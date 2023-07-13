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Президент России потребовал утвердить национальный проект по БПЛА до 1 сентября 2023 года

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Президент России потребовал утвердить национальный проект по БПЛА до 1 сентября 2023 года

К 1 сентября 2023 года в Российской Федерации должен быть утвержден национальный проект по беспилотным летательным аппаратам. Соответствующее указание дал сегодня президент России Владимир Путин.


Как отметил глава российского государства, национальный проект по БПЛА должен быть указан как приоритетный в бюджете страны. Нет сомнений, что данное распоряжение президента связано с ситуацией на фронте, так как специальная военная операция выявила огромную потребность страны в беспилотной авиации.

Прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года

- подчеркнул Путин, выступая на форуме будущих технологий.

Глава российского государства также дал поручение продумать меры поддержки фундаментальных исследований, в том числе и увеличение объемов финансирования со стороны федерального бюджета. Путин отдельное внимание уделил вопросу развития в Российской Федерации микроэлектроники. Как отметил глава государства, необходимо очень тщательно заняться вопросом развития серийного производства особо чистых материалов и технологических сред.

Таким образом, президент России подтвердил направленность страны на дальнейшее развитие и совершенствование высоких технологий, что особенно важно на фоне антироссийских санкций и роста потребностей страны в импортозамещении, в том числе и в таких важных направлениях как микроэлектроника, компьютерные технологии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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40 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:03
    -5
    аким образом, президент России подтвердил направленность страны на дальнейшее развитие и совершенствование высоких технологий, что особенно важно на фоне антироссийских санкций и роста потребностей страны в импортозамещении, в том числе и в таких важных направлениях как микроэлектроника, компьютерные технологии.

    Всё правильно идём правильным путём.
    И пусть ЦЕПСОшники орут, что все достижения от полимеров до куриного помёта у нас профукали. Это их хлеб, но мы в нужном направлении идём.
    Беспилотники ОК. К ним и электроника должна быть в дальнейшем развитии и микродвигатели, и аккумуляторы, и технологии дешевого производства с одновременным изолированием эф-менеджеров от процесса производства.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:16
      +3
      Цитата: Irokez
      с одновременным изолированием эф-менеджеров.

      В нашей ситуации это минимальное условие для того, что б ДЕЛО БЫЛО СДЕЛАНО КАК НАДО!!!
      Правда список/перечень изолированных сильно больше...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:23
        +11
        У нас самую хорошую идею могут низвести до..Да,кстати.Национальный проект.Громкий термин.И?И уже это кажется было,нет не по БПЛА.Но все равно с таким же громким пафосом.Целлая куча национальных проектов.
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 19:09
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          У нас самую хорошую идею могут низвести до..

          Я конечно понимаю Вас, но пора избавиться от таких высказываний ибо любую идею могут похоронить в любой стране мира, а это значит, что хватит говорить только о нашей стране.
          В нашей стране могут сделать всё. А если ничего не начинать, то и само никогда не начнётся "Под лежачий камень вода не заливается".
          1. notingem
            notingem Сегодня, 19:35
            -1
            Мы не о любой стране мира.А о своей стране.Хватит гнать дешевку про воровство в других странах
      2. Умник
        Умник Сегодня, 19:30
        0
        Почему это требует не Шойгу а президент? Почему это не было сделано в /2014 году когда было и так понятно что санкции не снимут?
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 18:17
      +6
      Идти можно не только 40 лет, можно это делать целую бескрайнюю вечность.
      БПЛА лишь малая часть нашей армии и нашей промышленности.
      БПЛА бывают разные, от маленьких до больших. И если сделать копию китайского дрона из китайских комплектующих ещё можно, то создать подобие жнеца или раптора не так просто, создав производство электронных чипов.
      Не только чипы, но и нужны исполнительные механизмы, гидравлика, электродвигатели, двигатели ДВС, малогабаритные, но мощные. А это уже не сфера микроэлектроники.
      Как и сами планеры.
      Например говорят у нас нет такой медной проволоки, которую используют в производстве микродвигателей. Тонкой, прочной и с хорошей изоляцией.
      Но кто это всё будет делать и осуществлять? Те, кто раньше этого не делали? Не хотели или не могли?
      Такие вещи с кандачка не решаются, как ранее верно заметил наш президент.
      Кадры решают всё, заметил ранее другой управляющий нашей страной.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 18:23
        +6
        Цитата: Oleg Ogorod
        Такие вещи с кандачка не решаются, как ранее верно заметил наш президент.

        Это ранее сказал Жорж Милославский в "Иване Васильевиче":
        - Передай твой корол мой пламенный привет!
        - А как ше Кемска волост?
        - Такие вопросы с кандачка не решаются!.. wink
        1. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 18:28
          -3
          Эту фразу из фильма повторил наш президент на одном публичном мероприятии, по определенному вопросу.
          Доля государства в экономике должна постепенно снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Государство должно энергично продавать активы, перешедшие под его контроль при оздоровлении банковской системы, призвал Путин.

          "Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным и коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами", — подчеркнул президент, отметив, что такие споры надо переводить в "административную и арбитражную плоскость".

          Президент призвал Верховный суд, правоохранителей и экспертов подготовить совместные предложения. "С кондачка такие вопросы не решаются, но нужно подготовить предложения, и как можно скорее", — подчеркнул президент.

          1. Oleg Ogorod
            Oleg Ogorod Сегодня, 18:52
            -2
            И это был не единожды
            Он добавил, что в перечне поручений есть соответствующий пункт о контроле и перераспределении неиспользованных остатков лекарственных препаратов. "Но, знаете, и перераспределение будет не очень-то эффективно работать, если это закупается абы как, с кондачка. На это нужно, безусловно, обратить внимание", - подчеркнул Путин.

            и сама отрасль должны исходить из того, что приоритет номер один – это гражданин Российской Федерации, ради которого мы работаем, пассажир. И мы должны стремиться к тому, чтобы у нас были доступные рейсы по цене, в том числе и лоукостер, потому что мы понимаем, что это рассчитано на людей с небольшими доходами.

            Что касается рынка труда, надо, конечно, проработать повнимательнее, это нельзя решать с кондачка.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:17
        +3
        Цитата: Oleg Ogorod
        Например говорят у нас нет такой медной проволоки, которую используют в производстве микродвигателей. Тонкой, прочной и с хорошей изоляцией.

        Раньше точно была. Отвечаю.
        Сейчас и подшипников нет.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 19:35
          0
          Цитата: Румaтa
          Цитата: Oleg Ogorod
          Например говорят у нас нет такой медной проволоки, которую используют в производстве микродвигателей. Тонкой, прочной и с хорошей изоляцией.

          Раньше точно была. Отвечаю.
          Сейчас и подшипников нет.

          "Маленькое" уточнение... тонкая, прочнае медная проволока получалась/получается с добавлением чилийской меди. Особенности химического состава сырья, не более того.
          Конечно, в лабораторных условиях можно набодяжить, получить что угодно, но при промышленном производстве, вопрос цены встаёт в полный рост.
          Ещё в советские времена пришлось вникать в такие тонкости.
          Наш обмоточный провод выпускали от 0,07мм, был 0,06мм но очень хлипкий... из чилийской меди 0,035мм приходилось применять, вполне нормально, только узлов допускать нельзя, сразу ломался.
          Сразу вспомнилось, когда у нас говорят, что у нас хорошо получается все великое, а всякие мелочи как то не айс.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 19:40
            0
            Кстати по подшипникам... всякую мелочь высокого класса тоже покупали за бугром. Вспомнил наши видео магнитофон, ВМ 12 и прочие. Попытка заменить импоршные подшипники в блоке видео головок на наши, ПОЛНОЕ ФИАСКО получилось, пришлось покупать джапанские, иначе никак.
    3. grem
      grem Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Irokez
      И пусть ЦЕПСОшники орут, что все достижения от полимеров до куриного помёта у нас профукали. Это их хлеб, но мы в нужном направлении идём.
      Беспилотники ОК. К ним и электроника должна быть в дальнейшем развитии и микродвигатели, и аккумуляторы, и технологии дешевого производства

      Да все у России для этого имеется ,наша проблема извечная это Пока гром не грянет мужик не перекрестится ! А гром уже гремит вовсю ..
      Россия теперь свободна от окриков запада и действует самостоятельно ..Да санкции мощные ,но пока держимся по всем фронтам .
      Уверен все у России получится ,главное не заныть ее .. hi И храни Бог наших солдат на передовой ,там все решается сейчас быть России или не быть
    4. JD1979
      JD1979 Сегодня, 18:58
      +2
      Цитата: Irokez
      Всё правильно идём правильным путём.

      Ага правильным идете правильным, в АД)))
      Для начала, один такой вопрос, а кто реализовывать этот проект будет?))) не теже люди которые благополучно похоронили все, так необходимые проекты до этого? Импортозамещение? не не слышали? С переклеенных шильдиков на БПЛА на последней выставке стебались все кому не лень.
      Для начала его темнейшеству неплохо было бы озаботиться людьми которые действительно могут хоть что-то реализовать не войдя при этом в список Форбс))) И образованием об которое уже стерли языки. И удержанием талантливой молодежи, которую сразу после вручения дипломов на вывходе встречают интересные дяди с нескромными предложениями). И да, прежде чем запускать такую программу, нужно запустить дофига других программ, без которых российские БПЛА так и останутся либо в единичных экземплярах, либо российской будет только наклейка.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:11
        0
        а кто реализовывать этот проект будет?))) не теже люди которые благополучно похоронили все, так необходимые проекты до этого?

      2. grem
        grem Сегодня, 19:20
        -3
        Цитата: JD1979
        Ага правильным идете правильным, в АД)))

        Ну заныли опять ..Вас послушать ,так Россия еще в 2015-ом должна была голодать и развалиться умоляя запад простить ее и просится в ес и нато ,сапоги чистить и уборные убирать ..
        Проблем много и скоро еще больше будет ,но это не значит ,что НЫТЬ нужно что все плохо и кац предлагает сдаться .
      3. Irokez
        Irokez Сегодня, 19:34
        0
        Цитата: JD1979
        Ага правильным идете правильным, в АД)))
        Для начала, один такой вопрос, а кто реализовывать этот проект будет?))) не теже люди которые благополучно похоронили все, так необходимые проекты до этого? Импортозамещение? не не слышали? С переклеенных шильдиков на БПЛА на последней выставке стебались все кому не лень.

        Ну вот как реагировать на Ваш пост.
        Да всё чётко в голову входит после прочтения этого пасквиля. Получается хорошее начинание и призыв в действию и развитию у Вас сразу переводится в негатив типа дорога в ад, избитый ЦКПСОшниками вопрос "кто будет делать", ими же муссирование о коррупции во власти и распил денег, и типа "всё похоронят у нас в России". То есть писсимизм выражают ваши пасквили которые отбивают охоту даже у оптимистов начать делать то, что озвучено для блага страны.
        Кто не хочет что-то делать ищет повод это не делать и Вы высказываете уже готовые термины для отказа что-то делать. И как к Вам относиться, то есть кто Вы есть в данном случае. Мягко давя на подсознание призываете людей сложить руки и не начинать нужную работу создавая уныние в голова, а ведь уныние - это один из грехов. Так поступают только враги.
  2. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 18:06
    +5
    Может и помогут эти "меры поддержки" и благие пожелания за всё хорошее, чтобы отрасль вышла на новый уровень .. а может всё как обычно закончится .
    Увеличение объёмов финансирования почему то как то не очень связано и с новыми технологиями , не говоря уже о прорывных и с увеличением объёмов выпуска нужной продукции. Примеров тому тьма ...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:17
      0
      Зато отсутствие финансирования с отсутствием результатов связано напрямую :)

      Но с вашими доводами я согласен. Нужны не только финансы. Нужен план реализации этой стратегии, кто, что, сколько и когда должен произвести и кто понесёт ответственность. Это должно быть спланировано в масштабах отрасли и неукоснительно соблюдаться.
      Некоторые проблемы получится решить только плановой экономикой!
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 18:35
        +4
        Может сначала нужно разобраться с теми, кто этого ранее не сделал? На колыме лес закончился?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 18:47
          +3
          Ходит байка, что когда атомная бомба в СССР рванула, Берия на совещании открыл сейф и вытащил оттуда наградные листы, тут же всем раздав. На вопрос - как он так быстро определил кого чем награждать, ответил:
          - Да всё просто - кому в случае неудачи расстрел, тому Героя Соц.Труда, кому четвертак - тому орден Ленина, червонец - Трудового Красного Знамени, ну и так далее...
        2. Самый вежливый
          Самый вежливый Сегодня, 19:02
          +2
          И как вы допустим разберётесь с Чубайсом , который благополучно гуляет по заморским авеню и стритам??
          Хотя остальные топ-менеджеры Роснано может ещё не все эвакуировались ...
      2. grem
        grem Сегодня, 18:39
        +4
        Цитата: parabyd
        Это должно быть спланировано в масштабах отрасли и неукоснительно соблюдаться.
        Некоторые проблемы получится решить только плановой экономикой!

        Вот вы отлично высказались ! Либеры плановую экономику заплевали и опошлили ,а ведь без нее бардак в стране идет и кто на что горазд .Вон Китай планирует все что и сколько Результат все видим .
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:12
    +7
    Президент России потребовал утвердить национальный проект по БПЛА до 1 сентября 2023 года
    . Как ни печально это осознавать, очевидно, что нашенские богатенькие буратины, сидящие на своих кубышках, раскошеливатся/вкладываться в нашу экономику НЕ ХОТЯТ, а ЖДУТ, когда из государственного кармана будут выделят я средства, ресурсы, к которым они с удовольствия присосатся и... на фронте опять будет не хватать того, другого, третьего, а буратины будут жиреть ибо жадности, наглости, беспринципной и их нет предела soldier
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:18
    0
    дал поручение продумать меры поддержки фундаментальных исследований

    Двумя руками за, но тут возможны пассажи про "проели деньги на ненужное" - сами по себе эти исследования никаких материальных результатов не имеют... Очень надеюсь, что в верхах это понимают.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:20
    +8
    Наконец-то опомнились. На 80-ти летнем поле битвы конструкторов Бекаури, Туполева, Антонова, Микояна, Гуревича за БПЛА против тупых военных военных появились первые сдвиги. Теперь шакалы набросятся пилить бюджет программы БПЛА, эффективные манагеры вытеснят конструкторов-энтузиастов и будет полное анальное отверстие.
    Может даже БПЛА-биатлоны придумают.
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 18:21
    +6
    Опоздали мы с этим "национальный проект по беспилотным летательным аппаратам" лет на 10-15! hi
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:20
      +2
      Цитата: senima56
      Опоздали мы с этим "национальный проект по беспилотным летательным аппаратам" лет на 10-15!

      Учите матчасть. На 80 лет опиздали!
  7. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 18:29
    +1
    К 1 сентября 2023 года в Российской Федерации должен быть утвержден национальный проект по беспилотным летательным аппаратам.

    А я думал, что ещё в 2022 г такой нац. проект не только утвердили, но и работают по нему не покладая рук денно и ношно.
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:34
    +4
    Казалось бы
    Президент России потребовал утвердить

    Уже подумал да не ужели?
    А нет, показалось. На самом деле лишь...
    Прошу утвердить его

    Те кто при власти и деньгах, попрошайкам обычно говорят "бог подаст".
  9. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:39
    +4
    Не прошло и двух лет с начала войны. Это внушает оптимизм.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 18:44
      -7
      Да вроде и не два года, да вроде и не войны...
      Или вы о чем-то своём инопланетном?
      Может про карабах?
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:44
    +5
    человек "времени на раскачку нет / нам нужен прорыв" верен себе.

    уже треть вов-2 прошло так то

    просто выдающиеся показатели мобилизации самих верхов
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:48
    +2
    Цитата: senima56
    Опоздали мы с этим "национальный проект по беспилотным летательным аппаратам" лет на 10-15! hi


    надо было тупо повторять удачные проекты за сша
    чем успешно занимался ссср, внедряя американские успешные разработки и порой улучшая их

    но решили за биатлоны, что ж вот вам результат с них
  12. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 19:05
    +5
    Эта система - гнилая и аморфная . Результата не будет . Начинать надо с кадровой политики , и не с запудривания мозгов молодежи про "социальные лифты" , а конкретно - с ужесточения ( в нашем случае - с применения ) ответственности за результат . Личной и конкретной - с конфискацией . Приказал министерству - принесли план, цели, сроки, ответственных .Подошел срок - нет БПЛА ( и не красивых моделек в павильонах) , а серийных , в оговоренных объемах , прочитали ФИО - 10 лет с конфискацией до 3 очереди в семье . Вроде несложно , да кто ж за такое возьмется . Тут начинать можно уже вчера прямо с мо ( раз уж такое творится) . А про "нац проекты" мы слышали - их до 31.12.24 - 14 штук , деньги "осваиваются" быстро , только и "медицина" и "образование" (прости, Господи) никуда не продвинулись . Трясина .
  13. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 19:08
    0
    сурово затележил майские указы уже чирик разменяли настроение бодрое народ стал лучше одеваться не было того что счас это очень большие достижение сельское хозяйство стало хорошо засеяли больше земель завезли больше людей в Москву даже в Иваново с медициной никаких проблем)))
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:08
    -2
    bravo77.Сколько танковых снарядов было расстреляны в округах,за выход в финал в Монино ,сколько экипажей оттдуши постреляли ? Гусениц порвали на полном ходу?А не три снаряда за всю службу.Я иногда " шайтан трубу " в ГСВГ по тревоге и выезде, в КШМ ку таскал " почётная обязанность",ни разу не стрелямши ,да что не стрелямши в руках выстрел не держамши. Но с АК в конце службы настрелялся на полигоне.И всё.
  15. DenD
    DenD Сегодня, 19:28
    +1
    Новость с задержкой в два года. А решение с задержкой, более пяти лет. Начинает доходить, что жизнь 1 бойца, дороже железки, за 2-3 тысячи долларов.
  16. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 19:30
    +2
    Не прошло и двух лет с начала СВО, теперь безпилотники стали нацпроектом, да этот проект ещё вчера нужно было делать, а ещё нужны средства контрбатарейная борьбы как воздух, из-за их отсутствия идут очень большие потери в войсках и это тоже должно быть приоритетной задачей, но видимо нашим руководителям до лампы..