Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым" сарказм украинского президента Зеленского, высказанный им в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса.В комментарии британскому телеканалу Sky News Пристайко заявил, что написав, что "каждое утро намерен звонить Уоллесу для того, чтобы поблагодарить его", Зеленский допустил "нездоровый сарказм".Пристайко также посетовал, что таким образом Зеленский продемонстрировал российскому руководству наличие некоторых противоречий между Украиной и Западом.Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе Уоллес заявил, что украинским властям стоило бы выражать больше благодарности в адрес западных союзников за оказываемую Киеву поддержку. Британский министр обороны подчеркнул, что правительство Украины зачастую просит страны Запада отказываться от имеющихся у них запасов вооружений, отдавая их украинской армии. Однако украинские власти воспринимают это как должное, требуя все больше военных поставок.Зеленский на это заявление Уоллеса ответил, что "просто не знает, как еще благодарить" западных союзников и, видимо вспомнив свою предыдущую профессию комика, добавил, что "может каждое утро благодарить Уоллеса" и порекомендовал тому сообщить, какую форму благодарности он считает достаточной.Подобный демарш украинского посла в адрес своего непосредственного начальства наглядно демонстрирует, что значительное количество представителей киевского режима осознает, что их настоящими хозяевами являются "белые господа" с Запада.