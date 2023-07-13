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Украинский посол в Великобритании назвал «нездоровым» сарказм Зеленского в адрес главы британского Минобороны

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Украинский посол в Великобритании назвал «нездоровым» сарказм Зеленского в адрес главы британского Минобороны

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым" сарказм украинского президента Зеленского, высказанный им в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса.


В комментарии британскому телеканалу Sky News Пристайко заявил, что написав, что "каждое утро намерен звонить Уоллесу для того, чтобы поблагодарить его", Зеленский допустил "нездоровый сарказм".

Пристайко также посетовал, что таким образом Зеленский продемонстрировал российскому руководству наличие некоторых противоречий между Украиной и Западом.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе Уоллес заявил, что украинским властям стоило бы выражать больше благодарности в адрес западных союзников за оказываемую Киеву поддержку. Британский министр обороны подчеркнул, что правительство Украины зачастую просит страны Запада отказываться от имеющихся у них запасов вооружений, отдавая их украинской армии. Однако украинские власти воспринимают это как должное, требуя все больше военных поставок.

Зеленский на это заявление Уоллеса ответил, что "просто не знает, как еще благодарить" западных союзников и, видимо вспомнив свою предыдущую профессию комика, добавил, что "может каждое утро благодарить Уоллеса" и порекомендовал тому сообщить, какую форму благодарности он считает достаточной.

Подобный демарш украинского посла в адрес своего непосредственного начальства наглядно демонстрирует, что значительное количество представителей киевского режима осознает, что их настоящими хозяевами являются "белые господа" с Запада.
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10 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:17
    +4
    А кто сказал, что Зе здоровый? Неадекват, впрочем как и большинство в этой недостране....
  2. alystan
    alystan Сегодня, 17:21
    0
    Подписал собственноручно свое увольнение.
    Фотографа, поговаривают, уже в армию забрили...
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 17:26
      0
      Не факт. Такие речи просто так не озвучивают. Видать, точно знает, от кого зависит его будущее
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 17:31
      0
      Посол просто понял, что на нем объяснят как Зе благодарить должен. laughing
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:31
      0
      Этот дипломат похоже знает больше,чем сам Зеля.Заметьте,он и раньше нп жаловал в высказываниях своего презика-комика.Он или из порошенковской банды,либо что почуствовал и готов уйти по -английски.С наличием запасного аэродрома
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:23
    +1
    Пристайко заявил, что написав, что "каждое утро намерен звонить Уоллесу для того, чтобы поблагодарить его"
    что мелочится, должен спать на прикроватном корике, а утро начинать с поцелуя задницы министра
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:25
    +1
    Послу от Зеленского пришлют шелковую петлю?
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:27
    0
    "каждое утро намерен звонить Уоллесу для того, чтобы поблагодарить его"

    Вован и Лексус насторожились и напряглись.
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 17:31
    0
    Оскорбленный британский джентльмен должен вызвать Зелю на дуэль. sad
  7. SR81
    SR81 Сегодня, 17:33
    0
    И что? Пристайко довольно грамотный мужик, ну пытался сгладить за боссом. Новость то в чём? Что "белые господа" поставляют оружие украм, да ладно. Ого! Шок новость.