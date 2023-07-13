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Байден: Я не думаю, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться годами

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Байден: Я не думаю, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться годами

Находящийся с визитом в Финляндии, ранее принятой в состав НАТО и готовой разместить на своей территории американские средства поражения, президент США ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. Не обошлось, конечно же, без вопросов, которые касаются Украины. Прозвучал вопрос о том, сколько ещё может продолжаться украинский вооружённый конфликт.


Отвечая на этот вопрос, Байден заявил, что «война на Украине не будет длиться годами».

Президент США:

Я считаю, что на это есть несколько причин. Во-первых, я не думаю, что Россия может поддерживать вечно эту войну в первую очередь из-за ресурсов и своего потенциала. Во-вторых, думаю, обстоятельства сложатся так, что президент Путин решит, что продолжать это не в интересах России ни экономически, ни политически.

Таким образом, Байден ни разу не упомянул вариант, о котором постоянно говорили до начала украинского контрнаступления. Этот вариант сводился к тому, что вооружённый конфликт «вскоре закончится по причине победы Украины». Однако Байден всё же решил добавить дежурную фразу о том, что всё же надеется «на прогресс украинской наступательной операции».

Тем временем в странах НАТО приведена свежая статистика, согласно которой лишь 28% опрошенных граждан верят в том, что Украина в ходе контрнаступления выйдет на границы 1991 года (это если учесть, что опрошенные вообще в курсе, где эти границы). Ещё в начале мая в победоносное украинское контрнаступление верили около 64% опрошенных тогда граждан ряда стран НАТО. Наименьшее число уверенных в успехе контрнаступления Украины в Болгарии и упомянутой выше Финляндии – 22 и 24% соответственно. Наибольшее - в Дании и Нидерландах - 39 и 40 процентов.
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20 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:33
    +4
    Путин по идее может прийти к Шойгу и предложить раскинуть мозгами как это поскорее закончить. Глянуть где там мосты, центры принятия решений и все такое, ну чтоб наши ресурсы сэкономить
    1. Комментарий был удален.
    2. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 20:51
      0
      Значит все устраивает , раз планов по изменению тактики нет.
    3. Alexej
      Alexej Сегодня, 21:04
      0
      Цитата: alexoff
      Путин по идее может прийти к Шойгу и предложить раскинуть мозгами как это поскорее закончить. Глянуть где там мосты, центры принятия решений и все такое, ну чтоб наши ресурсы сэкономить

      Западным партнерам еще самолеты старые нужно списать в европе, а потом можно будет уже и договариваться.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:14
      0
      Цитата: alexoff
      Путин по идее может прийти к Шойгу

      После сегодняшнего заседания Рады с выступлением Потрошенка какие могут быть идеи? Заседали без под кумполом без опаски, что Кинжал прилетит. Договорняк!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:33
    +1
    Зачем думать..?В дело-Фредди!Прекрати это безобразие.Даже Зеля уверен,что ты-дед,в состоянии(пока еще)окончить это все за 5 минут
  3. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 20:34
    +1
    Тотализатор прямо какой-то. Для этой развращенной публики это все игры.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:38
    +2
    Байден: Я не думаю

    Фсьо! Этого достаточно.
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:40
    +1
    Плохо то, что когда США будет выгодно, они "помахают морковкой" и заморозят этот конфликт. А вот для нас, для страны э
    в целом это ничего хорошего не принесет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:49
      +1
      Цитата: Владимир М
      Плохо то, что когда США будет выгодно, они "помахают морковкой" и заморозят этот конфликт.

      Какая заморозка! Пусть только прекратят свои поставки, их тут же НАТО поддержит. И где будет та Украина? Надеяться на это не нужно, но быть готовыми нанести решающий удар без всякой оглядки на "партнеров"
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:54
        +2
        В этом и проблема, что кто то не хочет (не может) решиться на координальное решение украинского вопроса.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 21:25
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: Владимир М
        Плохо то, что когда США будет выгодно, они "помахают морковкой" и заморозят этот конфликт.

        Какая заморозка! Пусть только прекратят свои поставки, их тут же НАТО поддержит. И где будет та Украина? Надеяться на это не нужно, но быть готовыми нанести решающий удар без всякой оглядки на "партнеров"

        Они не прекратят поставки оружия без соглашения о прекращении огня.
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:46
    +1
    Ты на том свете уже будешь дед - для тебя длится... уж точно уже недолго осталось. С воздухом общатся и т.д.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:48
    0
    думаю, обстоятельства сложатся так, что президент Путин решит, что продолжать это не в интересах России ни экономически, ни политически.
    belay Чем?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:49
    0
    Чем старше становится человек, тем больше его исторические (в том числе и на личном опыте полученные) знания, и тем сложнее быстро и качественно воспринимать новую информацию.
    С возрастом, иногда, становится правильнее не говорить, о том, что думаешь, а молча думать о том, что говорят другие.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:51
    0
    Байден опытный политик,когда при памяти.Всегда оставляет шанс - чтобы ,его всегда атмазала " Кузя": вы не правильно его поняли.Короче контрнаступ не удался.Теперь Байден, ждёт нашего ответа.
  10. Aitmouhoub
    Aitmouhoub Сегодня, 21:02
    +1
    Le président sénile a dû faire une autre confusion dans son esprit : il a dû confondre l'Ukraine et la Russie. Car si on remet ses sujets dans le bon ordre, ça passe!
  11. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 21:16
    0
    *но..матрасная фашистская крыса-этого уже не увидит.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:21
    +1
    Вот это новость - самоходный дед еще и думать может! С контрнаступом незадалось (по бандерогеевской версии все идет по плану) вот пердед надеется до выборов свернуть активность.
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:24
    0
    думаю, обстоятельства сложатся так, что президент Путин решит, что продолжать это не в интересах России ни экономически, ни политически.

    И снова почему-то напомнило: https://www.kommersant.ru/doc/2467504
    "Так уже бывало, мой славный Арата..." (с)
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:27
    0
    Пока на войне будут зарабатывать, то она будет продолжаться. Как только станет экономически не выгодна, на следующий день закончится