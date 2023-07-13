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Американский журналист: Западные СМИ перестали писать об украинском контрнаступлении из-за его провала

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Американский журналист: Западные СМИ перестали писать об украинском контрнаступлении из-за его провала

Западная пресса практически полностью прекратила писать о контрнаступлении украинской армии, поскольку онр завершилось провалом. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.


В своей статье, опубликованной на платформе Substack, Херш отметил, что внимательные читатели ведущих американских информационных изданий, например The Washington Post и The New York Times, могли определить по отсутствию публикаций об украинском контрнаступлении на первых полосах этих газет, что наступательная операция ВСУ завершилась неудачей.

Херш также добавил, что, по его мнению, провал украинского контрнаступления негативно отразится не только на Киеве, но и для Вашингтоне, особенно катастрофическими последствия будут для администрации президента США Джо Байдена и руководства стран НАТО. Он отметил, что американская пресса в своих материалах о ситуации на Украине опирается на данные чиновников из администрации США, которая отказывается признать происходящую катастрофу контрнаступления украинской армии.

Со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве Херш также добавил, что начало поставок украинской армии кассетных боеприпасов не изменит ход боевых действий, а администрация Байдена "облажалась" в ситуации на Украине.

По данным, озвученным министром обороны России Сергеем Шойгу, российские военнослужащие за период с начала так называемого контрнаступления ВСУ уничтожили более 1200 танков противника, в том числе 17 немецких танков Leopard.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:37
    +4
    Хорошо бы было по Хершу.Однако пока еще у всук есть крупные незадействованные резервы.Рановато делать выводы
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:39
      -6
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошо бы было по Хершу.Однако пока еще у всук есть крупные незадействованные резервы.Рановато делать выводы

      Херш напоминает Яшу Кедми. Он готов писать все , что бы привлечь к себе внимание.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 18:46
        +5
        Херш напоминает Яшу Кедми
        У них общее-только национальность. У Херша (Гершовича) 9(!) крупных, международно признанных наград за свою профессиональную деятельность. Ну и 11 книг до кучи.
      2. grem
        grem Сегодня, 18:50
        +8
        Цитата: Арон Заави
        Херш напоминает Яшу Кедми. Он готов писать все , что бы привлечь к себе внимание.

        Так же как и вы Арон тут ,только наоборот ..Вам бы Россию унизить и все что связано с ней . Без обиды ,но в вас чувствуется эмигрант злобный и завистливый ..Сбежали из СССР и теперь тут сидите на форумах Российских и ехидничаете ,ерничаете ..А у самого наверное ностальгия гложет ? Есть такая болезнь у беглецов злобная ..
        Эх Арон жалко мне вас таких
        А по теме так скажу ..Не пишут потому что страшные потери идут ,там просто бойня и их не жалко ,потому что на натовской бронетехники прут по русской земле ,да еще по русски матерятся черти .
        За кого и что гибнут ? За наркомана ,за вступление в ЕС (10 лет прошло) за нато трусливо наблюдающих за бойней с их вооружением ..
        Я уже уверен ,чем их там кормят и какой чаек дают ..Только денацификация ! Предали предков Веру , совесть и честь за доллары ,которые достаются верхушке ..
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:39
    +4
    По данным, озвученным министром обороны России Сергеем Шойгу, российские военнослужащие за период с начала так называемого контрнаступления ВСУ уничтожили более 1200 танков противника, в том числе 17 немецких танков Leopard.


    Более 1200 танков,БМП,БТР.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:55
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Более 1200 танков,БМП,БТР.

      Последние дни прям жутко крошат укросаксов с их броней натовской ..Видео полно и то это все стараются ограничить ..Там страшные потери !
      У нас тоже есть конечно ,но не сравнить даже близко ..Россия не хотела войны 9 лет терпели скачки ,гиляки унижения обстрелы ,убийства мирных озверевшими бандеровцами и прочих скакунов ..Настал час расплаты !!!!
      Порт Одессы бы раздолбать ,вот это было бы ключевой операцией по разгрому 404 .
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Orange-Bigg

      Более 1200 танков,БМП,БТР.

      Цифрам от МО Украины тоже можно верить? feel
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:44
    +1
    Про неудачников постораются забыть побыстрее... найдут горячую тему и прикроются ей.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:50
    +4
    Какие гадские западные СМИ, им же бандерогеи сказали, что контрнаступ идет по плану.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:55
      +1
      Цитата: убей фашиста
      Какие гадские западные СМИ, им же бандерогеи сказали, что контрнаступ идет по плану.

      Никто ничего подобного не говорит. Все серьезные СМИ, пишут что контрнаступление буксует и потери ВСУ очень высокие. Просто никто там не видит того, что в силу естественных причин хотелось бв видеть россиянам.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 19:00
        +1
        Все серьезные СМИ, пишут что контрнаступление буксует и потери ВСУ очень высокие.
        Если совсем честно- не все. Многие пишут, что контрнаступление продвигается "медленно но верно", многие вообще говорят, что контрнаступление идет, превознося не имеющую аналогов западную технику и храбрых украинских солдат, при этом не говоря о конечных результатах. Некоторые статьи превозносят победы ВСУ в прошлом, вскользь замечая, сколько месяцев назад это было. Как-то так.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:13
        0
        Цитата: Арон Заави
        Какие гадские западные СМИ, им же бандерогеи сказали, что контрнаступ идет по плану.

        Никто ничего подобного не говорит

        Как это никто не говорит? Со стороны кукуевских повторяют постоянно, что все идёт по плану... Залужный, Ермак, ещё некоторые. Они не могут говорить, что с контрнаступом, на данный момент, практически все, подготовленные резервы исчерпаны ... осталась хозяйка гвардия, но её поберегут, скорее всего.
  5. DenD
    DenD Сегодня, 19:10
    +1
    Кто бы что не говорил, но контрнаступ буксует. Это признают все. Огромная заслуга в этом, сопротивление наших войск на передовой. Потери есть с обоих сторон, с этим не поспоришь, но видимо сделаны правильные выводы, из прошлогодних осенних событий. Явных провалов-перегруппировок нет, уже более месяца, это вселяет определённый оптимизм, подкрепленный тем, что на некоторых участках фронта, мы тихонько но продвигаемся вперёд, а это в нынешних реалиях(поддержка ВСУ, натовским вооружением), дорогова стоит.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:17
    +4
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: dmi.pris1
    Хорошо бы было по Хершу.Однако пока еще у всук есть крупные незадействованные резервы.Рановато делать выводы

    Херш напоминает Яшу Кедми. Он готов писать все , что бы привлечь к себе внимание.

    Я просмотрел Википедию и нашёл там статьи о Херше и Якове Кедми; о Вас она молчит. Однако Вы критикуете и неуважительно отзываетесь о людях заслуженных: почему? Может их ненависть к нацистам кажется Вам старомодной?