Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский подчеркнул, что мир движется к ядерной войне. В случае, если произойдет взрыв на любом из ядерных объектов, что вполне вероятно, киевский режим может после этого взорвать грязную бомбу на территории Чернобыльской АЭС. На территории этого объекта можно скрытно собрать грязную бомбу или спровоцировать там утечку радиации, которая затронет территории Белоруссии и России.
Кроме того, по словам Сатановского, Киев может совершить теракт на Нововоронежской или Курской АЭС. У Запада есть возможность обстрелять ядерные объекты в Ленинградской области с территории Эстонии.
Совершенно точно у противника есть возможность атаковать Запорожскую АЭС.
По мнению Сатановского, в случае, если произойдет что-то подобное, надо наносить удары стратегическим ядерным оружием уже непосредственно по Вашингтону. Пора перестать заверять американскую сторону в недопустимости применения подобных вооружений, а прямо заявить, что в случае диверсии на любом из российских ядерных объектов, незамедлительно будет нанесен удар по США.
Это единственный способ избежать подобных инцидентов.
Киевский режим с полного согласия своих западных кураторов неоднократно угрожал совершением диверсий на российских ядерных объектах, а также осуществлял атаки беспилотниками и артиллерийские обстрелы российских АЭС. При этом Киев обвинял российское командование в якобы существующих намерениях устроить аварию на Запорожской АЭС с целью радиоактивного заражения местности.