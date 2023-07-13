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В сети появились новые подтверждения присутствия в рядах ВСУ наемников из Колумбии

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В сети появились новые подтверждения присутствия в рядах ВСУ наемников из Колумбии

Украинский конфликт, пожалуй, уже собрал самую большую палитру представителей касты наемников и «диких гусей» из разных уголков мира, решивших кто ради денег, другие в поисках острых ощущений, а то и по идейным соображениям, «повоевать с русскими» на стороне ВСУ. Тем более, что с учетом постепенного истощения мобилизационного потенциала внутри страны на фоне огромных потерь в рядах армии, киевский режим при поддержке западных союзников готов принять любого, лишь бы было кому поддержать все более выдыхающееся «контрнаступление» на фронте.


На этот раз в сети распространяются кадры, подтверждающие присутствие в рядах ВСУ испаноговорящих иностранных наемников, в том числе аж из далекой Колумбии, судя по национальному флагу этого государства на каске одного из боевиков. Хотя, может и не стоит этому удивляться, с учетом того, что Верховная рада приняла с подачи Зеленского закон, разрешающий использование на Украине каннабиса «в медицинских, промышленных и научных целях». Ведь ни для никого не секрет, что Колумбия является одной из главных наркопроизводящих стран в мире.



Впрочем, судя по записи, наркотики не сильно помогают бравым латиносам спасаться от ударов российской армии. Если на кадрах первого ролика они спокойно сидят в лесу, то на втором ситуация кардинально меняется (публикация невозможна по причине наличия ненормативной лексики). Эта же группа наемников, усиленная украинцами, видимо, как знающих местность и обычаи страны, попадает под плотный огонь ВС РФ.

Боевики прижимаются к земле и кричат от ужаса каждый на своем языке, в то время как все ближе к ним разрываются российские снаряды и мины. Судя по разговору, в том числе бьет по ним наш танк. В конце концов, интернациональная группа, явно не ожидавшая такого горячего приема от русских, предпочитает в панике ретироваться. Не зря молились и крестились на кадрах первого видео, причем, не по православному обычаю.



А ведь всего-то что нужно было, так это почитать рассказы своих предшественников из разных стран, ранее побывавших в боях с российской регулярной армией и сумевших вернуться домой живыми. Один из них, ирландский наемник, накануне поделился с западными журналистами, как со товарищами бежал с передовой на пикапе, который преследовал наш Т-72, ведя непрерывный обстрел. Чудом выживший ирландец зарекся возвращаться на Украину, жалуясь, что теперь ему всю жизнь будут сниться кошмары, в которых он удирает от российского танка.
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16 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 18:04
    +7
    Где колумбийцы - там и кокс. Ща Зеля на передовую рванет
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:09
      +3
      Цитата: роман66
      Где колумбийцы - там и кокс. Ща Зеля на передовую рванет

      На Украине сегодня Рада приняла закон разрешающий выращивать марихуану.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:25
        0
        Боевики прижимаются к земле и кричат от ужаса каждый на своем языке

        Пока их еще на дыбу на подвешивали и на кол не сажали, в они видно очень хотят.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:46
      +1
      Где колумбийцы - там и кокс. Ща Зеля на передовую рванет
      У зелибобы есть "свои" придворные колумбийцы. Но и на передовой, кто то же должен ширевом барыжить.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:05
        0
        Ну - они же должны как-то защищать такой шикарный рынок сбыта? what
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 18:07
    +6
    Эти потомки Пабло Эскобара - хорошо умеют две вещи - наркоту банчить и беззащитных запугивать.
    Всех к Бандере, после разложить по гробам и выставить у колумбийского посольства в Москве!
    И поверх каждого ящика колумбийский паспорт скотчем приклеить.
    Пусть родственники приезжают и везут протухшего за океан! am
  3. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 18:09
    -2
    Хм , где Колумбия и где конопля , может быть кокаин ?? Конопли и на самой Украине предостаточно....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    0
    В сети появились новые подтверждения присутствия в рядах ВСУ наемников из Колумбии
    дрова в костёр... сгорят как и все остальные прочие.
  5. senima56
    senima56 Сегодня, 18:23
    +2
    "Наёмников в плен не брать!" Такой должен быть приказ! stop hi negative
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:24
    +1
    Этих в плен не брать - удобрять землю органикой.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:29
    +2
    По мнению зарубежных экспертов наемники из Латинской Америки по соотношению "цена-качество"наиболее подходящий ресурс.Воюют хорошо,за умеренную зарплату,по сравнению с европейцами,лучше подготовленны чем африканские и азиатские наемники.Многие из "латинос"имеют не малый боевой опыт в разных странах.Это для справки.На самом деле их ждет та же могила ,что и месные ВСУ.Но сам факт участие подтверждает,что и у Запада казна не безгранична,да и европейцы уже "на воевались"кто в земле,кто в госпитале.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:33
    +2
    Это знак признательности колумбийских наркобаронов лично Зеленскому.
  9. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 18:35
    +2
    Ну, солдаты удачи, нда..... только вот удача дама капризная.
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 18:58
    +1
    А где второй ролик? Первый видел, а второй никак не найду.
  11. DenD
    DenD Сегодня, 19:24
    +1
    Ладно, с Колумбией понятно. С поляками воюющими за свои будущие земли, тоже есть ясность. Грузины, ладно, на волне помощи в 2008 году, создали свой батальон. Про российских "обдристацев" говорить не хочется, предатели они и есть предатели.
    Но, скажите мне, есть ли в российских ВС, аналогичные подразделения, например таджикские, узбекские и прочие бригады? Ведь мигрантов много, но что-то местные диаспоры не присылают своих "сынов", воевать за Россию. В прошлом году было сообщения, про северо корейцев, мол собираются, да вот тоже не слышно - не видно. Всё что есть, единичные случаи. В тоже время не так давно наше МО, заявляло про более 11000 иностранцев,в рядах ВСУ.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 19:35
      0
      есть ли в российских ВС, аналогичные подразделения, например таджикские, узбекские и прочие бригады?
      А вам оно точно надо? Они могут и в самоволочку уйти, и командиров пострелять, если что не так.