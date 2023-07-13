Американский журналист-расследователь: Запад опасается того, что теперь российская армия может начать своё контрнаступление

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, который несколько месяцев назад в своей статье назвал США виновниками подрыва газопроводов «Северный поток», сделал заявление об опасениях Запада тем, что уже российская армия вскоре может начать своё контрнаступление.
Сеймур Херш, ссылаясь на неназванного американского чиновника:
Киев уже летом столкнётся с настоящей проблемой, возможно, в августе. Российская армия, справившись с украинским контрнаступлением, начнёт своё масштабное наступление.
Анонимный чиновник, на которого ссылается журналист, говорит, что США «сами находятся в сложном положении, так как администрация загнала себя фактически в угол»:
Мы сами довели себя до такой ситуации, призывая НАТО реагировать на любое действие России. При этом союзники по НАТО не так много знают о российских силах.
О том, что западные разведки могли просчитаться, свидетельствует смена риторика, произошедшая с мая по настоящее время. Если сначала многие чиновники на Западе заявляли, что контрнаступление Украины принесёт «ошеломляющий результат» и что Украина чуть ли не победит Россию, то по мере контрнаступления оценки становились всё более трезвыми.
Своеобразной лакмусовой бумажкой стал саммит НАТО, где Украине откровенно дали понять: в альянс её не примут, пока она не выполнит поставленные перед ней задачи. А задача одна – война против России. Но при том расходе сил и средств, которые Украина демонстрирует в последнее время, с решением задачи возникают значительные проблемы. Хотя и от поддержки киевского режима Запад отказываться пока явно не собирается.