Глава Пентагона одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы

Судьба гражданского населения в зоне боевых действий никогда особо не волновала высокопоставленных американских чиновников и военных. Видимо, поэтому глава Пентагона Ллойд Остин одобрительно отозвался о решении властей США отправить Украине кассетные боеприпасы.
Свою позицию министр обороны Соединенных Штатов высказал в интервью американскому телеканалу CNN.
Он утверждает, что ВСУ такое вооружение нужно не для нападения на Россию, а для защиты своей страны.
Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию
- утверждает глава американского Минобороны.
При этом чиновник заявил, что российская армия якобы с самого начала спецоперации применяет подобные боеприпасы.
Следует напомнить, что решение США передать Киеву кассетные бомбы было неодобрительно воспринято во многих странах, в том числе и среди союзников Вашингтона. Они считают его спорным, так как оно представляет повышенную опасность, в первую очередь, для мирных жителей.
Но, по словам шефа Пентагона, украинские военные якобы будут пользоваться кассетными боеприпасами очень ответственно: тщательно фиксировать места, где их применили, уделять повышенное внимание разминированию территорий и не использовать их в населенных пунктах.
Основная особенность кассетного оружия заключается в том, что при нанесении удара суббоеприпасы рассеиваются на большой площади, причем многие из них остаются неразорвавшимися. Практика показывает, что они, как и противопехотные мины, продолжают представлять опасность для местного населения на протяжении многих лет, а то и десятилетий.