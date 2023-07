Американский журналист: Западные СМИ перестали писать об украинском контрнаступлении из-за его провала

Западная пресса практически полностью прекратила писать о контрнаступлении украинской армии, поскольку онр завершилось провалом. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.В своей статье, опубликованной на платформе Substack, Херш отметил, что внимательные читатели ведущих американских информационных изданий, например The Washington Post и The New York Times, могли определить по отсутствию публикаций об украинском контрнаступлении на первых полосах этих газет, что наступательная операция ВСУ завершилась неудачей.Херш также добавил, что, по его мнению, провал украинского контрнаступления негативно отразится не только на Киеве, но и для Вашингтоне, особенно катастрофическими последствия будут для администрации президента США Джо Байдена и руководства стран НАТО. Он отметил, что американская пресса в своих материалах о ситуации на Украине опирается на данные чиновников из администрации США, которая отказывается признать происходящую катастрофу контрнаступления украинской армии.Со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве Херш также добавил, что начало поставок украинской армии кассетных боеприпасов не изменит ход боевых действий, а администрация Байдена "облажалась" в ситуации на Украине.По данным, озвученным министром обороны России Сергеем Шойгу, российские военнослужащие за период с начала так называемого контрнаступления ВСУ уничтожили более 1200 танков противника, в том числе 17 немецких танков Leopard.