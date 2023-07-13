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Финский министр назвал политические изменения в России условием восстановления отношений между Хельсинки и Москвой

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Финский министр назвал политические изменения в России условием восстановления отношений между Хельсинки и Москвой

Для восстановления отношений с Финляндии России необходимо провести некие «политические изменения». Об этом заявил финский министр страны, бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми в интервью телеканалу MTV3.


Фактически иностранный политик выразил желание вмешиваться во внутренние дела российского государства. Он назвал отношения между Хельсинки и Москвой в настоящее время худшими за последние десятилетия. Но отметим, что виновата в этом исключительно сама Финляндия. Россия ничего плохого этой маленькой северной стране не делала, никоим образом ей не угрожала, а лишь вливала деньги в ее экономику.

Однако финские политики по какой-то неведомой причине решили, что они имеют полное право вмешиваться во внутренние дела российского государства и определять, какая политическая система в стране им нравится, а какая нет. Финляндия вступила во враждебный России военный альянс, отказавшись от долгой политики нейтралитета.

Интересно, что ранее президент Финляндии Саули Ниинистё посетовал, что уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата в плане ухудшения состояния российской экономики. Неужели он верил в то, что экономика России может пострадать из-за ухода с рынка каких-то коммерческих компаний из небольшой страны с численностью населения как в средней российской области?

На самом деле, это Финляндии надо задумываться о последствиях ухудшения отношений с одним из своих немногочисленных соседей, тем более, что никаких реальных причин для этой ситуации не было, и Хельсинки решили сами превратиться в добровольного сателлита Вашингтона.
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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:56
    +8
    Для восстановления отношений с Финляндии России необходимо провести некие «политические изменения»
    Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Финн рекомендует России провести "политические изменения"? Стоило вступить в НАТО и уже на уровне прибалтов - гонора и дерьма много, а ум убывает со скоростью курьерского.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:09
      0
      Всё это лезет и в ворота и в калитки! Фины сдали свой суверенитет англосаксам, теперь говорят, что прикажут и отмолчатся, прикинувшись дурачками, не могут!
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:17
        +1
        Для восстановления отношений с Финляндии России необходимо провести некие «политические изменения». Об этом заявил финский министр страны, бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми в интервью телеканалу MTV3.

        Он фактически признал, что возврат России к социализму вернёт добрососедские отношения существовавшие долгие десятилетия.
        Так и многие у нас не против.
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:18
      0
      Финн рекомендует России провести "политические изменения"?

      А чего вы удивляетесь. Все правильно. Им очень нужно, чтобы к власти в России пришел новый Сталин. Тогда они сразу поумнеют и согласятся отдать России не только Аланские острова, но и вернуть России "северную часть Финляндии, временно оккупированную финнами..."
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:23
      0
      До чего же мы докатились под мудрым руководством - на нас, Россию, всякая подзаборная шелупонь считает уже возможным лапу задрать... Тьфу. Доигрались в миротворчество и общеевропейские ценности.
  2. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 14:56
    -7
    Для восстановления отношений с Финляндии России необходимо провести некие «политические изменения». Об этом заявил финский министр страны, бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми в интервью телеканалу MTV3.

    С чего вдруг? Нас все устраивает, особенно Единая Россия. Вот еще уберем противные западные названия. Не "президент" а как положено "Царь".
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:02
      +4
      Не "президент" а как положено "Царь".
      В случае коллапса существующей системы вы получите гражданскую войну, по итогам которой и выяснится, будет ли это "царь","генсек", "фюрер" или "халиф". От России останется Московская область (или ее часть). Вас это устроит?
  3. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4 Сегодня, 15:00
    +4
    Охренели вконец.Нам тоже надо заявить ,что нынешнее положение дел в Финляндии нас не устраивает и мы считаем необходимым кое что там поменять..)
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:04
    +1
    Финский министр назвал политические изменения в России условием восстановления отношений между Хельсинки и Москвой
    . Очередная ду/Р/ашка и не лечится... повезло соседям.
  5. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 15:11
    0
    Памятник Ленину они не убирают...
    но их память уже нах одит-ся в рамках статистической погрешности...
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:14
    +2
    Почему то чухонцы решили, что в России очень хотят восстановить отношения с ними?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    0
    Не нравится сосед? Ну и иди лесом, и не разговаривай. У них свой колхоз за колючкой, у нас свой. У себя там плодите заднеприводных и прочую лгбтэщину. В чужой монастырь со своим уставом не суйтесь.
  8. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 15:17
    +1
    Демарш финнов не понятен от слова совсем: компании на российском рынке работали, преференции для них были, туристы из России приезжали, кто то для проезда в другие страны кто-то затовариваться в магазинах и оставляли при этом очень неплохие деньги... Покупали недвижимость, платили за нее налоги.. Зачем все это разрушать было? Ради эфемерной безопасности? Так нейтральный статус ее им гарантировал. А теперь на них будут нацелены ракеты.
    Говорить что русские вели себя как свиньи тоже не приходится: конские штрафы быстро вразумляли наших сограждан (любо дорого было видеть как меняется стиль вождения после пересечения границы laughing )
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:20
      0
      русские вели себя как свиньи

      Угу - а то мы тут в Питере в сопли уделавшихся чухонцев не видали!! Молчали бы уж, насчёт свиней-то..
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 15:21
    0
    А не много ли берёт на себя эта чухна немытая?!