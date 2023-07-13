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Президент: Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, но хватит, в конце концов

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Президент: Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, но хватит, в конце концов

Президент России ответил на вопрос журналистов относительного будущего так называемой зерновой сделки, в очередной раз продлённый срок действия которой истекает через 4 дня – 17 июля. Напомним, что несколько дней назад генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что он был бы удовлетворён, «если бы зерновая сделка была продлена как минимум ещё на 2 месяца».


Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновое соглашение, несмотря на то, что фактически ни один из пунктов, который был обозначен самой Россией для обязательного исполнения, другими сторонами сделки выполнен не был. Не были сняты санкции в отношении банка РФ, обслуживающего сделки в сфере сельского хозяйства, не была возобновлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса (а некоторое время назад украинские боевики и вовсе взорвали один из его участков), не были разблокированы порты для беспрепятственного вывоза российских удобрений. Да и львиная доля продовольствия с территории Украины идёт не в беднейшие страны, как значится в договорённостях, а в ЕС, Турцию, страны Восточной Азии.

Владимир Путин:

Мы по доброй воле многократно продлевали эту (зерновую) сделку. Многократно! Ну слушайте, хватит, в конце концов.

Российская сторона напоминает, что выполнение условий сделки не может быть односторонним. Это противоречит любому нормальному соглашению.

Теперь остаётся дождаться 17 июля. Именно в этот день окончательное решение о продлении или непродлении сделки и будет принято в Москве.
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:51
    +6
    Какая может быть "добрая воля" к мошенникам,убийцам и негодяям?Прекращайте все это немедленно.Зачем еще три дня ждать у моря погоды,Владимир Владимирович?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 21:34
      -1
      Помните Европу от Лиссабона до Владивостока?
      Теперь Евразия от Калининграда до Тегерана, Пекина и Дели. ШОС.
      На очереди БРИКС. Туда очередь вообще серьёзная выстроилась.
      Кушать все хотят. Хлебушек всем нужен. Даже Турции. Зачем кормить враждебные и недружественные государства? Лучше продавать тем, кто идёт в фарватере нашей многополярной программы. И торговать в национальных валютах. Уже прошли разговоры о введении валюты БРИКС.
      Сделки с Лживым Западом не стоят бумаги, на которой написаны. Единственный документ, который Западу можно давать подписывать, это акт о безоговорочной капитуляции. А следом Московское соглашение о замене Бретон-Вудской системы.
  2. Комментарий был удален.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 20:51
    +13
    А хватит ли духу показать "партнёрам" аманангу?!
  4. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:52
    0
    На мой не просвещенный взгляд, проблема не в том, хотим или не хотим мы торговли зерном через украинские порты.
    Проблема в том, хватит ли у нашего ВМФ сил эти порты закрыть.
    Владимира Владимировича вынудили пойти на этот новый виток конфронтации.
    Конфликт имеет все шансы расшириться до силового противостояния с Турцией.
    Пусть более знающие напишут, какие это проблемы нам сулит в военном плане, и в плане логистики через проливы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:55
      +1
      Через какие украинские порты??Через Новороссийск,в частности,вся дорога была забита "хомяками".
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:57
      +9
      И не надо порты "закрывать", надо просто набраться смелости и разбить порты и ж/дорожные перегоны в ноль.
      1. guest
        guest Сегодня, 21:26
        +1
        Цитата: Владимир М
        надо просто набраться смелости

        Конечно надо, но где эту смелость взять.
    3. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 21:14
      0
      Никакой конфронтации с турками - просто систематические удары по бандергеевским портам отгружающим зерно. А кто хочет насыпать зерна невзирая на прилеты - вэлкам.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 21:23
        0
        Какие удары? Просто объявить, что шабаш. А страховщики так тарифы вздуют, что ни один пароходовладелец не потянет.
    4. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:23
      +2
      Цитата: Kuziming
      Пусть более знающие напишут, какие это проблемы нам сулит в военном плане, и в плане логистики через проливы.

      Я не знающий laughing
      Но просматривается самый простой вариант - из сделки выйти, а противодействия трафику не оказывать. И все довольны request laughing
      "Общественность" удовлетворена жесткими действиями президента.
      Партнеры не видят препятствий для дальнейшего ведения бизнеса.
      И вопрос то закрыт! Ну, или на "паузу" поставлен. У нас это любят. А дальше может само "рассосется"laughing
      Кароче - "будем посмотреть"...
      1. Oscar Mike
        Oscar Mike Сегодня, 21:36
        0
        Не удивлюсь, если так и поступят. Как вариант, из проблем со страховкой меньше судов начнёт ходить.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:52
    +3
    Наконец-то услышали глас не мальчика, но мужа.
    Хоть по этому частному вопросу.
    И то хорошо.
    Ждём удары по оставшимся у Украины черноморским и дунайским портам.
    А то по Рени ни разу не долбанули и его приватизируют как ни в чём не бывало. Странная война.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 20:53
    +4
    Теперь остаётся дождаться 17 июля. Именно в этот день окончательное решение о продлении или непродлении сделки и будет принято в Москве.

    Ну что же, ждём-с. Словам веры уже нет, даже словам нашего гаранта.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:53
    +2
    И правильно!
    Закрыть вентиль зерна, вентиль газа, вентиль нефти, вентиль платины, вентиль аммиака. И вентиль размещения ЗВР в эффективных по заморозке чужого злата-серебра-долларов-фунтов-франков, юрисдикциях.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:55
    +2
    Лишь бы не сдал назад как всегда, пора уже проявить характер и показать что у нас есть таки чувство собственного достоинства.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:55
    +3
    Продлевать надо было хватит ещё в прошлый раз. А сейчас это уже смешно.
  10. al3x
    al3x Сегодня, 20:56
    +7
    Спасибо, Владимир Владимирович, похоже вы посетили топвар good
  11. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:57
    +3
    Ща "друг" Эдик в Сочи срочно засобирается, и всё опять устаканится.
  12. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 20:58
    +4
    Или мы мазохисты или Эрдоган крепко за яйца держит. Надо выходить из сделки и расху..ть порты
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:04
    +1
    А чего гадать, осталось 4 дня ,с Раджепом встреча в августе,может быть в Стамбуле или Сочи..Но будет сюрприз ,если запад наши условия за 4 дня выполнит.На данный момент в портах Украины 4 балкера,5балкер "Мажестик " прёт к проливам ,в сторону Украины из Стамбула уже бог знает сколько дней НИ ОДИН балкер не преследовал.Судовладельцы боятся дня х - 17 июля ,ни кто не хочет встрять как контейнеровоз Джозеф Шульте и как турки в Николаеве.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:08
      +4
      Не думаю, что запад выполнит все наши условия, а вот "морковкой помашет".
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:16
        +2
        Так этого для наших рукамиводителей будет вполне достаточно.
  14. Комментарий был удален.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:18
      +2
      Да-да, открывайте свой сайт, конструктивный, потом нам адресок шепнёте и мы все дружно сбежим туда - будем там конструировать конструктивный конструктив. А всех деструкторов оставим здесь, пусть проводят реструктуризацию деструктивных деструктуризаторов.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:24
      0
      SwR49.Для начала ознакомьтесь с своими коментариями,контрнаступ не задался?
  15. guest
    guest Сегодня, 21:23
    +2
    Президент: Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, но хватит, в конце концов

    Согласен, но говорить недостаточно, надо делать. Почти уверен, что сделку продлят, очень хочу в этом ошибиться.
  16. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:26
    +1
    И что значит его "хватит, в конце концов" и зачем ждать 17 если всё выходим из сделки? В общем снова так сказал, что не два не полтора.
  17. Million
    Million Сегодня, 21:29
    +1
    Ну слушайте, хватит, в конце концов.

    а потом,наверное, добавил:продлим еще несколько раз-и все!
  18. KLM77
    KLM77 Сегодня, 21:33
    +1
    Продлит сделку, посулят что-нибудь и продлит.
  19. PVV66
    PVV66 Сегодня, 21:37
    0
    Да продлит в очередной раз, в качестве жеста доброй воли.