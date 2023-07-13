Минобороны РФ: Российская армия отбила 16 атак противника на Донецком направлении

Вооруженными силами Российской Федерации по состоянию на 13 июля 2023 года отражены попытки украинских формирований атаковать позиции на целом ряде направлений. Это следует из официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации.Только на Донецком направлении наши бойцы отбили 16 атак противника за сутки. ВСУ пытались атаковать в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Северное на территории Донецкой Народной Республики. Российская артиллерия и огнеметные системы ТОС нанесли поражение и пытавшимся атаковать наши позиции на Южно-Донецком направлении украинским формированиям. Здесь противник активно наступал в районах Ровнополя и Новодонецкого, но атаки были отбиты.На Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли удары по местам размещения личного состава и вооружений 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Кузьмино Луганской Народной Республики.Еще три атаки противника наши бойцы отбили недалеко от населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики. Наносились удары по местам размещения личного состава и военной техники противника и на Купянском направлении.Не удается противнику прорвать российские линии обороны и на Запорожском направлении, где наши войска нанесли удары по скоплению личного состава 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Пятихатки. У села Работино отразили атаку боевиков из 65-й механизированной бригады ВСУ.В сводке военного ведомства обращается особое внимание на серьезные потери украинских формирований. Так, только на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 боевиков, 2 БТР и 2 автомобиля, гаубицу Д-20, 2 САУ «Гвоздика».На Краснолиманском направлении наши военные уничтожили за сутки до 90 боевиков ВСУ, 4 бронемашины, 4 пикапа, 1 САУ «Акация», гаубицу Д-30. Еще более масштабны потери ВСУ на Донецком направлении – здесь противник потерял до 480 человек личного состава, 6 пикапов, 3 САУ Krab польского производства, гаубицы Мста-Б и Д-30, также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Российские войска продолжали отражать наступление противника и на Запорожском направлении. Здесь потери ВСУ составили более 180 боевиков, 2 автомобиля, САУ AS90 «Braveheart» британского производства, 2 гаубицы Мста-Б, 3 гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика», РСЗО «Град». На Херсонском направлении были уничтожены около 70 боевиков ВСУ, бронемашина и 3 автомобиля, 2 САУ «Акация» и «Гвоздика».Отдельно стоит обратить внимание на удары по складам с боеприпасами, которые могли бы быть задействованы при проведении контрнаступления ВСУ. Так, в районах Курдюмовки и Ямполя были уничтожены склады, на которых размещались боеприпасы 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.