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Американский журналист-расследователь: Запад опасается того, что теперь российская армия может начать своё контрнаступление

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Американский журналист-расследователь: Запад опасается того, что теперь российская армия может начать своё контрнаступление

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, который несколько месяцев назад в своей статье назвал США виновниками подрыва газопроводов «Северный поток», сделал заявление об опасениях Запада тем, что уже российская армия вскоре может начать своё контрнаступление.


Сеймур Херш, ссылаясь на неназванного американского чиновника:

Киев уже летом столкнётся с настоящей проблемой, возможно, в августе. Российская армия, справившись с украинским контрнаступлением, начнёт своё масштабное наступление.

Анонимный чиновник, на которого ссылается журналист, говорит, что США «сами находятся в сложном положении, так как администрация загнала себя фактически в угол»:

Мы сами довели себя до такой ситуации, призывая НАТО реагировать на любое действие России. При этом союзники по НАТО не так много знают о российских силах.

О том, что западные разведки могли просчитаться, свидетельствует смена риторика, произошедшая с мая по настоящее время. Если сначала многие чиновники на Западе заявляли, что контрнаступление Украины принесёт «ошеломляющий результат» и что Украина чуть ли не победит Россию, то по мере контрнаступления оценки становились всё более трезвыми.

Своеобразной лакмусовой бумажкой стал саммит НАТО, где Украине откровенно дали понять: в альянс её не примут, пока она не выполнит поставленные перед ней задачи. А задача одна – война против России. Но при том расходе сил и средств, которые Украина демонстрирует в последнее время, с решением задачи возникают значительные проблемы. Хотя и от поддержки киевского режима Запад отказываться пока явно не собирается.
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25 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:00
    +6
    Все правильно, все понятно, мы не можем проиграть!!!
    Они опять в поход на восток навострились, нам остаётся только одно, обломать им все их хотелки, разогнать по своим норам и... готовится к следующему нашествие, по другому они уже не могут, впрочем, то ж самое, что и раньше!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:21
      +3
      при том расходе сил и средств, которые Украина демонстрирует в последнее время, с решением задачи возникают значительные проблемы.

      Проблема, это когда тебя жена застала с любовницей, а тут, дружище американский журналист, пахнет крушением государственности крупной европейской страны - Украины.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 22:23
        +3
        Цитата: Теренин
        при том расходе сил и средств, которые Украина демонстрирует в последнее время, с решением задачи возникают значительные проблемы.

        Проблема, это когда тебя жена застала с любовницей, а тут, дружище американский журналист, пахнет крушением государственности крупной европейской страны - Украины.

        Гена winked умеешь ты успокоить наших дорогих американских партнёров.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 22:26
          +1
          Цитата: Ясная
          Цитата: Теренин
          при том расходе сил и средств, которые Украина демонстрирует в последнее время, с решением задачи возникают значительные проблемы.

          Проблема, это когда тебя жена застала с любовницей, а тут, дружище американский журналист, пахнет крушением государственности крупной европейской страны - Украины.

          Гена winked умеешь ты успокоить наших дорогих американских партнёров.

          За них я спокоен, опыт драпать (Афганистан) у них есть. yes
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 22:28
        +2
        Выражаясь по русски, у них большой перерасход... скорее, критичный перерасход.
        Впрочем, по забугорными меркам тож самое получается!
        И ладно б одних скакуасов перерасход, забугорными на то плевать, там перерасход подарков от спонсоров, причём все это на столько тухло выглядить и воняет, что бр р р.
        Подрывают имидж производителей западных вундервафлей! А это им совсем не комильфо...
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 22:39
      +3
      Все правильно, все понятно, мы не можем проиграть!!!

      Там все намного проще.
      США отжали себе Европейский газовый рынок. Заставили всю Европу избавиться от старого оружия и начать закупки нового у себя. Переманили к себе высокотехнологичные предприятия.
      Если дальше давить, Европа может и сломаться, или развалиться.
      Они получили даже больше чем хотели. Дальнейшее обострение уже начнет вредить. Лидерство по всем фронтам лет на 10 они себе обеспечили. А там будет очередной Ирак или Эстония или Финляндия. Не важно что.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:00
    +3
    Сегодня слишком много Херша,он уже и Эрдогана оттролил, что пришлось его ,администрации возмущаться : " Мы не такие,мы интересами Родины не торгуем!" , а цена вопроса 11 - 13 млрд$.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 22:06
      +1
      Это,как говоиили в советские времена-компанейщина..Тут бывает,что клоун Зеля не сходит со страниц.Одно время Люся был "звездой" статей.Появляются новые "звезды"
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 23:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня слишком много Херша,он уже и Эрдогана оттролил

      Ну наверное люди, которые стоят за Хершем,
      решили, что пора им проявить активность.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 22:16
    0
    А вы, ребятки, не "опасайтесь контрнаступления российской армии", а лучше расслабьтесь и примите это как данность. Так обязательно будет!
    А то, глядишь, от страха больших глупостей наделаете.
  4. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 22:17
    0
    До августа, необходимо перемалывать укротеррористов, а вот в августе, широким фронтом долбить до РУМЫНСКО-ВЕНГЕРСКО- ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ.
    Освободить нашу землю, выгнать за пределы всю это бандеровскую нечисть.
  5. Ратник с пулеметом
    Ратник с пулеметом Сегодня, 22:17
    +2
    Не говори гоп,надо посмотреть что будет,все эти аналитики предсказатели сродни метеорологам, лажануть могут на раз,а ответственности никакой....
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:18
    +1
    Российская армия, справившись с украинским контрнаступлением, начнёт своё масштабное наступление.

    Очень хотелось бы, но масштабное вряд ли.
    Дай Бог на нескольких участках.
    Войска ждут приказ.
    Наконец-то нам дали приказ наступать,
    Отбирать наши пяди и крохи,
    Но мы помним, как солнце отправилось вспять
    И едва не зашло на востоке.
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 22:30
    0
    Наступление затруднительно.Пока не откажутся от зерновой сделки и не забывайте, официально на Окраине сейчас работает 41 РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Везде поганый договорняк, нужна ВОЛЯ.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:46
      -1
      Цитата: Олег Апушкин
      официально на Окраине сейчас работает 41 РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Везде поганый договорняк, нужна ВОЛЯ.

      Т.е. это 41 предприятие это чья то собственность и у людей её надо отобрать и отдать вам?
      Ах нет вам он не нужен, вы заработать не хотите. Вам ГОСУДАСТВО должно.
      Ну ведь так.? Зачем людям какие то предприятия? У них это надо обязательно отжать, пусть станут как все, попрошайничать у государства.
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 23:03
        0
        Сударь, где Вы увидели предложение: отнять и поделить? Речь совсем о другом: о том, что бить по этим предприятиям никак нельзя, даже если они производят вооружение для ВСУ. И да, по некоторым публикациям предприятий, находящихся в собственности (в т.ч. частичной) России и российских граждан гораздо больше. Всё это очень сильно связывает руки нашей армии.
  8. Есаул
    Есаул Сегодня, 22:33
    0
    Судя по тому, что толковых генералов отстраняют, а бестолковых ж..лизов награждают, то никакого успешного контрнаступления ждать не приходится.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 23:16
      0
      Если бы заместитель генерал-лейтенант Гурулев — кстати, бывший командующий 58-й армией — не «устроил из этого политическое шоу» и не разместил обращение генерал-майора Попова, то мы бы не знали, что командующий армией был уволен за объективное описание существующих проблем. Гурулев все сделал правильно. А вопросы надо адресовать тем, кто убрал Попова. Из-за этих любителей «красивых отчетов» информация не попадает наверх, что делает невозможным принятие верных управленческих решений.
  9. Lokis
    Lokis Сегодня, 22:36
    -1
    Zachodni wywiad od wielu lat wręcz notorycznie się myli. Albo i nie. Sprowokowali Rosjan do obrony swoich interesów, a teraz będą upychać Ukraińców w maszynkę do mielenia mięsa. Nie można wykluczyć, że na zgliszczach Ukrainy powstanie nowy "Lebensraum" być może dla śmiertelnych wrogów Iranu. Śmiertelni wrogowie Iranu otwarcie nawołują swojego protektora (USA) do ataku na Iran, który sam jest w stanie zrobić porządek z okupantami Palestyny.
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:38
    0
    Что с Иван Попов. Он очень популярен среди своих солдат, что дальше?
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 22:38
    +3
    Осталось только в ГШ разобраться кто дальше будет руководить СВО.
    Те кто в Москве штаны протирает или те кто с бойцами на передовой.
    А то резво взялись за Попова и Суровикина, а почему-то никто не спрашивает с Герасимова почему он бежал из Ростова, бросив своих подчиненных на съедение злому Пригожину.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 23:13
      0
      Либо российские Вооруженные Силы будут подвергаться массовой вакцинации против распространяющегося в них «синдрома Пригожина», либо этот синдром разрушит все структуры военной организации государства и поэтому исчерпывающим по «обращению» генерала Попова как к командующему 58-й армией и проблемы, которые он поднимает, должны быть приняты меры.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 23:23
      0
      Там куда как посерьезнее вопросы к нему есть.
      Приказ летчикам расстреливать колонны, например.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 23:03
    0
    Зря они там сомневаются! Наступление будет и, как это всегда бывало раньше, оно закончится не в Киеве или Львове, а в Париже и Берлине. Первый мы брали аж три раза, второй два!
  13. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 23:11
    0
    Для запада тупик. Без его помощи Украине просто сдаться остаётся. И даже с помощью просто оттянуть свой конец.