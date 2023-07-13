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ВСУ активизировали атаки на российские позиции в районе Авдеевки

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ВСУ активизировали атаки на российские позиции в районе Авдеевки

На Авдеевском участке линии боевого соприкосновения боевики киевского режима предприняли несколько попыток атаковать российские позиции.


Штурмовые отряды ВСУ провели несколько атак в районе Адвеевского укрепрайона, а также осуществили несколько вылазок на позиции российской армии в населенном пункте Красногоровка.

Кроме того, серию аналогичных попыток атаковать украинские боевики предприняли со стороны населенного пункта Северное на расположенные в лесополосе опорные пункты российской армии. Эта лесополоса была занята вследствие ожесточенных боев несколько дней назад.

Тогда как в окрестностях Красногоровки противник применил уже ставшую стандартной для ВСУ тактику атак при помощи малых пехотных групп, то на в районе населенного пункта Водяное боевики пытались наступать под прикрытием бронетехники. Однако, все атаки противника были успешно отбиты.

Активизация действий украинской армии на этом участке фронта обусловлена продвижением российских сил к югу от Северного. После нескольких месяцев позиционных боев ВС РФ удалось вплотную приблизиться к окраинам этого населенного пункта.

При этом, для обеспечения дальнейшего наступления необходимо обеспечение поддержки с северного фланга — от Красногоровки. Охват населенного пункта с двух сторон создаст перспективу полного окружения Авдеевки.

Авдеевка расположена на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка, что дает возможность противнику обстреливать столицу ДНР из артиллерии. Исходя из этого, освобождение этого населенного пункта имеет крайне важное значение.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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17 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 19:45
    +10
    Как уже надоел этот «авдеевский гнойник»! Ну неужели авиация не может разнести в пыль эту точку на карте? Второй год штурмуем, людей жалко.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:56
      +3
      Я ничего не могу сказать про авиацию,почему так.Сегодня видео в телеги из Пятихаток.Снимали всуки авиаудар.Один взрыв по дороге-их пехота даже на землю ложится не стала-стреляли по посадке.А по факту на фронте сораняется преимущество в личном составе и точности нанесения ударов
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:00
        +2
        По Авдеевке.
        «7 июля по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе был нанесен удар. С виду в нём ничего особенного, но на самом деле это не так… на заглубленных объектах на авдеевском коксохиме (и в непосредственной близости от него) находится значительная часть офицерского состава сразу нескольких подразделений: 1-й отдельной танковой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 13-го отдельного стрелкового батальона», — говорится в «разборе полетов» интернет-ресурса «Военная хроника». Далее этот телеграм-канал, со ссылкой на свои источники, особо отмечает, что «только за первые дни июля высокоточным оружием были уничтожены 12 офицеров высшего и среднего звена, в званиях вплоть до подполковника. Авдеевский коксохим в этом отношении ценен тем, что местоположение большинства офицеров ВСУ уже известно. Осталось лишь подобрать специальный „ключик“ к дверям бетонных бункеров, где они проводят оперативные совещания».


        Как здесь не вспомнить, что писал украинский военно-аналитический паблик DeepState (заблокирован в России) неделю назад: «110-я ОМБр [ВСУ] имела 7 июля один из самых тяжелых дней за полтора года. Враг почти четырьмя десятками единиц бронетехники полез штурмовать Авдеевку с востока. На кадрах, опубликованных БУАРом [батареей управления и артиллерийской разведки — „СП“] 110-ки, можно оценить масштабы колонн и ориентировочное количество техники, если до сих пор есть люди, сомневающиеся в наших словах».По информации, которая по крохам собиралась из разрозненных источников, нарисовалась следующая картина: из-за нарушения управления обороной ВСУ наши бойцы стремительным ударом взяли значительную территорию за железной дорогой в сторону Каменки и, вероятно, подошли к Голубому озеру — так местные называют затопленный авдеевский карьер. Вот что делают с врагом «умные» ФАБы при грамотной разведке.

        https://svpressa.ru/war21/article/379727/

        На российских форумах процитировали телеграм-канал «Сводки и Аналитика СВО»: «Ребята с Авдеевского направления передают, что сегодня прорвали оборону противника севернее Авдеевки и зашли в н.п. Ласточкино. Если информация подтвердится, то это значительный успех на данном направлении! Авдеевская группировка противника может оказаться под угрозой полного окружения. Тем временем бои продолжаются. Парни пытаются закрепиться и развить успех».

        Эта информация, на первый взгляд, выглядит как преждевременная. Тем не менее проукраинский паблик Liveuamap (заблокирован в России) в своей обновленной (по состоянию на 12 июля) карте закрасил в красный (российский) цвет территорию от н.п. Северное до квартала Строителей Авдеевки. От него до Ласточкино, которое находится в низине, фактически в балке, не больше 2 км, что означает, как минимум, огневой контроль над поселком.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 19:58
      0
      Значит денег жалко.
      .....
      ....
      Комментарий короткий.
      И пенсию генералу не прибавят за жизнь рядового
  2. Седов
    Седов Сегодня, 20:07
    +4
    Вполне возможно, что это какой-нибудь итог Вильнюса, дедлайн для Зе, ну типа: "В-общем, давай сынок времени тебе месяц, все что тебе нужно - тебе дали. Можешь не благодарить, хотя тебе и несвойственно. Если результатов не будет - пойдешь на передовую с колумбийскими наёмниками. Они тебя поддержат."
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:11
      +3
      Ну,так самоходный дед напомнил зелебобику о каких то там обязательствах... bully
  3. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 20:09
    +3
    Прочитано на Дзене: Абсурд: Бойцов, захвативших трофейную ракету Storm Shadow, хотят наказать

    https://dzen.ru/a/ZLAfG_SNHwjLyHaZ
    Кто ни будь может, может это объяснить?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:14
      +4
      На дзене много чего пишут.Как и на заборе.Хотя ничему не удивлюсь,ракету подбили "барсы",добровольцы.Может там наверху чужая слава спать мешает.Так эта слава то-общая
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 20:18
        +2
        dmi.pris1 (дмитрий)
        Вашу мысль понял. Буду доверять только выступлениям Конашенкова!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:30
          +2
          А вот про Конашенкова не я Вам посоветовал! belayВерьте только своим ушам,и не позволяйте вешать лапшу на уши
          1. Шмель_3
            Шмель_3 Сегодня, 20:54
            -1
            dmi.pris1 (дмитрий)
            Вообще то Конашенков официальное лицо МО РФ. Ну а в инете сейчас, столько льется на уши, что практически невозможно отличить "зерна от плевел". Кстати про забор: до сих пор угораю над заставкой к фильму "Бриллиантовая рука" Моргунов пишет Х , Никулин У, ну а Вицин продолжает: дожественный фильм. На наших заборах, чаще пишут математические знаки "Х" "Y" и неизвестную русскую переменную. Россия страна математиков - однако.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:19
    +4
    Опять видимо ВСУ травы выдали в контрнаступ пошли.
    Наступают видимо чтобы взяли в НАТО.


  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:29
    +2
    противник применил уже ставшую стандартной для ВСУ тактику атак при помощи малых пехотных групп

    А не пора ли? Для кассетных боеприпасов самое оно!
    Из сотен тысяч батарей
    За слёзы наших матерей,
    За нашу Родину — огонь! Огонь!
  6. Essex62
    Essex62 Сегодня, 20:33
    +2
    Ну почему опять боевики- то? Это- же ВС признанного борцунами государства,не взирая на то,что оно нацистское.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:42
      +3
      Цитата: Essex62
      Ну почему опять боевики- то?

      Странная война. Даже СМИ никак не определятся с кем она ведётся.
      То боевики, то бандэровцы, то укронацисты, то "немцы", то ещё кто.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:02
      +1
      Некоторые батальоны у них действительно можно назвать "незаконными вооружёнными формированиями". Наверное поэтому
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 21:14
        0
        igorbrsv
        Ну а большому счету: ЧВК - что это такое как "незаконное вооруженное формирование? Разве они подчиняются МО РФ? Нет! Ну а по "чесноку" будь я в Вагнере, и видя, как проходит СВО, я бы тоже не стал подписывать договор с МО РФ. Но это мое личное.