Киев уже летом столкнётся с настоящей проблемой, возможно, в августе. Российская армия, справившись с украинским контрнаступлением, начнёт своё масштабное наступление.

Мы сами довели себя до такой ситуации, призывая НАТО реагировать на любое действие России. При этом союзники по НАТО не так много знают о российских силах.

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, который несколько месяцев назад в своей статье назвал США виновниками подрыва газопроводов «Северный поток», сделал заявление об опасениях Запада тем, что уже российская армия вскоре может начать своё контрнаступление.Сеймур Херш, ссылаясь на неназванного американского чиновника:Анонимный чиновник, на которого ссылается журналист, говорит, что США «сами находятся в сложном положении, так как администрация загнала себя фактически в угол»:О том, что западные разведки могли просчитаться, свидетельствует смена риторика, произошедшая с мая по настоящее время. Если сначала многие чиновники на Западе заявляли, что контрнаступление Украины принесёт «ошеломляющий результат» и что Украина чуть ли не победит Россию, то по мере контрнаступления оценки становились всё более трезвыми.Своеобразной лакмусовой бумажкой стал саммит НАТО, где Украине откровенно дали понять: в альянс её не примут, пока она не выполнит поставленные перед ней задачи. А задача одна – война против России. Но при том расходе сил и средств, которые Украина демонстрирует в последнее время, с решением задачи возникают значительные проблемы. Хотя и от поддержки киевского режима Запад отказываться пока явно не собирается.