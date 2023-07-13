Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе за несколько недель до своего начала преподносился западными СМИ, как что-то «судьбоносное». Однако теперь, когда все свершилось, эксперты и политики во всем мире гадают, что же все-таки произошло.
Так, бывший итальянский сенатор и действующий президент института Италия — БРИКС Вито Петрочелли рассказал журналистам РИА Новости о своем впечатлении от состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.
Со слов политика, данное мероприятие четко продемонстрировало полную зависимость президента Украины от своих западных покровителей, особенно США и Британии. Как бы Зеленский не пытался проявить себя в качестве самостоятельной фигуры, а не марионетки, у него это не получилось.
Стоит отметить, что с заявлением бывшего итальянского парламентария сложно поспорить. Украинский лидер, действительно, вел себя довольно странно. Сначала он устроил «истерику», обвинив НАТО в бездействии и нежелании помогать Украине, а затем, вероятно, осознав, что серьезно разозлил своих заокеанских «хозяев», начал рассказывать, как много партнеры делают для его страны и какие важные решения приняты на текущем саммите.
Кроме того, разочарован Петрочелли и курсом самого альянса. Как выразился президент института Италия — БРИКС, данный саммит в очередной раз продемонстрировал, что НАТО не является никаким оборонительным союзом.
Политик отметил, что альянс прямо сейчас поставляет колоссальные объемы вооружения стране, которая не является его членом. В то же время об обороноспособности стран-участниц НАТО сегодня никто не думает.
Напомним, что в ходе мероприятия в Вильнюсе глава минобороны ФРГ объявил о крупном пакете военной помощи Киеву. В него помимо бронемашин, танков и прочего вооружения войдут два комплекса ПРО Patriot, которых не хватает самой немецкой армии.