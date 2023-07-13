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КНДР осуществила второй пуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong 18

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КНДР осуществила второй пуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong 18

Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает наращивать военный потенциал на фоне усиления угроз со стороны Соединенных Штатов при все большем втягивании в орбиту военно-политического влияния Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких стран, как Япония и Корейская Республика. Токио и Сеул, в свою очередь, не скрывают своего враждебного отношения к Северной Корее, традиционно скорее из страха непредсказуемости принятия решений северокорейскими лидерами.


При этом небольшое и небогатое государство в Восточной Азии, десятилетиями находящееся в международной политической и экономической изоляции, умудряется развивать собственный ВПК, разрабатывая, проводя испытания и ставя на вооружение все более современные и мощные средства поражение дальнего радиуса действия, в том числе носители ядерных боеголовок.

Возможно, определенную поддержку и помощь, с учетом многолетних дружественных отношений, Пхеньяну оказывают Пекин и Москва, особенно на фоне возросшего противостояния России и Китая с западными недругами КНДР. Но официальных подтверждений этому нет, такая версия скорее из области конспирологии.

Как ранее сообщило южнокорейское информагентство «Рёнхап», 13 апреля этого года КНДР провела первые испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18» (Hwasong 18), первая ступень которой упала в море в десяти километрах от побережья Северной Кореи. Как всегда лично присутствовавший на испытаниях новых видов вооружений глава государства, генсек ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что МБР данного типа помогут «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» КНДР.



Второй пробный пуск новой МБР не заставил себя долго ждать. То же южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило со ссылкой на СМИ Северной Кореи, что новые испытания Hwasong 18 КНДР провела вчера, 12 июля. Пуск ракеты подтвердили в Южной Корее и Японии. По информации японских военных, баллистическая ракета, выпущенная около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района вблизи с Пхеньяном, упала в воду в Японском море.

По данным северокорейской стороны, новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду, достигнув максимальной высоты 6648 километров, и приземлилась в точке назначения в открытом море. За испытаниями, как всегда, наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что военные страны продолжат принимать «наступательные меры» до тех пор, пока «США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна».



После сообщения о новом пробном пуске северокорейской МБР, находящийся на саммите НАТО в Вильнюсе президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел экстренное заседание постоянных членов Совета национальной безопасности страны. На заседании Совбеза глава Южной Кореи поручил срочно подготовить совещание ядерной консультационной группы с Соединенными Штатами для обсуждения мер по расширенному сдерживанию КНДР. Не исключено, что Ким Чен Ын нарочно приурочил второй пробный пуск Hwasong 18 к встрече глав государств Североатлантического альянса и их союзников в столице Литвы.

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17 комментариев
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  1. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 16:32
    +4
    Технологии миномётного старта для такой тяжёлой ракеты - это круто! Растут корейцы, молодцы.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:49
      0
      Очень круто!
      Цитата: neri73-r
      Технологии миномётного старта для такой тяжёлой ракеты - это круто!

      Наверно собираются в будущем с ПЛ запускать.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:32
    0
    Время не стоит на месте.... все течет и совершенствуется....
    КНДР не исключение...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:01
      0
      Искренне рад за них. Корейцы, если захотят, то могут, в отличие от иных, ни на что не способных.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:33
    0
    Все ничего, стоит только порадоваться за товарищей, одно настораживает - достигнув максимальной высоты 6648 километров, походу Луну облетела? Наверное нужно читать, достигнув максимальной высоты, пролетела 6648 км. (в длину, но не в высоту). На мой взгляд так будет правдивее.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 16:38
      +2
      Нет, там всё правильно написано. В длину 1100 ккм, в высоту свыше 6600, тут зависимость, уменьшится высота - увеличится длинна, то есть достанет до СГА. Всё зависит от угла запуска, чем он ближе к 90 гр, тем меньше длинна (дальность).
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 16:47
        0
        Т. е. вы настаиваете, что ракета пролетела в высоту 6648 км, но на высоте 118 км уже космос? Таким образом ракета уже в космосе двигалась вверх еще 6 530 км?
        1. ВоенСпец
          ВоенСпец Сегодня, 17:17
          0
          Совершенно верно! КНДР не располагает длинными полигонными трассами, поэтому приходится запускать свои МБР по сильно навесным траекториям. Отсюда и такие большие полётные времена, и высокие апогеи.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: neri73-r
        чем он ближе к 90 гр, тем меньше длинна (дальность).

        Не совсем так. Если хотите, чтобы баллистическая ракета вернулась к месту пуска нужно учитывать вращение Земли и Кориолиса. Т.е. нужен довольно приличный угол наклона на восток и немного на юг.
    2. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 16:43
      +2
      До Луны вообще то 400 тысяч км, если вики нам не врет, а тут ракета улетела всего то на 6,6 тыс км. Маловато недотянуло.
      Не вставая с дивана скажу что причины такой "нестандартной" траектории в том что государство маленькое. Это у нас можно пулять на 10-11 тыс км не выходя за территорию страны, у амеров головы падают в районе Гавайских островов. А им приходится изворачиваться, и запускать так чтобы ракета показала свой потенциал, и в тоже время упала в море, точку падения можно было отследить, ну и никого не задела если что.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: Не_боец
        Это у нас можно пулять на 10-11 тыс км не выходя за территорию страны

        Да, а вы себе представляете сколько всего стоит на полигоне по траектории пробных пусков на полигоне от Капъяра до Куры?
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: Uprun
      одно настораживает - достигнув максимальной высоты 6648 километров,

      Стационарная орбита Земли (по памяти) примерно 35 000км. Это там, где ТВ и Глонасс спутники крутятся.
      Высота 6 000км примерно как для баллистических ракет средней дальности.
      По горизонтали:
      межконтинентальная баллистическая ракета пролетела 1100 км

      Читать умеете?
    4. shikin
      shikin Сегодня, 17:09
      0
      До Луны почти 400 тысяч км. Северная Корея не имеет возможности испытывать свои ракеты на максимальную дальность - нет у них полигонов за 10 тыс. км, поэтому используют такую траекторию, близкую к вертикальной. После пересчета параметров траектории оценивают возможную дальность.
  4. Русь
    Русь Сегодня, 16:40
    0
    .Не исключено, что Ким Чен Ын нарочно приурочил второй пробный пуск Hwasong 18 к встрече глав государств Североатлантического альянса и их союзников в столице Литвы.

    Это, что бы не забывали... есть и противодействие....
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 16:53
    -1
    Высота запуска ракеты составила 6648 км? Вы уверены? Может быть, все же метров?
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 17:05
    +2
    Цитата: Путник_2
    Высота запуска ракеты составила 6648 км? Вы уверены? Может быть, все же метров?

    Вам весело, а в Белом доме не до смеха.
    По траектории максимальной дальности ето не менее 16 - 17 тисяч километров.
    1. ВоенСпец
      ВоенСпец Сегодня, 17:19
      +1
      Абсолютно верно! Я проводил оценки досягаемости и могу подтвердить, что это изделие "достаёт" до Мексики...