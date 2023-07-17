Известные концепты истребителя NGAD (США)

Концепт истребителя NGAD от Lockheed Martin
В течение нескольких последних лет ВВС США и смежные организации прорабатывают вопрос создания перспективного истребителя, относимого к следующему 6 поколению. К настоящему времени программа NGAD прошла необходимые подготовительные этапы, и не так давно Пентагон запустил конкурс на разработку предварительных проектов. Ранее потенциальные участники программы неоднократно показывали разные концепты самолета, и теперь у них появляется возможность превратить эти идеи в полноценные проекты.
Планы и работы
Первые мероприятия в контексте разработки истребителя 6 поколения начались еще в середине десятых годов. Профильные организации ВВС и их подрядчики начали ряд исследований, направленных на определение текущих и будущих потребностей, возможностей и т.д. Результаты таких исследований в обозримом будущем должны были лечь в основу тактико-технических требований к новому самолету.
По итогам предварительных исследований в 2018 г. ВВС запустили программу NGAD в ее текущем виде. Научные изыскания продолжились, но уже с прицелом на разработку конкретного проекта. В частности, постепенно формировались тактико-технические требования к будущему самолету.
По мере проведения различных работ, ВВС и авиастроительные организации неоднократно раскрывали ту или иную информацию. Уточняли планы, упоминали возможные особенности самолета и т.д. Кроме того, демонстрировались различные концепты разной степени правдоподобности. Впрочем, основная часть сведений о NGAD до сих пор остается закрытой, что серьезно затрудняет оценку программы.
В середине мая 2023 г. стало известно, что ВВС завершили формирование требований к NGAD и запускают конкурс на разработку предварительных проектов такого самолета. В ближайшее время собирались принять заявки от участников конкурса и заключить соответствующие контракты.
Концепт от ВВС США - раскрыт подход к вооружению и оснащению
Конкурсная разработка истребителя NGAD займет не более полутора лет. ВВС выберут победителя до конца следующего года, после чего появится контракт на полноценное проектирование. При отсутствии серьезных проблем, опытно-конструкторская работа должна будет завершиться к началу следующего десятилетия. Соответственно, перевооружение строевых частей стартует только в тридцатых годах.
Желания заказчика
Представители ВВС неоднократно рассказывали, каким хотят видеть новый самолет. Они называли его желаемые особенности и функции, но не упоминали даже примерные диапазоны характеристик, конкретные компоненты и т.д. Подобные аспекты будущего NGAD уже определены, но пока их могут узнать только непосредственные участники программы.
В Пентагоне упоминали, что в рамках программы NGAD может быть создан не просто самолет, а полномасштабный авиационный комплекс. Его ключевым элементом станет многофункциональный истребитель нового типа. Он получит современное и перспективное бортовое оборудование, оснащение и т.д. Пилотируемую машину в составе комплекса могут дополнить унифицированными беспилотными летательными аппаратами, которые будут решать часть задач, принимая на себя все риски.
Как и актуальные истребители, NGAD будет малозаметным в разных спектрах. Для улучшения подобных характеристик могут использоваться новые решения и технологии. Одновременно с этим самолет улучшит свои возможности в наблюдении и поиске различных объектов. Он должен нести усовершенствованную систему датчиков и приборов, а также иметь мощные вычислительные средства для обработки данных.
NGAD будет сверхзвуковым. Высокие летно-технические характеристики планируется получить за счет турбореактивного двигателя (двигателей) с адаптивным циклом. Подобное изделие уже создается в рамках программы Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Такой двигатель будет давать повышенную тягу и показывать улучшенную экономичность.
Силуэт самолета NGAD от Lockeeh Martin обр. 2023 г.
Концепт от ВВС
В 2021 г. ВВС США на одном из мероприятий показали слайд, демонстрирующий основные подходы к разработке программы NGAD и компоненты самолета. Для наглядности на нем присутствовало изображение перспективного истребителя в разрезе. По всей видимости, это была «фантазия на тему», имеющая самое ограниченное отношение к реальной разработке. Тем не менее, она показывала, каким может быть новый самолет в глазах заказчика.
На слайде присутствовало «летающее крыло» со стреловидной передней кромкой и ломаной задней. Сверху на крыле имелись выступающий фюзеляж, мотогондолы и пара разваленных килей. Самолет сделали двухдвигательным, причем использовали необычный сопловой аппарат с щелевыми устройствами, рассеивающими тепло.
Самолет-концепт имеет одноместную кабину традиционного носового расположения с прозрачным фонарем. Состав БРЭО не стали раскрывать даже примерно, хотя указали на его широкие возможности в наблюдении и поиске целей. На слайде демонстрировалась часть боевых возможностей – способность самолета нести ракету одного из современных типов на внутренней подвеске. В дальнейшем, по мере появления новых вооружений, боекомплект NGAD должен меняться.
Взгляды промышленности
Точный список конкурсной части NGAD пока не определен и/или не публиковался. Тем не менее, еще несколько лет назад стало известно, что интерес к этой программе проявляют все основные авиастроительные организации США. Они уже показывали свои концепты перспективного истребителя и говорили о возможном уровне характеристик и возможностей.
Так, компания Lockheed Martin еще несколько лет назад показала нарисованный самолет схемы «летающее крыло» с заостренным носом и переменной стреловидностью передней кромки. Машина предлагается пилотируемой и должна иметь развитый комплекс БРЭО. Упоминалась возможность применения как современных авиационных вооружений, так и образцов, которые появятся только в будущем.
Прямо сейчас «Локхид-Мартин» отмечает 80-летие своего особого подразделения Skunk Works. По случаю юбилея компания опубликовала в соцсетях короткое видео с основными разработками подразделения: в нем демонстрировались силуэты самолетов. Почти все они были известными и узнаваемыми, но одно из таких изображений публиковалось впервые. Это был самолет с заостренной носовой частью и стреловидным крылом – бесхвостка или «летающее крыло». Силуэт фонаря указывает на пилотируемое исполнение.
Гипотетический истребитель с лазерным вооружением от Northrop Grumman
Разные ракурсы накладывают известные ограничения, но можно предполагать, что концепт из недавнего прошлого и «юбилейный» силуэт относятся к одной и той же разработке. Вполне возможно, что Lockheed Martin присоединится к конкурсу NGAD именно с таким проектом.
Еще одним участником конкурса может стать компания Northrop Grumman. Несколько лет назад она тоже представила изображения гипотетического истребителя следующего поколения. Вероятно, он показывал оптимальный облик самолета согласно взглядам компании на тот момент. Этот концепт может лечь в основу реального проекта.
Как и «Локхид-Мартин», «Нортроп-Грумман» предлагает самолет архитектуры «летающее крыло», имеющий сокращенную заметность для любых средств наблюдения. Предусматривается рудиментарный фюзеляж ограниченной длины, вмещающий кабину пилота, и выступающие воздухозаборники двух двигателей. Предлагается использование принципиально нового вооружения. Так, на картинке самолет поражает воздушную цель лучом лазера. Очевидно, что в реальном проекте в первую очередь будут внедрять традиционные системы вооружений, и лишь потом займутся перспективными.
Реализация идей
ВВС США занялись темой истребителя следующего 6 поколения почти 10 лет назад. За прошедшее время был выполнен большой объем исследовательских работ, как на теоретическом уровне, так и в лабораторных условиях. Кроме того, в 2020 г. изготовили и подняли в воздух некий демонстратор технологий. К настоящему времени организации из состава ВВС и Пентагона сформировали тактико-технические требования к будущему самолету и запустили разработку предварительных проектов на конкурсной основе.
Авиационная промышленность тоже не теряла времени и прорабатывала вопросы создания перспективной техники. Результатом этого в недавнем прошлом стали несколько любопытных концептов. Вероятно, в самое ближайшее время некоторые из них получат развитие и превратятся в проекты для конкурса NGAD, а затем один из них выберет заказчик. Какой из прошлых концептов окажется наиболее близким к реальному истребителю следующего поколения, станет ясно уже в следующем году.