Для восстановления отношений с Финляндии России необходимо провести некие «политические изменения». Об этом заявил финский министр страны, бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми в интервью телеканалу MTV3.Фактически иностранный политик выразил желание вмешиваться во внутренние дела российского государства. Он назвал отношения между Хельсинки и Москвой в настоящее время худшими за последние десятилетия. Но отметим, что виновата в этом исключительно сама Финляндия. Россия ничего плохого этой маленькой северной стране не делала, никоим образом ей не угрожала, а лишь вливала деньги в ее экономику.Однако финские политики по какой-то неведомой причине решили, что они имеют полное право вмешиваться во внутренние дела российского государства и определять, какая политическая система в стране им нравится, а какая нет. Финляндия вступила во враждебный России военный альянс, отказавшись от долгой политики нейтралитета.Интересно, что ранее президент Финляндии Саули Ниинистё посетовал, что уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата в плане ухудшения состояния российской экономики. Неужели он верил в то, что экономика России может пострадать из-за ухода с рынка каких-то коммерческих компаний из небольшой страны с численностью населения как в средней российской области?На самом деле, это Финляндии надо задумываться о последствиях ухудшения отношений с одним из своих немногочисленных соседей, тем более, что никаких реальных причин для этой ситуации не было, и Хельсинки решили сами превратиться в добровольного сателлита Вашингтона.