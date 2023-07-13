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Главное таможенное управление Китая сообщило о росте товарооборота РФ и КНР в первом полугодии более чем на 40 процентов

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Главное таможенное управление Китая сообщило о росте товарооборота РФ и КНР в первом полугодии более чем на 40 процентов

Введенные против России в прошлом году масштабные санкции Запада, вопреки ожиданиям Вашингтона и его союзников, не только не разрушили экономику нашей страны, но, напротив, стали катализаторами положительных изменений, которые в противном случае могли вовсе не произойти. Россия, пережив первые шоковые месяцы после начала спецоперации, почти мгновенно потеряв значительную часть рынков в Европе и других странах западной коалиции, быстро переориентировала экспорт и импорт на государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.


Независимые от Запада экономические союзы, такие как БРИКС и ШОС, словно магнит начали притягивать страны не только третьего мира и развивающиеся, но и достаточно экономически мощные, причем и те, которые ранее считались твердыми союзниками США.

Западные идеологи и политики только в страшном сне могли представить тот уровень сотрудничества в политической, экономической и даже военной областях, которого за последние неполные полтора года достигли Москва и Пекин, ставшие главными центрами формирования альтернативного многополярного мира. Особенно с учетом того, что Китай все более становится основным конкурентом и ниспровергателем мировой гегемонии США.

При этом эффективное партнерство РФ и КНР имеет ярко выраженную положительную динамику, в то время как экономики тех же стран ЕС все больше срываются в кризисное пике, катализатором которого, в свою очередь, и стали антироссийские санкции. Но, как говорится, за что боролись…

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первые шесть месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 40,6 процентов, достигнув 114,547 млрд долларов, сообщается на сайте ведомства. При сохранении таких темпов планка экспортно-импортных операций между РФ и КНР по итогам этого года может перевалить за 200 млрд долларов. Именно такую цифру товарооборота между нашими странами в 2024 году ставили как основную задачу экономического взаимодействия Москва и Пекин, теперь эти планы можно смело корректировать в лучшую сторону.

По данным китайской таможни, экспорт из Китая в РФ за шесть месяцев увеличился на 78,1% и составил 52,284 млрд долларов, что явно говорит о замещении товаров, попавших под запрет на поставку в Россию из стран Запада, на китайскую продукцию. Хотя, могут здесь присутствовать и схемы так называемого параллельного импорта. В свою очередь, импорт российских товаров и услуг за этот период вырос на 19,4%, достигнув 62,263 млрд долларов, в основном за счет роста объемов поставки углеводородов, металлов и продовольствия.

Только за июнь объем торговли между двумя странами составил 20,831 млрд долларов: экспорт Китая достиг 9,551 миллиардов, импорт из России вырос до 11,280 млрд долларов. При этом расчеты за эти поставки ведутся в основном в национальных валютах, доля которых в трансграничных платежах перевалила за 70 процентов.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:08
    +3
    А не замахнуться ли нам на более 250 млрд$ товарооборота. good
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:45
      +4
      Цитата: tralflot1832
      А не замахнуться ли нам на более 250 млрд$ товарооборота. good

      Может лучше на реальное импортозамещение замахнуться?

      Складывая все яйца в китайскую корзину мы попадаем в еще большую зависимость к дядюшке Ляо, чем это было от Европы. И наступаем на прежние грабли.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А не замахнуться ли нам на более 250 млрд$ товарооборота. good

      Что-то вы скромничаете, батюшка. Триллион будет в самый раз. Только в рублях и юанях.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:10
    +1
    Ну раз вот он серый импорт, то зачем нам Эрдоган? Пусть с Зелей торгует по железной дороге Стамбул-Киев
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: alexoff
      Пусть с Зелей торгует по железной дороге Стамбул-Киев

      И никто её не бомбит.
      Из Стамбул в Киев на поезде от €53.00 - Rail.cc
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:21
        -1
        Вот и хватит этой железки, наша доля зерновой сделки что её ещё не разбомбили.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:17
    0
    Главное таможенное управление Китая сообщило о росте товарооборота РФ и КНР в первом полугодии более чем на 40 процентов

    Очень хорошо, но зачем сообщать и палить контору?
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:27
    +1
    импорт из России вырос до 11,280 млрд долларов.
    Единственная страна Европы с положительным торговым балансом с Китаем- Швейцария.
  5. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 16:30
    +2
    Что там по зерновой сделке ? Под каким соусом в этот раз будет продление ?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:58
      0
      Так ли нам нужны отмазки???????????
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:01
      -1
      Страшно сказать, но Лавров намекнул что сделка будет без Украины.Турция - Россия.Без ООНов и наркоманов.
  6. shikin
    shikin Сегодня, 17:18
    0
    Хорошо, что баланс торговли с Китаем начал выравниваться. По прошлому году экспорт из России в Китай был 114,15 млрд $, импорт 76,12 млрд $. Нам не юани или рубли (или доллары) нужны от Китая, а необходимые нам товары, особенно то, что производить (пока) не можем.