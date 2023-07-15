Как мятежник Сулла разрушил республиканское правление в Риме

Римляне в бою. Рис. М. Маттезини.

Почему армия стала орудием мятежей?

Стелла с изображением вооружения. I в. до н. э. Малая Азия. Археологический музей Стамбула. Турция. Фото автора.

Идёт война гражданская

за свою чрезмерную жестокость был камнями убит своими же солдатами…

Римские воины. Рельеф из Осуны. I в. до н. э.

Чем закончился второй мятеж в Риме?

Так выглядит цирк сегодня. Рим. Италия. Фото автора.

Он заявил, как пишет Аппиан, что улучшит положение народа, если его будут слушаться; зато по отношению к своим врагам он не будет знать никакой пощады вплоть до причинения им самых крайних бедствий; точно так же он жестоко расправится со всеми преторами, квесторами, военными трибунами, со всеми прочими, кто помогал его врагам с того дня, когда консул Сципион не сдержал заключенного с Суллой соглашения. Сразу же после этого Сулла присудил к смертной казни до сорока сенаторов и около тысячи шестисот так называемых всадников.

В таком затруднительном положении они готовы были приветствовать хотя бы тень выборов как показную видимость свободы.

Были убиты, подверглись изгнанию, конфискации имущества многие из числа тех италийцев, которые повиновались Карбону, Норбану, Марию или их подначальным командирам. По всей Италии учреждены были над этими лицами жестокие суды, причем выдвигались против них разнообразные обвинения. Их обвиняли или в том, что они были командирами, или в том, что служили в войске, или в том, что вносили деньги или оказывали другие услуги, или вообще в том, что они подавали советы, направленные против Суллы. Поводами к обвинению служили гостеприимство, дружба, дача или получение денег в ссуду; к суду привлекали даже за простую оказанную услугу или за компанию во время путешествия. И всего более свирепствовали против лиц богатых.

Так-то римляне, управлявшиеся царями в течение свыше шестидесяти олимпиад, затем пользовавшиеся демократией и управлявшиеся консулами как годичными представителями государства в течение ста олимпиад, снова испробовали царскую власть.

Сцена из древнеримской жизни: «Опасный урок» Худ. Г. И. Семирадский. 1880-е годы.

Никто не сделал больше добра друзьям и зла врагам, чем Сулла.

Вместо послесловия

Вы ничего не понимаете, – сказал он заступникам Цезаря, – если не видите, что в этом мальчишке много Мариев.