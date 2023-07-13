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Глава Пентагона одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы

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Глава Пентагона одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы

Судьба гражданского населения в зоне боевых действий никогда особо не волновала высокопоставленных американских чиновников и военных. Видимо, поэтому глава Пентагона Ллойд Остин одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы.


Свою позицию министр обороны Соединенных Штатов высказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Он утверждает, что ВСУ такое вооружение нужно не для нападения на Россию, а для защиты своей страны.

Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию

- утверждает глава американского Минобороны.

При этом чиновник заявил, что российская армия якобы с самого начала спецоперации применяет подобные боеприпасы.

Следует напомнить, что решение США передать Киеву кассетные бомбы было неодобрительно воспринято во многих странах, в том числе и среди союзников Вашингтона. Они считают его спорным, так как оно представляет повышенную опасность, в первую очередь, для мирных жителей.

Но, по словам шефа Пентагона, украинские военные якобы будут пользоваться кассетными боеприпасами очень ответственно: тщательно фиксировать места, где их применили, уделять повышенное внимание разминированию территорий и не использовать их в населенных пунктах.

Основная особенность кассетного оружия заключается в том, что при нанесении удара суббоеприпасы рассеиваются на большой площади, причем многие из них остаются неразорвавшимися. Практика показывает, что они, как и противопехотные мины, продолжают представлять опасность для местного населения на протяжении многих лет, а то и десятилетий.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/secdef
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15 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:01
    +4
    Чёрная макака другого и сказать не могла.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:08
      +4
      Вот главная задача которую необходимо решить .

      За время проведения российской СВО в Сети множество раз появлялись видео, на которых демонстрировалась точность западных боеприпасов, используемых ВСУ. При этом наиболее актуальной проблемой для ВС РФ была и остается контрбатарейная работа. На это неоднократно обращали внимание эксперты Telegram-канала «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)».


      По мнению экспертов, Россия также обладает высокоточными артиллерийскими боеприпасами, например снарядами «Краснополь». Однако они имеют ряд недостатков: у них меньшая дальность действия из-за отсутствия блока управления при помощи спутниковой навигационной системы и есть необходимость лазерной подсветки цели, а также они очень дорогие, так как их электроника должна выдерживать большие нагрузки при выстреле.

      И, как обычно, столь необходимых фронту высокоточных боеприпасов чрезвычайно не хватает. При этом архиглавной проблемой в нынешней войне остается невозможность полностью подавить артиллерию противника, и, как следствие отсюда, позиционное увязание любого наступления

      – говорится в публикации.

      БПЛА-камикадзе (барражирующие боеприпасы) семейства «Ланцет» тоже имеют серьезные ограничения по использованию: малые дальность и масса боевой части, а также нет возможности полноценного массированного одновременного применения (каждый «Ланцет» ведет к цели один оператор). Эксперты пришли к выводу, что для успешной контрбатарейной работы ВС РФ требуется большое количество пусковых установок и боеприпасов к ним наподобие американского M142 HIMARS. Поэтому скорейшее появление в подразделениях ВС РФ отечественного перспективного комплекса управляемого ракетного оружия «Гермес», который обладает рядом преимуществ перед другими системами вооружений, может стать надлежащим ответом на упомянутый вызов.

      Боеприпас «Гермеса» инерциальный и имеет комбинированную ГСН, которая сочетает в себе блок управления при помощи ГЛОНАСС и наведение с помощью лазерной подсветки. Причем электроника боеприпаса не такая требовательная к перегрузкам, как у ствольной артиллерии. При этом он максимально унифицирован с ЗУР системы ПВО «Панцирь» и имеет гарантированную дальность действия 40 км, хотя разработчики говорят, что будет до 100 км.

      Также существенным преимуществом, например, в сравнении с РСЗО «Торнадо-С», являются гораздо меньшие габариты комплекса (фактически пусковые контейнеры можно устанавливать на малогабаритные транспортные средства). Еще раз подчеркнем, что для успешной контрбатарейной борьбы необходимо специализированное современное вооружение. Если Россия стремится победить в этой войне – необходимо скорейшим образом совершенствовать системы вооружения и разведки согласно вызовам времени

      – уверены эксперты.

      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:30
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        При этом наиболее актуальной проблемой для ВС РФ была и остается контрбатарейная работа. На это неоднократно обращали внимание эксперты Telegram-канала «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)».

        Совершенно справедливо, а ещё генерал Попов имел неосторожность заявить об этом вышестоящему начальству.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:34
          0
          Вышестоящее начальство запрещает говорить правду?Но почему?Первый шаг к решению проблемы это осознание что проблема есть, принятие сего факта и того что её надо решать.Кто ищет,тот всегда найдёт. А не заниматься очковтирательством,создавая иллюзию мнимого благополучия.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 16:42
            0
            Судьба гражданского населения в зоне боевых действий никогда особо не волновала высокопоставленных американских чиновников и военных. Видимо, поэтому глава Пентагона Ллойд Остин одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы.

            Не надо при этом исключать с стороны Остина также и его личный расизм как афроамериканца в отношении белокожего населения в США - и уж тем более к белому коренному населению в той же Украине!

            На расизм в отношении коренных украинцев в рядах ВСУ со стороны афроамериканских наёмников Киева, как в отношении представителей белой расы, уже жаловались украинские военнослужащие. .
        2. DenD
          DenD Сегодня, 16:50
          0
          Совершенно справедливо, а ещё генерал Попов имел неосторожность заявить об этом вышестоящему начальству.
          А ещё глава "Вагнер", говорил о том же, правда стал изгоем и предателем. Но это было позже знаменитого хеш тэга #дайтеВагнеруснаряды. Но это всё проблемы ципсо, 5 колонны, оппозиции. Ведь в МО "всё хорошо прекрасная маркиза".
      2. Комментарий был удален.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:05
    +1
    О, да она ещё и разговаривать умеет! laughing fellow wassat
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:06
    0
    глава Пентагона Ллойд Остин
    очередная "говорящая голова"
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:07
    +1
    Особенно умилила фраза - тщательно фиксировать места, где их применили, уделять повышенное внимание разминированию территорий. украинцы так и побежали разминировать территорию после залпа...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Особенно умилила фраза - тщательно фиксировать места,

      Да, пишите вы по-русски:
      Особое умиление вызвала фраза -...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:14
    0
    Глава Пентагона одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы
    . Бешеный боров завсегда за... за бешеных зелебобиков готов постараться... хотя, за бабло, желательно в свой карман. По другому там не бывает!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:33
    0
    Глава Пентагона одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы

    Кто бы сомневался, ведь это не только нанесёт ущерб России, но и за счёт ответок резко уменьшит свинопоголовье вна Украине.
  7. Комментарий был удален.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:53
    0
    Судьба гражданского населения в зоне боевых действий никогда особо не волновала высокопоставленных американских чиновников и военных.

    Это всё потому, что судьба разбросанных по всему миру американских военных не волнует кремлёвскую власть.
    Одни убивают чужими руками совершенно безнаказанно, а от тихой тёплой вони других уже не продохнуть...
    САМО-СОБОЙ НЕ РАССОСЁТСЯ, ГОСПОДА БУРЖУИ!!!
    Либо сами беритесь, либо давайте стимулы тем, кто может...
  9. alystan
    alystan Сегодня, 17:06
    0
    Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию
    - утверждает глава американского Минобороны.

    Ну и пусть в таком случае Укровермахт засыпает только территорию Незалежной этими боеприпасами - в качестве противопехотных мин они еще сгодятся.
  10. razved
    razved Сегодня, 17:09
    0
    Чёрный минобороны, наверно, очень доволен тем, что белые с его помощью ещё больше уничтожают друг друга am