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Генсек НАТО рассказал о разработке плана обороны на случай возможного нападения России на восточные страны альянса

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Генсек НАТО рассказал о разработке плана обороны на случай возможного нападения России на восточные страны альянса

Если Российская Федерация нападет на страны восточного фланга НАТО, то у блока уже есть некий план обороны, разработанный специально на этот случай. О нем рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает издание Bild.


По словам Столтенберга, в соответствии с данным планом была упрощена процедура принятия решений Верховным главнокомандующим НАТО в Европе. То есть, эти решения будут приниматься и, соответственно, исполняться более оперативно.

Страны НАТО распределили между собой зоны ответственности на восточном фланге. Так, согласно плану обороны, в случае конфликта с Россией американская армия будет помогать защищаться Польше, британская – Эстонии, канадская – Латвии и немецкая – Литве.

Кроме того, в соответствии с согласованным документом, страны альянса должны тратить на оборону не менее 2% ВВП. До 300 тысяч человек будет увеличена численность сил повышенной боевой готовности в Европе. Планируется и увеличение количества бронетехники, дальнобойных артиллерийских орудий и ракетных систем, средств противовоздушной обороны на вооружении европейских армий.

Столтенберг назвал принятый план обороны «самым обширным» после завершения Холодной войны. Всего план занимает 4400 страниц, на которых подробно расписываются действия Североатлантического альянса в случае конфронтации с Россией на восточном фланге. Сам факт публикации данного плана свидетельствует о том, что Запад воспринимает потенциальный конфликт с Россией как вполне реальный и готовится к нему.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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20 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:02
    +2
    Генсек НАТО рассказал о разработке плана обороны на случай возможного нападения России на восточные страны альянса

    Это теперь Япония и Ю.Корея?
    1. Венд
      Венд Сегодня, 17:16
      0
      План называется "Мы сдаемся" или "А нас за что?" laughing
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: alystan
      Это теперь Япония и Ю.Корея?

      И Австралия в засаде.
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:02
    0
    Когда в центре Европы стояли армии ЗГВ, таких планов у НАТО не было и в помине.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:08
      0
      В те времена планов было громадье.И у ОВД и НАТО,тем более.Всяких разных yesДа,и напомню,когда была ЗГВ,у власти был уже ЕБН.Так что ошиблись Вы временем.Даже если рассматривать армии в ГСВГ,Северной,Центральной и Южной группе СА,то и тогда все там было на "мази".В смысле планов
      1. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 17:35
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Так что ошиблись Вы временем

        Вы правы, ошибся.
        ГСВГ - 1954-1989гг.
        ЗГВ - 1989-1994гг.
        Но вот таких планов по размещению войск НАТО на территориях Польши и Прибалтики точно не было.
    2. agoran
      agoran Сегодня, 17:11
      0
      Были, но там планы были от востока до севера.
  3. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 17:07
    +2
    4400 страниц Карл!!!! Да когда и за сколько они его прочитают laughing
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:08
    +2
    Решительно не представляю, как эта гопа собирается защищать Прибалтику. what
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:14
      +1
      Будут на больших экранах транслировать процесс блокировки счетов важных людей
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:08
    -1
    А если мы зайдём с тылу ,сразу в США.Эстония,Латвия и Литва - сразу капитулируют? wassat Какой план ,такой и коментарий.
    1. andrey3067
      andrey3067 Сегодня, 17:30
      0
      Правильно, нужно хреначить америку, остальные сразу в чувство придут, только очень хлопотное это дело.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 17:09
    +2
    Планируется и увеличение количества бронетехники, дальнобойных артиллерийских орудий и ракетных систем, средств противовоздушной обороны на вооружении европейских армий.

    Пока они всеми силами снабжают окраину, мне думается, никакого значительного увеличения всего этого вооружения не будет.
    А вообще, они прекрасно знают и понимают, что Россия на кого-то нападать будет только в случае угрозы ее безопасности. Следовательно, НАТО/США планирует эти угрозы создать.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Тополь
      Следовательно, НАТО/США планирует эти угрозы создать.

      10 000%
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:10
    0
    Это я так понимаю... слив!!! Данных по полной wassat ..............
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:10
    +2
    Всего план занимает 4400 страниц,

    Это же сколько времени надо чтобы это все прочесть? Особенно эстонцам laughing
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Это же сколько времени надо чтобы это все прочесть?

      Неужели это кто-то читал? Оно же совсек! "Сжечь до прочтения".
  9. agoran
    agoran Сегодня, 17:16
    +2
    Сегодня в новостях было, что янки не смогли отследить Белгород и АПЛ вернулась на базу без груза. Есть высокая вероятность, что Посейдоны уже лежат и ждут приказа возле восточного побережья США.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: agoran
      Есть высокая вероятность, что Посейдоны уже лежат и ждут приказа возле восточного побережья США.

      Лежат или не лежат, а намекнуть что лежат нужно.
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:31
    0
    С такими бюджетами на армию кто на кого еще нападать хочет? Делают вид как Гитлер в свое время напала на СССР?