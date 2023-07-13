ВСУ активизировали атаки на российские позиции в районе Авдеевки

На Авдеевском участке линии боевого соприкосновения боевики киевского режима предприняли несколько попыток атаковать российские позиции.Штурмовые отряды ВСУ провели несколько атак в районе Адвеевского укрепрайона, а также осуществили несколько вылазок на позиции российской армии в населенном пункте Красногоровка.Кроме того, серию аналогичных попыток атаковать украинские боевики предприняли со стороны населенного пункта Северное на расположенные в лесополосе опорные пункты российской армии. Эта лесополоса была занята вследствие ожесточенных боев несколько дней назад.Тогда как в окрестностях Красногоровки противник применил уже ставшую стандартной для ВСУ тактику атак при помощи малых пехотных групп, то на в районе населенного пункта Водяное боевики пытались наступать под прикрытием бронетехники. Однако, все атаки противника были успешно отбиты.Активизация действий украинской армии на этом участке фронта обусловлена продвижением российских сил к югу от Северного. После нескольких месяцев позиционных боев ВС РФ удалось вплотную приблизиться к окраинам этого населенного пункта.При этом, для обеспечения дальнейшего наступления необходимо обеспечение поддержки с северного фланга — от Красногоровки. Охват населенного пункта с двух сторон создаст перспективу полного окружения Авдеевки.Авдеевка расположена на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка, что дает возможность противнику обстреливать столицу ДНР из артиллерии. Исходя из этого, освобождение этого населенного пункта имеет крайне важное значение.