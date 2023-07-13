Главное таможенное управление Китая сообщило о росте товарооборота РФ и КНР в первом полугодии более чем на 40 процентов

Введенные против России в прошлом году масштабные санкции Запада, вопреки ожиданиям Вашингтона и его союзников, не только не разрушили экономику нашей страны, но, напротив, стали катализаторами положительных изменений, которые в противном случае могли вовсе не произойти. Россия, пережив первые шоковые месяцы после начала спецоперации, почти мгновенно потеряв значительную часть рынков в Европе и других странах западной коалиции, быстро переориентировала экспорт и импорт на государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Независимые от Запада экономические союзы, такие как БРИКС и ШОС, словно магнит начали притягивать страны не только третьего мира и развивающиеся, но и достаточно экономически мощные, причем и те, которые ранее считались твердыми союзниками США.Западные идеологи и политики только в страшном сне могли представить тот уровень сотрудничества в политической, экономической и даже военной областях, которого за последние неполные полтора года достигли Москва и Пекин, ставшие главными центрами формирования альтернативного многополярного мира. Особенно с учетом того, что Китай все более становится основным конкурентом и ниспровергателем мировой гегемонии США.При этом эффективное партнерство РФ и КНР имеет ярко выраженную положительную динамику, в то время как экономики тех же стран ЕС все больше срываются в кризисное пике, катализатором которого, в свою очередь, и стали антироссийские санкции. Но, как говорится, за что боролись…По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первые шесть месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 40,6 процентов, достигнув 114,547 млрд долларов, сообщается на сайте ведомства. При сохранении таких темпов планка экспортно-импортных операций между РФ и КНР по итогам этого года может перевалить за 200 млрд долларов. Именно такую цифру товарооборота между нашими странами в 2024 году ставили как основную задачу экономического взаимодействия Москва и Пекин, теперь эти планы можно смело корректировать в лучшую сторону.По данным китайской таможни, экспорт из Китая в РФ за шесть месяцев увеличился на 78,1% и составил 52,284 млрд долларов, что явно говорит о замещении товаров, попавших под запрет на поставку в Россию из стран Запада, на китайскую продукцию. Хотя, могут здесь присутствовать и схемы так называемого параллельного импорта. В свою очередь, импорт российских товаров и услуг за этот период вырос на 19,4%, достигнув 62,263 млрд долларов, в основном за счет роста объемов поставки углеводородов, металлов и продовольствия.Только за июнь объем торговли между двумя странами составил 20,831 млрд долларов: экспорт Китая достиг 9,551 миллиардов, импорт из России вырос до 11,280 млрд долларов. При этом расчеты за эти поставки ведутся в основном в национальных валютах, доля которых в трансграничных платежах перевалила за 70 процентов.