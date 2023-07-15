Об угрозе появления турецкого фронта

Антирусская политика
Турецкий султан Эрдоган, создающий Османскую империю-2 (Эрдоган в наступлении: признаки возрождения Османской империи), в сущности, поставил Москве ультиматум и сделал сразу несколько антироссийских выпадов. Это передача киевскому режиму информационно раскрученных нацистов из «Азова», поставки оружия в промышленных количествах (беспилотники, броневики, САУ и корабли). Выражение полной солидарности с преступным режимом Зеленского. Заявления, что Крым близко к Турции, а Украина – достойна НАТО. Декларация, что крымские татары ведут борьбу за свободу своей страны, то есть призыв к крымским сепаратистам. Намёк, что лишь пока Турция держит проливы закрытыми.
В целом это всё не удивительно для разумных людей, которые давно предупреждали, что Эрдоган ведёт свою игру и строит новую турецкую империю. Отсюда интервенции в Ираке, Сирии и Ливии. Содержание второй по мощи сухопутной армии в НАТО, после США. Активное строительство ВМС, включая вертолётоносец, который может стать малым авианосцем. Возрождение турецкого влияния на Балканах, на Кавказе и в Туркестане (Средняя Азия). Проникновение в мусульманские регионы РФ. Карты, в которых Южная Россия, включая Крым, становится частью Порты-2. Игра с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Эрдоган от всех получал свой гешефт.
Собственно, в антироссийских выпадах Эрдогана нет ничего нового. Это просто традиция. Ещё во Второй мировой воне Турция была на стороне Третьего рейха и готовила вторжение на Кавказе. Затем Турция стала членом НАТО. В 1990-е турецкие политики поддерживали чеченских сепаратистов. Молодой Эрдоган лично открывал парк в честь чеченского террориста и сепаратиста Дудаева, желал ему победы.
Турция методично поддерживала антирусские, националистические и исламистские движения в Крыму, на Кавказе, в Поволжье и Средней Азии. Стала центром, где поддерживаются десятки «информационных воинов», блогеров, ведущих систематическую антирусскую, исламистскую пропаганду. В Сирии выступила как наш неприятель, поддерживала протурецкие бандформирования.
Во время кампании на Украине вооружает ВСУ, дипломатически поддерживает киевский режим.
Турецкий фронт
Что хочет «партнер» Эрдоган, выдвигая ультиматум по зерновой сделке?
Снова использовать «московских» партнеров. Как и раньше. Турция получала и получает массу выгод из-за сложностей РФ. Это поток дешёвого газа и нефти, которые затем перепродаются на Запад. После того, как Европа стала закрывать для себя РФ, Турция получила возможность стать газовым хабом. То есть получать природный газ из РФ за копейки и продавать его дальше как свой. Это атомная станция, которую строят за наши деньги. Это ежегодный поток туристов, который оставлял в Турции миллиарды долларов. Это зерно, на котором Турция наживается. Как и прочие товары, включая муку и томаты, изделия лёгкой промышленности.
Эрдогану крайне выгодна такая украинская кампания: со сделками и договорняками. Где турки могут играть роль посредников. Украина становится зависимой, с будущей перспективой отдачи территорий за долги. Европа и США идут на уступки, в частности, по вопросу членства Швеции. РФ, зависимая от параллельного импорта, идущего через Турцию, и от позиции Анкары по проливам, прогибается.
Поэтому Эрдоган, который прекрасно видит слабость Москвы, где уже закрыли глаза на все прежние красные линии, и хочет получить дополнительный гешефт от РФ. Чем больше длится конфликт на украйне, тем больше можно получить от Москвы.
У Анкары отличные козыри.
В руках Турции проливная зона – Босфор и Дарданеллы, турки могут открыть проливы для кораблей НАТО. Москва сделать ничего не сможет, выскажет очередную озабоченность. В руках Турции наши линии снабжения в Сирии, их можно обрезать, блокировать и заставить капитулировать нашу группировку в САР. В руках Турции газовый хаб и параллельный импорт. То есть возможность резко ухудшить экономическое положение РФ, которое и так не ахти. А это недовольство элит и народа.
Чем дольше длится эта смута, тем больше выиграет Турция, выкачает из РФ и других «партнеров», включая украйну. А если РФ рухнет, тоже для Турции отлично. Много бесхозного имущества. Тот же Крым. Плюс сфера влияния на Кавказе и в Туркестане, а там и в Поволжье можно рвануть.
Эрдоган – типичный восточный политик. Слабых бьют. Договариваются и уважают сильных. Турцию, как и других членов НАТО, вразумит только решительная военная победа Русской армии в Малороссии, с красными стягами победы в Киеве, Одессе и Львове. Иначе ещё полгода-год сделок и попыток договориться – и в Анкаре решат, что пора делить шкуру русского медведя.