Экс-президент Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

Уже, наверное, ни у кого не возникает сомнений в том, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского крупнейшим провалом. Несмотря на попытки украинского лидера сохранить лицо, заявляя, что на мероприятии были достигнуты важные для его страны договоренности, все прекрасно понимают, что на самом деле он вернется в Киев ни с чем.Собственно говоря, именно об этом заявил экс-глава государства Петр Порошенко, выступая с трибуны в Верховной Раде, где он резко раскритиковал итоги саммита НАТО.Со слов политика, он не видит «очевидную победу», о которой говорит Зеленский и его окружение. По мнению Порошенко, саммит в Вильнюсе был очень похож на мероприятие все в той же столице Литвы, но в 2013 году. Он напомнил, что именно тогда действующие украинские власти не подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что привело к протестам в Киеве, завершившимся свержением Виктора Януковича.Интересное сравнение, особенно, если учитывать то, что оно прозвучало из уст главного конкурента Зеленского. Не готовится ли на Украине очередной майдан? Ведь похвастать какими-либо успехами действующий президент в последнее время не может. Вместо этого украинские граждане наблюдают за двумя провалами – контрнаступления на фронте и внешней политики страны.В то же время Порошенко подчеркнул, что Украина заслужила свое право присоединиться к альянсу, ведь ВСУ стоят на защите его восточного фланга.Между тем со слов экс-президента, тот документ, который был подписан в Вильнюсе, больше напоминает «ксерокопию» Бухареста 2008, который окрестили саммитом «больших надежд» и «больших скандалов».Напомним, что именно на вышеупомянутом мероприятии должно было рассматриваться присоединение к ПДЧ Украины и Грузии. Но воз и ныне там.