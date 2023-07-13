В Курской области россияне отслеживали и передавали ВСУ данные о перемещениях военной техники ВС России

По подозрению в передаче секретных сведений о российских оборонных объектах противнику сотрудниками ФСБ была задержана группа граждан РФ. Действуя в Курской области, эти россияне отслеживали и передавали ВСУ данные о перемещениях военной техники ВС России.
Такое сообщение сделала пресс-служба ФСБ России.
Передаваемая злоумышленниками информация содержала сведения о пунктах погрузки, маршрутах, местах сосредоточения и составе военной техники. Эти данные украинские боевики могли использовать при планировании ударов по российским военным. Таким образом, у ВСУ появлялась возможность более эффективно совершать диверсии, наносить удары дронами-камикадзе или вооружением повышенной точности.
В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников специальную аппаратуру и средства связи, при помощи которых задержанные граждане контактировали со своими кураторами из украинских спецслужб и получали инструкции.
На двух подозреваемых российские силовики завели уголовные дела по обвинению в государственной измене и подготовке диверсионных актов. Фигурантов допрашивают, они признаются в незаконной деятельности.
Ранее неделе появилось сообщение, что российского гражданина из Пермского края, уличенного в финансировании покупки БПЛА для украинской армии. Еще раньше в Орловской области был арестован трансгендер и активист ЛГБТ-движения по обвинению в измене Родине.