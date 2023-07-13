Материал, из которого в Японии делают «значок депутата», носимый в качестве удостоверения личности при посещении парламентских заседаний, решили поменять. Многие из них сделаны из золота, но в ответ на стремительный рост цен на драгоценный металл были предприняты шаги по переходу на более дешевые материалы и по пересмотру выплат всем народным избранникам.
При этом, разные префектуры Японии относятся к этому вопросу по-разному. Собрание префектуры Сига, например, изменило спецификации с 18-каратного золота на позолоченное серебро и выдало их 44 депутатам.
Обычные значки стоили ранее около 25 000 йен каждый (около 16,2 тыс. рублей). Оценка после рост цен на золото показала, что каждый значок будет стоить минимум вдвое дороже. В результате замены материала было установлено около 6400 йен за штуку. Представитель секретариата собрания префектуры сказал: «Внешний вид не изменился».
Выдавать подобный значок каждый раз крайне расточительно.
Некоторые регионы ввели систему выдачи значков напрокат, а городской совет Осаки ещё в 1948 году установил правило, согласно которому «когда вы увольняетесь с работы, вы должны вернуть депутатский знак городу». После выборов в апреле этого года золотой вариант был заменен латунным и даже деревянным.
Значок члена ассамблеи префектур Японии был принят в 1890 году. После этого носить его стало обязательным. У каждого совета есть свои правила, и есть примеры использования уникальных значков и распространения общих значков, созданных Национальной ассоциацией председателей городских советов.
Вся эта история с золотыми значками, которые меняют на изделия из более дешёвых материалов, вызывает немало вопросов. В одно и то же время бюджету Японии не по силам выпускать традиционные депутатские золотые значки, но более чем по силам направлять миллиарды йен, например, на военную поддержку Украины. В этом случае об экономии японские власти почему-то не думают. И японских подданных, видимо, тоже всё вполне устраивает.