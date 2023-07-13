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Германия анонсировала очередную военную помощь Украине техникой и боеприпасами

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Германия анонсировала очередную военную помощь Украине техникой и боеприпасами

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на немецкие источники. Решение о выделении Украине очередной военной помощи было озвучено Берлином вскоре после завершения саммита Североатлантического альянса в столице Литвы Вильнюсе.


Как сообщают источники, в новый пакет военной помощи войдут вооружение, боеприпасы, транспортные средства и специальная военная техника. В частности, Германия передает Украине 6 самоходных зенитных установок Gepard; 5 бронеавтомобилей; мостоукладчик Biber и дополнительный мост для него; тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа.

Из боеприпасов Украина получит 3 230 артиллерийских снарядов калибра 155-мм и 1184 дымовых боеприпасов того же калибра. Как известно, сейчас ВСУ испытывают наибольшие сложности именно с артиллерийскими боеприпасами.

Наконец, бундесвер передаст ВСУ 10 лазерных целеуказателей и 10 станций управления огнем для ПВО IRIS-T SLM. Сами системы ПВО были переданы украинскому режиму ранее.

Впрочем, мы видим, что данный набор военной техники и вооружений достаточно скромен. Складывается впечатление, что Берлин или уже оказывает военную помощь «для галочки», или арсеналы бундесвера действительно настолько истощились, что Украине уже практически нечего передавать.

Кстати, в Минобороны ФРГ ранее жаловались на ограниченное количество боеприпасов и техники, имеющихся в распоряжении немецких вооруженных сил.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Hans-Hermann Bühling
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:23
    +2
    Украина получит от Германии новый пакет военной помощи.

    Прошло ровно 80 лет, но ничто не изменилось. Опять немецкие танки на Украине, Опять их ждёт фиаско.

    Текст песни Radio Tapok — Курская битва

    Города пылали, стоял 43-й год
    Армия фашистов клином шла вперед
    Войско тысяч танков с крестами на броне
    Гордо продвигалась к нашей западне
    Источник: txtsong.ru

    Под покровом ночи во тьму целясь из кабин
    Экипажи танков шли на километры мин
    Легкая прогулка превратилась в ад
    Наш капкан захлопнут, нет пути назад

    Конец близок этой войне
    И вскоре падет 3-й рейх
    Россия пылает в огне,
    Но мы возьмем верх.

    В глубь нашей родины идет нацистский марш
    Враг обреченный, и вскоре гнев познает наш
    Вместе плечом к плечу мы вступим в смертный бой
    В битву с фашистами под курскою дугой

    Прохоровка помнит, помнят русские сыны
    Как ценой больших потерь мы повернули ход войны
    Сотни тысяч воинов под Курском полегли
    Изгоняя немцев прочь с нашей земли

    Измотав врага мы нанесли контрудар,
    Линии фашистов охватил пожар.
    Немцы, осознав крах плана «Цитадель» —
    Убегали прочь, не достигнув цель

    Конец близок этой войне
    И вскоре падёт 3-й рейх
    Россия пылает в огне,
    Но мы возьмем верх.

    В глубь нашей родины идет нацистский марш
    Враг обреченный, и вскоре гнев познает наш
    Вместе плечом к плечу мы вступим в смертный бой
    В битву с фашистами под курскою дугой

    (Вперед, товарищи, в атаку!)
    Матушка Русь мы гордимся тобой
    Братских народов союз вековой
    Матушка Русь мы гордимся тобой
    Красная армия вновь идет в бой

    Конец близок этой войне
    И вскоре падёт 3-й рейх
    Россия пылает в огне,
    Но мы возьмем верх.

    В глубь нашей родины идет нацистский марш
    Враг обреченный, и вскоре гнев познает наш
    Вместе плечом к плечу мы вступим в смертный бой
    В битву с фашистами под курскою дугой

  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:26
    +1
    Так.... ради интереса, а кто кого доит? what
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:38
      +1
      Цитата: Mouse
      Так.... ради интереса, а кто кого доит? what

      Приветствую hi
      Ну, Европу Америка дОит точно, и ещё все что может доить yes
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 16:47
        0
        hi Оператор машинного доения.... smile ......
        Да чтож такое... опять коммент маловат... wassat
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: Mouse
      Так.... ради интереса, а кто кого доит?

      Про доит не знаю, но один точно, сиську точно сосёт.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:41
    0
    Немного не понятно, вроде немчура собиралась леопёрды 1А5 передавать, а здесь другое меню.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 16:43
      0
      Дареному коню.............................
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:54
      0
      Это скорее похоже на восполнение потерь..Как то так..
  4. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:12
    +1
    Да нет никаких сложностей с боеприпасами у всу! Пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые участвуют в сво. Арта украины работает не переставая.