все его коллеги по институту стран Азии и Африки разделяли после победы Мохаммеда Мурси точку зрения Сатановского.
  9. Пижон
    Пижон Сегодня, 16:17
    +3
    Странный спич от Армагеддоныча... Уже настолько много было грозных заявлений, что мы давно уже в положении мальчика, кричащего "волки!" Смысл таких заявлений нами же и обесценен.
    Р. S. Кстати, Воронежской АЭС в природе не существует.
  10. Вовик
    Вовик Сегодня, 16:26
    -1
    После стольких красных линий кто будет всерьез воспринимать очередное заявление? Чтобы начали прислушиватся то для начала нужно хотя бы одну ракету с простой боеголовкой по сша или британии запустить, а лучше несколько, а вот после этого и сделать заявление что если не угомонятся то и ядерные боезаряды прилетят. В такой ситуации может и задумаются там, а так все заявления не подкрепленные хоть какими то действиями это для них пустые слова.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 17:06
      0
      нужно хотя бы одну ракету с простой боеголовкой по сша или британии запустить, а лучше несколько

      Так надо раскручивать эту тему, сделать её популярней в обществе.
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:57
    +1
    будет ядерный удар по США

    Вот только не при этой власти барыг и предателей.
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:03
    -2
    По мнению Сатановского, в случае, если произойдет что-то подобное, надо наносить удары стратегическим ядерным оружием уже непосредственно по Вашингтону. Пора перестать заверять американскую сторону в недопустимости применения подобных вооружений, а прямо заявить, что в случае диверсии на любом из российских ядерных объектов, незамедлительно будет нанесен удар по США.

    Это очень правильно. Главное чтобы люди начали так же думать и требовать это от власти! Это не только способ избежать таких терактов на территории России,но и очень хороший способ БЫСТРО ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ! США не станет рисковать своей шкурой ради Украины,им есть что терять. Поставки оружия прекратятся в тот же день,а клоуну прикажут исчезнуть и не отсвечивать.
  13. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:13
    -1
    Воинствующий Сатановский не первый и не последний, кто сделал безответственное и провокационное заявление.
  14. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 17:13
    0
    Очень большие деньги и детки за границей сами знаете чьи не дают наносить удары которые хотим.