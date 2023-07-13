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Экс-президент Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

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Экс-президент Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

Уже, наверное, ни у кого не возникает сомнений в том, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского крупнейшим провалом. Несмотря на попытки украинского лидера сохранить лицо, заявляя, что на мероприятии были достигнуты важные для его страны договоренности, все прекрасно понимают, что на самом деле он вернется в Киев ни с чем.


Собственно говоря, именно об этом заявил экс-глава государства Петр Порошенко, выступая с трибуны в Верховной Раде, где он резко раскритиковал итоги саммита НАТО.

Со слов политика, он не видит «очевидную победу», о которой говорит Зеленский и его окружение. По мнению Порошенко, саммит в Вильнюсе был очень похож на мероприятие все в той же столице Литвы, но в 2013 году. Он напомнил, что именно тогда действующие украинские власти не подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что привело к протестам в Киеве, завершившимся свержением Виктора Януковича.

Интересное сравнение, особенно, если учитывать то, что оно прозвучало из уст главного конкурента Зеленского. Не готовится ли на Украине очередной майдан? Ведь похвастать какими-либо успехами действующий президент в последнее время не может. Вместо этого украинские граждане наблюдают за двумя провалами – контрнаступления на фронте и внешней политики страны.

В то же время Порошенко подчеркнул, что Украина заслужила свое право присоединиться к альянсу, ведь ВСУ стоят на защите его восточного фланга.

Между тем со слов экс-президента, тот документ, который был подписан в Вильнюсе, больше напоминает «ксерокопию» Бухареста 2008, который окрестили саммитом «больших надежд» и «больших скандалов».

Напомним, что именно на вышеупомянутом мероприятии должно было рассматриваться присоединение к ПДЧ Украины и Грузии. Но воз и ныне там.
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13 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:51
    +1
    В то же время Порошенко подчеркнул, что Украина заслужила свое право присоединиться к альянсу, ведь ВСУ стоят на защите его восточного фланга.

    Интересное заявление Пороха, а кто собирается нападать на запад с восточного фланга ? Не уж то Украина решится на такое.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:01
      +4
      Очередной майдан в Киеве был бы очень кстати.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: carpenter
      кто собирается нападать на запад с восточного фланга

      Кто, кто? Китай, конечно!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:52
    +2
    А!Если бы Потрох был бы у власти,он сказал бы про "чистую победу и открытых дверях в НАТО"Лицемер чистой воды
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:06
      +1
      Дак, завсегда так. Усе, что не я сделал. Как минимум, поворчать, а по максимом, дерьмом обделать
  3. alystan
    alystan Сегодня, 16:59
    +1
    А ведь у Петрухи глазки дауна, может неспроста у них и госфлаг такой расцветки (?!)
    Но в одном он прав, никакой очевидной победой там и не пахнет.
    Там вообще ничего не было, как бы не пытался он что-либо там увидеть.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:17
      0
      У Петрухи глазки дауна, может неспроста у них такой госфлаг.
      Странно что столько бухая у него рожа еще не опухла до китайса.
      А на счет "победы" создается впечатление что зелибобу там всем кагалом отпердолили, а бабок не дали. Вот он и развизжался. Но пришел главный сутенер, и популярно обьяснил что это был "субботник". laughing
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:06
    -1
    И тут некоторые из стада свиней поняли для чего их растили в сарае wassat
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:12
    0
    Жив ещё курилка... и хрюкает? belay .... . ..
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:13
    0
    Отставной президент Порох намекает на правду........ Ему уже можно....

    А она в том, что больше года военные действия организуются так, чтобы обеспечить максимальные суммарные потери с двух сторон.
    Сохраняется примерное равновесие сил и средств.

    И ЗЕ и Порох требуют очевидного:: того, без чего не победить....Простить их нельзя, но понять их можно..... . Они хотят многократного преимущества в средствах.

    Иначе непонятно, зачем ввязались и упирались целый год.... Им же обещали не просто танки и все прочее, им обещали столько, сколько нужно для большого наступа.... Иначе и смысла нет......
    Но НАТО вдруг показывает кукиш. Оказывается, что ЗЕ заранее не знал!!! Опа......

    На этом фоне хорошо вспомнить здравые слова Гиркина о необходимости нашей мобилизации В АПРЕЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА.
    Впечатление такое, что и мы не знаем. Может быть самого главного...
    ...
  7. alystan
    alystan Сегодня, 17:30
    0
    А по мнению действующей президентки Словакии Зузаны Чапутовой, саммит НАТО в Вильнюсе был и вовсе посвящен лишь повышению уровня практического и политического взаимодействия блока, а не решению вопроса о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:30
    0
    Петр Порошенко, выступая с трибуны в Верховной Раде

    Просто не хватает табуированной лексики!
    Почему с стеклянный кумпол не влетел Кинжал???? Это грязный договорняк.
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:35
    0
    "завершившившееся свиржением Виктора Януковича" могет, он намекает на Майдан-23?
    В принципе, возможно, повторение : заметных побед давно нет. Окромя :, бла-бла.
    Если,верить : Аристович, Гордон, Иванов, Залужный и Буданов, ели терпят Зе.
    Всё решает "человек с ружьём "
    Самое главное, что они не постесняются пролить кровь