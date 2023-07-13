Байден: Я не думаю, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться годами

Я считаю, что на это есть несколько причин. Во-первых, я не думаю, что Россия может поддерживать вечно эту войну в первую очередь из-за ресурсов и своего потенциала. Во-вторых, думаю, обстоятельства сложатся так, что президент Путин решит, что продолжать это не в интересах России ни экономически, ни политически.

Находящийся с визитом в Финляндии, ранее принятой в состав НАТО и готовой разместить на своей территории американские средства поражения, президент США ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. Не обошлось, конечно же, без вопросов, которые касаются Украины. Прозвучал вопрос о том, сколько ещё может продолжаться украинский вооружённый конфликт.Отвечая на этот вопрос, Байден заявил, что «война на Украине не будет длиться годами».Президент США:Таким образом, Байден ни разу не упомянул вариант, о котором постоянно говорили до начала украинского контрнаступления. Этот вариант сводился к тому, что вооружённый конфликт «вскоре закончится по причине победы Украины». Однако Байден всё же решил добавить дежурную фразу о том, что всё же надеется «на прогресс украинской наступательной операции».Тем временем в странах НАТО приведена свежая статистика, согласно которой лишь 28% опрошенных граждан верят в том, что Украина в ходе контрнаступления выйдет на границы 1991 года (это если учесть, что опрошенные вообще в курсе, где эти границы). Ещё в начале мая в победоносное украинское контрнаступление верили около 64% опрошенных тогда граждан ряда стран НАТО. Наименьшее число уверенных в успехе контрнаступления Украины в Болгарии и упомянутой выше Финляндии – 22 и 24% соответственно. Наибольшее - в Дании и Нидерландах - 39 и 40 процентов.