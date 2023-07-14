Минобороны приравняет защищающих приграничные регионы военнослужащих к участникам СВО

Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах"

Российские военнослужащие, официально не участвующие в СВО, но отражающие атаки различных украинских диверсионных групп на территории приграничных регионов России, будут приравнены к участникам специальной военной операции. Соответствующий законопроект подготовило российское Минобороны.Несущие службу на приграничных территориях российские военные, участвующие в отражении атак со стороны украинских вооруженных формирований, будут приравнены к участникам СВО с получением соответствующих окладов и льгот. Законопроект, предложенный военными, уже проходит необходимые согласования и должен быть принят в ближайшее время.По данным РИА Новости , в июне этого года глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов направил на имя министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть вопрос предоставления соответствующих льгот военнослужащим, отражающим атаки ВСУ на российской территории, но официально в СВО не участвующим. Ранее этот вопрос неоднократно поднимали военкоры, работавшие на территории Белгородской области и других приграничных регионов.- говорится в письме.Сергей Миронов подтвердил, что получил ответ от российского Минобороны, предложенный военными законопроект уже размещен на официальном сайте правительства.