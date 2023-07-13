Военное обозрение
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В Курской области россияне отслеживали и передавали ВСУ данные о перемещениях военной техники ВС России

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В Курской области россияне отслеживали и передавали ВСУ данные о перемещениях военной техники ВС России

По подозрению в передаче секретных сведений о российских оборонных объектах противнику сотрудниками ФСБ была задержана группа граждан РФ. Действуя в Курской области, эти россияне отслеживали и передавали ВСУ данные о перемещениях военной техники ВС России.

Такое сообщение сделала пресс-служба ФСБ России.

Передаваемая злоумышленниками информация содержала сведения о пунктах погрузки, маршрутах, местах сосредоточения и составе военной техники. Эти данные украинские боевики могли использовать при планировании ударов по российским военным. Таким образом, у ВСУ появлялась возможность более эффективно совершать диверсии, наносить удары дронами-камикадзе или вооружением повышенной точности.

В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников специальную аппаратуру и средства связи, при помощи которых задержанные граждане контактировали со своими кураторами из украинских спецслужб и получали инструкции.

На двух подозреваемых российские силовики завели уголовные дела по обвинению в государственной измене и подготовке диверсионных актов. Фигурантов допрашивают, они признаются в незаконной деятельности.

Ранее неделе появилось сообщение, что российского гражданина из Пермского края, уличенного в финансировании покупки БПЛА для украинской армии. Еще раньше в Орловской области был арестован трансгендер и активист ЛГБТ-движения по обвинению в измене Родине.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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28 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:43
    +5
    сотрудниками ФСБ была задержана группа граждан
    Предатели !
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      сотрудниками ФСБ была задержана группа граждан
      Предатели !

      Трансгендеры!... И эти.. (словечко за которое банят).
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Предатели !

      Необязательно. А если он не русский, а принявший российское гражданство инородец для того, чтобы пакостить России? Это - диверсант. Во время ВОВ предателей расстреливали, а диверсантов сажали.
  2. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 14:43
    +6
    Вот конченные! ВМН надо вводить обратно для таких!
  3. Злой орк
    Злой орк Сегодня, 14:45
    +7
    Чем чаще будут такое освещать, и особенно показывать решения суда о пожизненном заключении, тем меньше желающих будет предать родину.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: Злой орк
      Чем чаще будут такое освещать, и особенно показывать решения суда о пожизненном заключении, тем меньше желающих будет предать родину.

      К сожалению, не предавать Родину должны по убеждению, а не из за страха наказания! А убеждение это следствие воспитания и образования, а воспитание и образование мы давно отдали на аутсоринг коллективному Западу! Увы! Сейчас что-то пытаемся делать, но всё больше похоже на конвульсии, так как те, кто должен это делать, сами воспитаны на ценностях Запада!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:46
    +3
    На зоне особенно будут рады активисту ЛГБТ и трансгенднру( с последним трудно определиться ,куда сажать).
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:52
      +2
      А куда не посади, ему везде почет окажут
    2. MariaHess
      MariaHess Сегодня, 15:07
      0
      Да - активные гомосексуалисты на зоне действительно обрадуются. Сами себя они конечно же не считают гомосексуалистами - но суть у них именно такая.
      Вот только по хорошему этих "зоновских учителей" следует отправлять туда же - куда и героев этой статьи. На переработку в биореактор.
    3. alystan
      alystan Сегодня, 15:19
      0
      На зоне особенно будут рады активисту ЛГБТ и трансгенднру( с последним трудно определиться ,куда сажать).

      Проще паренной репы...

  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    +1
    Есть и предатели... увы.
    Человеческие пороки неискоренимы, так на них чаще всего и подлавливают мелкие душонки, для которых ничего святого нет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:00
      -6
      Вы слишком упрощаете. Почитайте историю изменников Родины после ВОВ, которых раскрыли и судили. Реальные шпионские дела и шпионы, не судилище какое с наклеиванием ярлыка. Многие из них ветераны-офицеры реально воевали, но внутри всё равно были противниками советской власти и коммунизма. Люди они разные, как не старайся их под одну гребёнку выстроить.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:11
        +1
        Предатель, он и в Африке предатель... не надо усложнять!
        Были противники у советской власти, открыто выступали и... они прошли свой путь, каждый по своему, но они Родину не продовали... их можно не любить, ещё как то, на этом все.
  6. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:49
    +13
    В удивительное время мы живем. Идет кровавая бойня, но ее называют СВО. То есть войны нет. Твари сдают врагу данные, чтобы наших убили как можно больше, а показательных процессов нет. В Москве (и не только) кафе и другие развлекательные места забиты персонажами неопределенного пола, многие из которых вообще не в курсе происходящего... Когда я был маленьким и пошел в советскую школу,, я искренне верил - завтра будет лучше, чем вчера. Сегодня я понимаю, что хорошо уже было, а завтра будет еще хуже.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:14
      0
      Удивительные времена начались для нас со смертью Леонида Ильича... Мудрый китаец говорил: не дай вам бог жить в эпоху перемен!
      Вся моя сознательная жизнь эта эпоха, как в сказке - чем дальше, тем страшней.
      Распущен "Вагнер", отстранён Попов, "отдыхает и недоступен" Суровикин...
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:54
    +4
    россияне отслеживали и передавали ВСУ данные о перемещениях военной техники ВС России

    Ловят, ловят гадов, никак не могут вычистить Россию от предателей.
    Это - привет из 90-х, правления либера...тов, результат насаждения гейропейских ценностей.
    Вот и получается, что для работы на фронте и в прифронтовой полосе нужно возрождать СМЕРШ, возвращать смертную казнь за предательство, а на фронте создавать военно-полевые суды для таких гадов, которые сейчас вернулись на Украину после отдыха в Турции.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:56
    0
    ПЛС и в Дельфин, но смертная казнь нужна.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:56
    +3
    Жил в Мурманске,историки писали .Великая отечественная война ,железный занавес - но во время налётов немцы точно клали бомбы туда куда им надо это не дело не авиаразведки- уничтожен мобилизационный призыв в районе "больничного",как раз там проводились мобилизационные мероприятия.Уничтожен стратегический запас продовольствия на зиму и он был спрятан не в городе.После частичной эвакуации такие случаи больше не повторялись.Был гадёныш,но не помню потом его нашли на просторах СССР.
  10. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:57
    +1
    был арестован трансгендер и активист ЛГБТ
    За украинский паспорт наверное трудился- чтоб в Европе жить потом.
  11. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:58
    +1
    -И что с ними делать ?!
    -Что делать,что делать....по закону военного времени с ними делать !
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      -И что с ними делать ?!
      -Что делать,что делать....по закону военного времени с ними делать !

      У нас нет военного времени, у нас есть странное операционное...
  12. Василий12
    Василий12 Сегодня, 14:58
    0
    Сажать, стрелять этих подонков. Досадно, что нет штрафбатов сейчас, самое место для этих козлов.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:00
    +3
    ФСБ была задержана группа граждан РФ.
    И сколько же этого продажного дерьма по всей территории России окопалось. ФСБ чуть не ежедневно отчитывается о задержаниях. Для таких просто необходимо мораторий на "вышку" снимать.
  14. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:06
    +1
    На телефон в Ватсап приходят предложения дополнительного заработка с неизвестных и явно не российских номеров. Может таки образом СБУ вербует жадных до денег россиян.
    Не проверяю, просто удаляю.
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 15:08
    0
    Что в бошках у этих людишек?! Видят обстрелы ВСУ и стучат на своих же... Интересно, сколько "полицаев" проявится с приходом врага?..
  16. seamen2
    seamen2 Сегодня, 15:08
    +1
    вот здесь и поучиться у евро учителей не худо. у немцев. *выпотрошить*, а потом на фонарный столб в центре города. с табличкой. и не снимать 4 дня.
    желающих паскудничать и поубавится.
    А сейчас-чего им бояться. живыми будут .
    1. MariaHess
      MariaHess Сегодня, 15:13
      0
      >выпотрошить
      Вы с учителями из Идлиба путаете.
  17. 501Legion
    501Legion Сегодня, 15:15
    0
    Эти все же ради денег делают, хотят подзаработать, а то что погибнуть может кто-то их не волнует