Генсек НАТО рассказал о разработке плана обороны на случай возможного нападения России на восточные страны альянса

Если Российская Федерация нападет на страны восточного фланга НАТО, то у блока уже есть некий план обороны, разработанный специально на этот случай. О нем рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает издание Bild.По словам Столтенберга, в соответствии с данным планом была упрощена процедура принятия решений Верховным главнокомандующим НАТО в Европе. То есть, эти решения будут приниматься и, соответственно, исполняться более оперативно.Страны НАТО распределили между собой зоны ответственности на восточном фланге. Так, согласно плану обороны, в случае конфликта с Россией американская армия будет помогать защищаться Польше, британская – Эстонии, канадская – Латвии и немецкая – Литве.Кроме того, в соответствии с согласованным документом, страны альянса должны тратить на оборону не менее 2% ВВП. До 300 тысяч человек будет увеличена численность сил повышенной боевой готовности в Европе. Планируется и увеличение количества бронетехники, дальнобойных артиллерийских орудий и ракетных систем, средств противовоздушной обороны на вооружении европейских армий.Столтенберг назвал принятый план обороны «самым обширным» после завершения Холодной войны. Всего план занимает 4400 страниц, на которых подробно расписываются действия Североатлантического альянса в случае конфронтации с Россией на восточном фланге. Сам факт публикации данного плана свидетельствует о том, что Запад воспринимает потенциальный конфликт с Россией как вполне реальный и готовится к нему.