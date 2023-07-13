Германия анонсировала очередную военную помощь Украине техникой и боеприпасами

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на немецкие источники. Решение о выделении Украине очередной военной помощи было озвучено Берлином вскоре после завершения саммита Североатлантического альянса в столице Литвы Вильнюсе.Как сообщают источники, в новый пакет военной помощи войдут вооружение, боеприпасы, транспортные средства и специальная военная техника. В частности, Германия передает Украине 6 самоходных зенитных установок Gepard; 5 бронеавтомобилей; мостоукладчик Biber и дополнительный мост для него; тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа.Из боеприпасов Украина получит 3 230 артиллерийских снарядов калибра 155-мм и 1184 дымовых боеприпасов того же калибра. Как известно, сейчас ВСУ испытывают наибольшие сложности именно с артиллерийскими боеприпасами.Наконец, бундесвер передаст ВСУ 10 лазерных целеуказателей и 10 станций управления огнем для ПВО IRIS-T SLM. Сами системы ПВО были переданы украинскому режиму ранее.Впрочем, мы видим, что данный набор военной техники и вооружений достаточно скромен. Складывается впечатление, что Берлин или уже оказывает военную помощь «для галочки», или арсеналы бундесвера действительно настолько истощились, что Украине уже практически нечего передавать.Кстати, в Минобороны ФРГ ранее жаловались на ограниченное количество боеприпасов и техники, имеющихся в распоряжении немецких вооруженных сил.