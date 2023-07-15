Послевоенное использование пистолетов, произведённых и разработанных в нацистской Германии

После окончания Второй мировой странам-победительницам достались миллионы единиц стрелкового оружия, произведённого в Третьем рейхе. Значительная часть трофеев, оставшихся после капитуляции нацистской Германии, ввиду избыточности и плохого состояния отправилась в мартеновские печи, но немалое количество образцов стрелкового оружия использовалось по прямому назначению, поставлено в третьи страны или после консервации было направленно на длительное хранение, где иногда находилось более 50 лет.
В вермахте, войсках СС и различных немецких вооруженных формированиях в годы Второй мировой войны имелось большое количество пистолетов разных моделей, захваченных в европейских странах, но сегодня мы рассмотрим короткоствольное оружие немецкого происхождения, выпущенное в Германии, или эти же образцы, произведённые на предприятиях, находящихся под контролем оккупационной администрации.
Пистолеты под патрон 9×19 мм Parabellum: Luger P.08 и Walther Р.38
Стандартным немецким армейским пистолетом после Первой мировой войны являлся Luger P.08. Для стрельбы из него использовался достаточно мощный для того времени патрон 9×19 мм Parabellum, который на дистанциях, типичных для стрельбы из короткоствольного оружия, обеспечивал хорошее останавливающее и убойное действие.
Точное число выпущенных «Люгеров» неизвестно. По некоторым данным, с учётом сборки за пределами Германии, их могло быть произведено до 3 млн экземпляров. Впрочем, не все пистолеты, сделанные на немецких предприятиях, попали в немецкую армию, часть была продана за границу. Согласно ряду источников, вооруженные силы Германии с 1908 по 1944 год получили более 2,4 млн пистолетов.
Примечательно, что кайзеровский флот в 1904 году принял «Люгер» на вооружение раньше, чем армия. «Морская модель» имела длину ствола 147 мм и прицельные приспособления, рассчитанные на стрельбу до 200 м.
9-мм пистолет Luger М.1904
Пистолет Luger P.08 (известный также как Parabellum) официально поступил на вооружение кайзеровской армии в 1908 году.
9-мм пистолет Luger P.08 с кобурой
Наиболее заметными новшествами стало исчезновение автоматического предохранителя в задней части рукоятки, использование витой возвратной пружины цилиндрической формы и экстрактора, совмещенного с указателем наличия патрона в патроннике. Для постановки оружия на предохранитель требовалось повернуть рычажок предохранителя вниз. Как и в «Морской модели» автоматика пистолета основана на схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Запирание канала ствола осуществляется при помощи системы шарнирно соединённых рычагов.
Пистолет P.08 с отсоединенным магазином и открытым затвором на затворной задержке
Фактически вся шарнирно-рычажная система по устройству является кривошипно-шатунным механизмом, в котором ползуном является затвор.
Вес стандартного армейского пистолета P.08 в снаряженном состоянии составлял около 950 г, общая длина – 217 мм, длина ствола – 102 мм. Емкость магазина – 8 патронов. Скорострельность – около 30 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули – 350 м/с. Для вооружения личного состава, непосредственно участвующего в боевых действиях, производилась модификация с длиной ствола 120 мм. С 10 м пуля, выпущенная из этого пистолета, пробивала германскую стальную каску. На дистанции 20 м пули укладывались в круг диаметром 7 см. Стрельба была наиболее эффективной на дистанции до 50 метров.
Позже немецкий флот получил свою собственную версию Р.08, без предохранителя на рукоятке, но сохранившую двухпозиционный прицел и ствол длиной 147 мм. Такие пистолеты от P.08 отличались регулируемым прицелом и возможностью стыковки приставного приклада.
Помимо «сухопутных» пистолетов с длиной ствола 102–120 мм, существовал армейский вариант с удлинённым стволом. Эта модификация известна как «Артиллерийская модель» или Lange Pistole 08 (LР 08).
Пистолет «Артиллерийской модели» предназначался для вооружения расчётов орудий полевой артиллерии и унтер-офицеров пулемётных команд. Ствол длиной 203 мм и возможность присоединения к оружию жесткой кобуры-приклада значительно увеличивали дальность огня.
Пистолет-карабин мог комплектоваться барабанным магазином Trommelmagazin 08 на 32 патрона. Хотя прицельные приспособления этого оружия были размечены на дистанцию до 800 м, эффективная дальность стрельбы с примкнутой кобурой-прикладом не превышала 100 м. Несмотря на более высокую стоимость, с 1913 по 1918 год было выпущено несколько десятков тысяч пистолетов LР.08, и это оружие массово и вполне эффективно применялось в сражениях Первой мировой. Впоследствии «Артиллерийская модель» (как пистолеты с длиной ствола 102 и 120 мм) стояла на вооружении в вермахте, в войсках СС, кригсмарине и люфтваффе.
«Парабеллум» в течение достаточно долгого периода времени рассматривался как своего рода эталон и, как принято считать, был одним из лучших пистолетов Первой мировой. Одним из главных достоинств этого 9-мм пистолета является высокая точность стрельбы. По сравнению с другими армейскими пистолетами того времени он сочетал высокую мощность с достаточной компактностью.
Пистолеты P.08 имели высокое качество изготовления, хорошую внешнюю отделку, точную пригонку подвижных частей и удобство стрельбы. На оружии раннего выпуска щёчки рукоятки изготавливались из древесины ореха, с мелкой насечкой. Пистолеты, выпущенные во время Второй мировой войны, могли иметь щёчки из тёмной пластмассы.
В межвоенный период в конструкцию «Люгера» ввели затворную задержку, исключающую движение затвора вперёд при извлечении магазина, что повысило практическую скорострельность и безопасность в обращении при разборке оружия. Кроме стандартной армейской версии, в начале 1930-х годов фирма Mauser-Werke A. G. выпускала пистолеты с глушителем расширительного типа.
9-мм армейский пистолет P.08 обладал хорошими боевыми и служебно-эксплуатационными характеристиками. Но к началу 1930-х годов оружие, сконструированное в начале XX века, уже не соответствовало требованиям массового производства. При всех своих достоинствах «Люгер» был слишком дорог и трудоёмок при изготовлении. Для доводки некоторых деталей требовался ручной труд высококвалифицированных рабочих, что сильно усложняло процесс производства. К тому же чиновников немецкого министерства вооружений не устраивала высокая стоимость. В 1939 году вермахт получал «Люгер» с тремя магазинами за 32 рейхсмарки, в это же время карабин Mauser 98k стоил 70 рейхсмарок.
В начале 1930-х годов фирма Carl Walther Waffenfabrik приступила к проектированию нового полуавтоматического пистолета под 9-мм патрон Parabellum. Первоначально конструкторы по аналогии с весьма удачным 7,65-мм пистолетом Walther PP пытались создать пистолет со свободным затвором (Walther MP). Но свободный затвор без чрезмерного увеличения веса не обеспечивал необходимой прочности, надёжности и безопасности, в связи с чем после ряда экспериментов специалисты фирмы «Вальтер» остановились на использовании энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществлялось защёлкой, качающейся в вертикальной плоскости и расположенной между приливами ствола.
Первые две сотни «Вальтеров» под 9-мм парабеллумовский патрон, выпущенные в 1936 году под наименованием Armee Pistole, имели скрытое расположение курка.
Однако после войсковых испытаний в массовое производство пошел пистолет с открыто расположенным курком и ударно спусковым механизмом двойного действия, имевший фирменное наименование Heeres Pistolen (HP). Этот пистолет принят на вооружение в 1940 году как P.38 (Pistole 38).
9-мм пистолет P.38 с кобурой
В зависимости от года и места выпуска масса пистолета составляла 870–890 г. Длина – 216 мм, длина ствола – 125 мм. Ёмкость магазина – 8 патронов. Начальная скорость пули – 355 м/с.
В 1944 году по заказу главного управления имперской безопасности был создан и производился более компактный вариант, с укороченным до 73 мм стволом, имевший обозначение P.38K.
9-мм «Вальтер» массово производился на предприятиях Германии, Бельгии и Чехии. Всего вооруженные силы Третьего рейха получили около 1 млн таких пистолетов.
Первоначально пистолеты P.38 выпускались со щёчками рукоятки из орехового дерева, но позже они были заменены на бакелитовые. Пистолеты, произведённые до 1944 года, имели очень хорошее качество изготовления. В конце войны на первое место вышла массовость производства, что отрицательно сказалось на внешней отделке и надёжности.
В войсках 9-мм «Вальтер» зарекомендовал себя положительно. Пистолет имел достаточную эффективность, хорошую надежность работы и точность стрельбы, высокую степень безопасности в обращении. Но при том, что Р.38 был проще и дешевле в изготовлении, чем Р.08, новый немецкий армейский пистолет получился достаточно сложным, имел много деталей и пружин.
Для сравнения: в конструкции пистолета Р.38 начитывалось 11 пружин, по большей части мелких, тогда как в конструкции его предшественника, пистолета Luger P.08, было всего 8 пружин. Кроме того, в равных условиях Р.38 с длиной ствола 125 мм по точности стрельбы несколько уступал старому Р.08, имевшему длину ствола 120 мм. Из-за толстой рукоятки Р.38 был менее удобен, чем Р.08, для стрелков с небольшой кистью руки.
Во второй половине 1943 года количество 9-мм «Вальтеров» в действующей армии стало больше, чем «Люгеров». Тем не менее оба пистолета активно использовались всеми родами войск и различными военизированными формированиями вплоть до капитуляции нацисткой Германии.
Пистолеты под патрон 7,65 мм Browning: Walther PP, Walther PPK и Mauser HSс
Согласно ограничениям, наложенным на Германию после поражения в Первой мировой войне, немецкая промышленность не могла производить пистолеты калибром более 8 мм и с длиной ствола более 100 мм.
В рамках этих условий в 1929 году фирма Carl Walther GmbH создала очень удачный пистолет Walther PP (Polizeipistole) под популярный в то время патрон 7,65×17 мм.
7,65-мм пистолет Walther PP раннего довоенного выпуска
Автоматика пистолета Walther PP построена на схеме отдачи свободного затвора, что было возможно благодаря использованию относительно маломощного патрона 7,65 мм Browning. Затвор-кожух удерживается в крайнем переднем положении возвратной пружиной, расположенной на стволе. Ударно-спусковой механизм куркового типа, двойного действия допускает выстрел как с предварительно взведенным, так и со спущенным курком.
Конструкция ударно-спускового механизма включает отбой курка и его предохранительный взвод – немаловажные для безопасности качества. Также имеется указатель наличия патрона в патроннике, представляющий собой стержень, тыльная часть которого выступает за пределы поверхности затвора-кожуха над курком, когда оружие заряжено. Такое устройство делает пистолет намного безопаснее, так как владелец может определить, находится ли патрон в патроннике, даже на ощупь.
Пистолет получился не только красивым, но и компактным, простым, легким в обращении и безопасным. При досланном патроне имеет возможность быстро открыть огонь. Масса без патронов составляет 0,66 кг. Общая длина – 170 мм. Длина ствола – 98 мм. Начальная скорость пули – 320 м/с. Прицельная дальность – до 25 м. Магазин на 8 патронов.
Хотя Walther PP изначально не рассматривался в качестве армейского пистолета, его положительные качества, коммерческий успех на гражданском рынке, популярность в полиции и силах безопасности способствовали тому, что управление вооружения сухопутных сил также заказало крупную партию таких пистолетов.
7,65-мм пистолет Walther PP, выпущенный во время войны
Хотя патрон 7,65×17 мм по энергетике существенно уступал патрону 9×19 мм, в большинстве случаев штабистам, офицерам тыловых и вспомогательных служб не требовался мощный пистолет армейского образца, и использование компактного и лёгкого Walther PP теми, кто непосредственно не участвовал в боевых действиях, являлось вполне рациональным.
Опытные стрелки, имевшие возможность сравнить Walther РР с Р.08 и P.38, отмечали на дистанции до 20 м в равных условиях 7,65-мм пистолет демонстрировал лучшую точность, чем 9-мм пистолеты. В силу меньшего веса оружием под патрон 7,65-мм было легче управлять, а отдача и звук выстрела легче переносились стрелком.
В то же время 9-мм патрон с дульной энергией пули около 480 Дж более чем в два раза превосходил 7,65-мм патрон с энергией пули около 220 Дж. Это (в сочетании с более крупным калибром) означало, что «парабеллумовская» 9-мм пуля при попадании в одну и ту же часть тела, что и 7,65-мм пуля, имеет гораздо большую вероятность быстрого выведения противника из строя и лишения его возможности произвести ответный выстрел.
В силу небольших габаритов 7,65-мм «Вальтер» можно было легко носить скрытно, что ценилось оперативными работниками полиции и служб безопасности, которые осуществляли оперативно-разыскную деятельность в цивильной одежде. Пистолеты Walther PP достаточно часто имели экипажи бронированных машин, лётчики, моряки, курьеры и штабисты.
В 1944 году ввиду нехватки пистолетов под патрон 9×19 мм Parabellum 7,65-мм пистолетами Walther PP стали штатно вооружать младших офицеров вермахта. До апреля 1945 года германские органы государственной власти, спецслужбы, полиция и вооруженные силы получили около 200 000 Walther PP.
Параллельно с 7,65-мм Walther PP выпускался Walther РРК (Polizeipistole Kriminal). Этот более компактный и облегчённый пистолет под тот же боеприпас появился в 1931 году.
7,65-мм пистолет Walther РРК
Пистолет Walther РРК спроектирован на базе Walther PP. При этом была несколько изменена конструкция рамы и затвора-кожуха, получившего иную форму передней части. Длина ствола уменьшилась на 15 мм, общая длина – на 16 мм, а высота – на 10 мм. Масса без патронов – 0,59 кг. Начальная скорость пули – 310 м/с. Магазин на 7 патронов.
До капитуляции Германии в мае 1945 года фирма Carl Walther Waffenfabrik успела произвести около 150 000 пистолетов Walther РРК. Такие пистолеты использовались криминальной полицией и гестапо, офицерским составом люфтваффе, тыловых частей сухопутных войск, а также командным составом.
Успех на рынке малогабаритного самозарядного пистолета Walther РР с механизмом самовзвода не мог не породить целого ряда попыток составить ему конкуренцию. Одним из удачных примеров стал пистолет HSc (Hahn-Selbstlspanner pistole ausfurung C – пистолет с самовзводным курком, модификация C), выпущенный компанией Waffenfabrik.
7,65-мм пистолет Mauser HSс с кобурой
Такими пистолетами вооружался высший командный состав, оперативники тайной полиции, диверсанты, офицеры люфтваффе и кригсмарине. Серийный выпуск этого изящного оружия начался в 1940 году. За пять лет было произведено более 250 000 экземпляров.
Масса пистолета Mauser HSс без патронов составляет 0,585 кг. Длина – 162 мм. Длина ствола – 86 мм. Ёмкость магазина – 8 патронов. Ширина – 27 мм, что на 3 мм меньше, чем Walther РР.
Как и другие образцы такого калибра, Mauser HSс представляет собой самозарядный пистолет, построенный на автоматике со свободным затвором и имеющий ударно-спусковой механизм двойного действия.
Форма пистолета и прицельные приспособления оптимизированы для скрытого ношения. Мушка небольшой высоты спрятана в продольной канавке и не выступает за контур оружия. Курок практически полностью скрыт затвором, и наружу выступает лишь небольшая плоская спица, позволяющая при необходимости взвести курок вручную, но практически исключающая возможность зацепиться курком за одежду при выхватывании оружия.
Флажковый неавтоматический предохранитель смонтирован в задней части затвора. Нижнее положение флажка соответствует состоянию «предохранитель» (ударник заблокирован и выведен из-под удара курка), верхнее – «огонь». Также есть автоматический предохранитель, блокирующий УСМ при извлеченном магазине, что обеспечивает безопасность при разборке или разряжании оружия.
Пистолеты раннего выпуска отличались превосходным качеством изготовления и обработки поверхностей, на них ставились щечки рукоятки из орехового дерева, в 1944 году для удешевления производства начался выпуск пистолетов с пластмассовыми щечками.
Послевоенное использование немецких пистолетов Luger P.08, Walther Р.38, Walther PP, Walther PPK и Mauser HSс
Немецкие пистолеты являлись очень желанным трофеем, как для советских, так и для американских солдат. В отличие от захваченных пулемётов, винтовок и автоматов, в РККА «короткоствол» учитывался не так строго и нередко утаивался военнослужащими, непосредственно участвующими в боевых действиях или находящимися в прифронтовой полосе.
Советскому офицеру иметь в качестве личного оружия пистолет «Вальтер», «Маузер» или «Парабеллум» было очень престижно, и бойцы на фронте часто презентовали заслуживающим уважения командирам трофейные пистолеты. Также короткоствольное трофейное оружие обычно было средством стимуляции в ходе общения с интендантами, когда требовалось получить дефицитное имущество, или служило ценным подарком для вышестоящих начальников.
После окончания боевых действий большую часть имевшихся на руках пистолетов немецкого производства изъяли, оставив лишь официальное наградное оружие, и к началу 1950-х годов трофейные пистолеты в Советской Армии почти не использовались.
После выбраковки и инвентаризации пистолеты немецкого производства в основном распределили по оружейным складам военных округов. Значительная часть поступила в распоряжение органов государственной безопасности и внутренних дел, а совсем уж небольшое количество попало в оружейки киностудий и музеи.
Короткоствольное оружие, предназначенное для съёмок в кино, переделывалось так, чтобы из него можно было стрелять только холостыми патронами, и при этом обеспечивалась работа автоматики. Музейные экспонаты приводились в нерабочее состояние с сохранением внешнего вида.
Достоверно известно, что многие офицеры органов госбезопасности, боровшихся с «лесными братьями» в Прибалтике и националистами в Западной Украине, в качестве личного оружия имели 9-мм немецкие пистолеты.
Трофейные пистолеты Walther PP и Walther PPK достаточно долго являлись личным оружием советских дипкурьеров и прокуроров. Несколько тысяч компактных 7,65-мм пистолетов были переданы в наградные фонды, и они до сих пор числятся в перечне оружия, которым могут быть награждены руководящие работники силовых структур, депутаты и высокопоставленные чиновники.
По-другому дела обстояли у союзников, немало американских военнослужащих после окончания войны привезли с собой трофейные пистолеты из Европы в США.
Американские солдаты осматривают трофейные немецкие пистолеты, захваченные в Берхтесгадене
В настоящее время значительное количество такого оружия сохранилось в хорошем состоянии, и пистолеты немецкого производства нередко всплывают на оружейных аукционах. Стоимость оригинальных экземпляров, находящихся в хорошем техническом состоянии и имеющих подтверждённую историю, достигает десятков, а иногда и сотен тысяч долларов.
9-мм пистолеты «Парабеллум» и «Вальтер» имели ресурс до 10 000 выстрелов и при должном уходе могли эксплуатироваться очень долго. Пистолеты немецкого производства активно поставлялись в третьи страны, широко распространились по всему миру и использовались во множестве конфликтов.
Например, Р.08 и Р.38 официально стояли на вооружении афганской армии и, по воспоминаниям советских ветеранов, выполнявших интернациональный долг в составе ограниченного контингента, такие пистолеты имелись у афганских офицеров в 1980-е годы.
По меньшей мере до середины 1950-х «Люгеры» и «Вальтеры» эксплуатировались в вооруженных силах европейских стран, освобождённых от гитлеровской оккупации, в ГДР и ФРГ.
В послевоенное время пистолеты Р.08 собирались во Франции на заводе МАС в Шательро, для чего из немецкого Оберндорфа было вывезено станочное оборудование и большое количество полуфабрикатов. Для французских вооруженных сил до 1949 года было собрано более 4 000 пистолетов, часть из них хранилась на складах жандармерии до середины 1970-х.
До конца 1980-х пистолеты Р.08 оставались на вооружении в Португалии, Швеции и Норвегии. Весьма значительное количество «Парабеллумов» находится во владении частных лиц в странах с либеральным оружейным законодательством.
В 1957 году бундесвер принял на вооружение пистолет Р.1, отличавшийся от раннего Walther Р.38 алюминиевой рамкой. Масса незаряженного пистолета снизилась до 770 г. На этом совершенствование 9-мм «Вальтера» в ФРГ не завершилось. В 1975 году в конструкцию пистолета был введен усиливающий поперечный стержень шестигранного сечения, расположенный в рамке в районе размещения запирающей личинки ствола.
9-мм пистолет Р.4
В начале 1970-х годов для немецкой полиции был создан пистолет Р.4, представлявший собой модификацию пистолета Р.1 с укороченным до 104 мм стволом и улучшенным предохранительным механизмом. Масса этого пистолета составляла 740 г. Выпуск Р.4 продолжался до 1981 года.
Для скрытого ношения сотрудниками антитеррористических подразделений ФРГ создан еще более короткоствольный вариант, имевший ствол длиной всего 90 мм, едва выступавший вперед из короткого кожуха затвора.
Помимо ФРГ, пистолеты Р.38 выпускались во Франции. Фирма Manurhin производила их по лицензии фирмы Walther. В самой Франции они использовались ограниченно и в основном экспортировались.
Ещё в довоенное время 7,65-мм пистолеты Walther PP и Walther PPK завоевали свою нишу на мировом рынке в сегменте компактных служебных и гражданских пистолетов. После капитуляции Германии выпуск этих пистолетов в конце 1940-х годов был налажен во Франции, Венгрии и ГДР. В разное время 7,65-мм «Вальтеры» производились также в Румынии и Турции.
Французская фирма Manurhin выпускала 7,65-мм «Вальтеры» до 1989 года. Сама компания Walther возродила выпуск таких пистолетов в начале 1950-х и осуществляла его до конца ХХ века.
7,65-мм венгерский пистолет Femaru 48М
Венгерский вариант 7,65-мм пистолета Walther PP, производившийся предприятием Femaru, получил обозначение 48М. Эти пистолеты поставлялись венгерской полиции и силам безопасности.
В КНР копия Walther PPK выпускалась с начала 1950-х под обозначением Type 52.
7,65-мм китайский пистолет Type 52
Пистолет Type 52 использовался китайской полицией и высокопоставленными офицерами, которые нуждались в более компактном и легком личном оружии, чем состоявший тогда на вооружении НОАК пистолет Type 51, который является копией ТТ. Пистолет Type 52 отличался от немецкого Walther PPK гораздо более худшим качеством изготовления деталей и обработки их поверхностей.
Лицензионное производство Walther PPK в США было начато в начале 1970-х годов. Выпуск пистолетов осуществляли компании Interarms и Smith & Wesson.
Сборка 7,65-мм пистолетов Mauser HSс компанией Heckler und Koch GmbH была возобновлена в ФРГ в 1968 году и продолжалась до 1977 года. Большую часть выпущенных пистолетов продали частным лицам в США, куда пистолеты поставлялись в двух вариантах обработки поверхностей – вороненые и никелированные.
Продолжение следует…