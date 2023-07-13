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Итальянский политик заявил, что президент Украины на саммите НАТО продемонстрировал свою несамостоятельность

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Итальянский политик заявил, что президент Украины на саммите НАТО продемонстрировал свою несамостоятельность

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе за несколько недель до своего начала преподносился западными СМИ, как что-то «судьбоносное». Однако теперь, когда все свершилось, эксперты и политики во всем мире гадают, что же все-таки произошло.


Так, бывший итальянский сенатор и действующий президент института Италия — БРИКС Вито Петрочелли рассказал журналистам РИА Новости о своем впечатлении от состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.

Со слов политика, данное мероприятие четко продемонстрировало полную зависимость президента Украины от своих западных покровителей, особенно США и Британии. Как бы Зеленский не пытался проявить себя в качестве самостоятельной фигуры, а не марионетки, у него это не получилось.

Стоит отметить, что с заявлением бывшего итальянского парламентария сложно поспорить. Украинский лидер, действительно, вел себя довольно странно. Сначала он устроил «истерику», обвинив НАТО в бездействии и нежелании помогать Украине, а затем, вероятно, осознав, что серьезно разозлил своих заокеанских «хозяев», начал рассказывать, как много партнеры делают для его страны и какие важные решения приняты на текущем саммите.

Кроме того, разочарован Петрочелли и курсом самого альянса. Как выразился президент института Италия — БРИКС, данный саммит в очередной раз продемонстрировал, что НАТО не является никаким оборонительным союзом.

Политик отметил, что альянс прямо сейчас поставляет колоссальные объемы вооружения стране, которая не является его членом. В то же время об обороноспособности стран-участниц НАТО сегодня никто не думает.

Напомним, что в ходе мероприятия в Вильнюсе глава минобороны ФРГ объявил о крупном пакете военной помощи Киеву. В него помимо бронемашин, танков и прочего вооружения войдут два комплекса ПРО Patriot, которых не хватает самой немецкой армии.
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19 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 15:26
    +1
    Итальянский политик заявил, что президент Украины на саммите НАТО продемонстрировал свою несамостоятельность

    Открыл Америку.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 15:33
    +4
    А итальянский политик расскажет, кто там вообще был с самостоятельностью?! Бидон и тот самоходит куда покажут...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +4
    Скажите спасибо, что на рояле не сыграл, хотя..... там такие ценители, что шабашу бы понравилось, за некоторым исключением (Венгрия, Турция). На одних посиделках Борька Лохматый (не стриженный, не причесанный) уже предлагал гинекологу грудь оголить..... , улыбки были довольные, наверное понравилась идея.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:39
    +1
    Вот это всем там мозги промыли . Оказалось, что Зе дырка от бублика ,а все то думают что Наполеон !
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:43
    0
    . Сначала он устроил «истерику»
    Судя по его реакции (и обжабанной физиономии) у него просто не было возможности "разнюхаться" и привести себя в ставшее для него нормальным состояние кокаинового опьянения.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:45
    0
    Да прикольно все получилось... собрались, локтями потерялись или ещё чем.
    Оборзевшего поца на место поставили.
    И да, султан получил/получит все, что хотел не заплатив ничего по счетам/долгам!
    В общем, весьма скучное мероприятие, фактически ни о чем.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:53
    +1
    Со слов политика, данное мероприятие четко продемонстрировало полную зависимость президента Украины от своих западных покровителей, особенно США и Британии.

    Про Вито Петрочелли написал ещё И.А. Крылов, представивший его как обезьяну:
    "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:00
      +4
      А чем Вам этот итальянец не угодил?Статью читали?Человек явно пророссийских взглядов,ну или думающий своей головой.А не смачно жующий лапшу с ушей.Президен института Италия-БРИКС..
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 16:15
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        А чем Вам этот итальянец не угодил? Человек явно пророссийских взглядов,ну или ….
        Как там в Писании сказано: - Бойтесь данайцев дары приносящих? Радует, что есть здравомыслящие люди, но при этом сама Италия в зависимом положении. Как впрочем и вся эуропа
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:50
          0
          Да не приносит он никаких даров.А вот про данайцев Вы правильно отметили.Я даже назову парочку-Макгрегор и Риттер yes
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 15:55
    0
    продемонстрировало полную зависимость президента Украины от своих западных покровителей, особенно США и Британии

    Это же надо им так мозги промыть, если целый бывший сенатор и политик только сейчас заметил, что зеленедофюрер кукла в руках своих покровителей, и не только он, предыдущий потрошенко тоже был управляемый ставленник...
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:56
    +1
    ...президент Украины

    иудушка со вселенской грустью в глазах, скорбью на лице и хищным, алчным беспринципным нутром. Хорошая фотография. Замечательный экземпляр своего биологического вида
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: МВГ
      Хорошая фотография. Замечательный экземпляр своего биологического вида

      По фото видно, два дня кокса не нюхал - "дайте хоть на одну ноздрю !"
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:02
    +2
    А Италия сильно самостоятельная? Они уже расследование по операции "гладио" провели?
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:10
    -1
    Итальянский журналист- очень тактичный человек. Видимо,Зелкнского пригласили в качестве гастробайтера- помыть после гостей полы и посуду. Тем более,что на Украине грязная работа в ЕС считается-счастьем.
    1. Моторист
      Моторист Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Видимо,Зелкнского пригласили в качестве гастробайтера- помыть после гостей полы и посуду.

  12. двейра63
    двейра63 Сегодня, 16:50
    0
    Странные трансформации политиков из " настоящих сенаторов" в "бывших" резко меняют течение мыслей и взглядов! у "бывших" вдруг проясняется сознание, и президент Украины , оказывается несамостоятельным,и зависимым. Тоже любители ботиночки в полете переодеть.....вопрос-на кого эти откровения действуют.
  13. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:08
    0
    О какой самостоятельност если идет по миру с протянутой рукой. Если помощ остановят не вьистоят и две недели.
  14. razved
    razved Сегодня, 17:12
    0
    Он только сейчас это понял? Однааако... Он точно итальянский политик, а не финский там или эстонский? laughing