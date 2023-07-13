В сети появились новые подтверждения присутствия в рядах ВСУ наемников из Колумбии

Украинский конфликт, пожалуй, уже собрал самую большую палитру представителей касты наемников и «диких гусей» из разных уголков мира, решивших кто ради денег, другие в поисках острых ощущений, а то и по идейным соображениям, «повоевать с русскими» на стороне ВСУ. Тем более, что с учетом постепенного истощения мобилизационного потенциала внутри страны на фоне огромных потерь в рядах армии, киевский режим при поддержке западных союзников готов принять любого, лишь бы было кому поддержать все более выдыхающееся «контрнаступление» на фронте.
На этот раз в сети распространяются кадры, подтверждающие присутствие в рядах ВСУ испаноговорящих иностранных наемников, в том числе аж из далекой Колумбии, судя по национальному флагу этого государства на каске одного из боевиков. Хотя, может и не стоит этому удивляться, с учетом того, что Верховная рада приняла с подачи Зеленского закон, разрешающий использование на Украине каннабиса «в медицинских, промышленных и научных целях». Ведь ни для никого не секрет, что Колумбия является одной из главных наркопроизводящих стран в мире.
Впрочем, судя по записи, наркотики не сильно помогают бравым латиносам спасаться от ударов российской армии. Если на кадрах первого ролика они спокойно сидят в лесу, то на втором ситуация кардинально меняется (публикация невозможна по причине наличия ненормативной лексики). Эта же группа наемников, усиленная украинцами, видимо, как знающих местность и обычаи страны, попадает под плотный огонь ВС РФ.
Боевики прижимаются к земле и кричат от ужаса каждый на своем языке, в то время как все ближе к ним разрываются российские снаряды и мины. Судя по разговору, в том числе бьет по ним наш танк. В конце концов, интернациональная группа, явно не ожидавшая такого горячего приема от русских, предпочитает в панике ретироваться. Не зря молились и крестились на кадрах первого видео, причем, не по православному обычаю.
А ведь всего-то что нужно было, так это почитать рассказы своих предшественников из разных стран, ранее побывавших в боях с российской регулярной армией и сумевших вернуться домой живыми. Один из них, ирландский наемник, накануне поделился с западными журналистами, как со товарищами бежал с передовой на пикапе, который преследовал наш Т-72, ведя непрерывный обстрел. Чудом выживший ирландец зарекся возвращаться на Украину, жалуясь, что теперь ему всю жизнь будут сниться кошмары, в которых он удирает от российского танка.