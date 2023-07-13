Президент: Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, но хватит, в конце концов

Мы по доброй воле многократно продлевали эту (зерновую) сделку. Многократно! Ну слушайте, хватит, в конце концов.

Президент России ответил на вопрос журналистов относительного будущего так называемой зерновой сделки, в очередной раз продлённый срок действия которой истекает через 4 дня – 17 июля. Напомним, что несколько дней назад генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что он был бы удовлетворён, «если бы зерновая сделка была продлена как минимум ещё на 2 месяца».Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновое соглашение, несмотря на то, что фактически ни один из пунктов, который был обозначен самой Россией для обязательного исполнения, другими сторонами сделки выполнен не был. Не были сняты санкции в отношении банка РФ, обслуживающего сделки в сфере сельского хозяйства, не была возобновлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса (а некоторое время назад украинские боевики и вовсе взорвали один из его участков), не были разблокированы порты для беспрепятственного вывоза российских удобрений. Да и львиная доля продовольствия с территории Украины идёт не в беднейшие страны, как значится в договорённостях, а в ЕС, Турцию, страны Восточной Азии.Владимир Путин:Российская сторона напоминает, что выполнение условий сделки не может быть односторонним. Это противоречит любому нормальному соглашению.Теперь остаётся дождаться 17 июля. Именно в этот день окончательное решение о продлении или непродлении сделки и будет принято в Москве.