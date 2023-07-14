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Минобороны приравняет защищающих приграничные регионы военнослужащих к участникам СВО

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Минобороны приравняет защищающих приграничные регионы военнослужащих к участникам СВО

Российские военнослужащие, официально не участвующие в СВО, но отражающие атаки различных украинских диверсионных групп на территории приграничных регионов России, будут приравнены к участникам специальной военной операции. Соответствующий законопроект подготовило российское Минобороны.


Несущие службу на приграничных территориях российские военные, участвующие в отражении атак со стороны украинских вооруженных формирований, будут приравнены к участникам СВО с получением соответствующих окладов и льгот. Законопроект, предложенный военными, уже проходит необходимые согласования и должен быть принят в ближайшее время.

По данным РИА Новости, в июне этого года глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов направил на имя министра обороны Сергея Шойгу письмо с просьбой рассмотреть вопрос предоставления соответствующих льгот военнослужащим, отражающим атаки ВСУ на российской территории, но официально в СВО не участвующим. Ранее этот вопрос неоднократно поднимали военкоры, работавшие на территории Белгородской области и других приграничных регионов.

Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах"

- говорится в письме.

Сергей Миронов подтвердил, что получил ответ от российского Минобороны, предложенный военными законопроект уже размещен на официальном сайте правительства.
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4 комментария
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:23
    -1
    Во время афганской войны мой дальний родственник, полковник на генеральской должности в штабе ТуркВО, сидел в Ташкенте. Но раз в месяц летал в Кабул на 3 суток, что бы получать "фронтовые" надбавки и льготы.
    "Арбатские" генералы решили вспомнить молодость и теперь будут ездить в Смоленск или Курск за надбавками?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:27
      0
      Да и бес с ними,такими.В принципе им и без этих надбавок хватает.Дело совести каждого
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:24
    0
    Это верное решение.А как те,люди из местных.Из теробороны?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +1
    Решение правильное и справедливое. В чем различие того солдата, который рискует своей жизнью на ЛБС выполняя боевые задачи от того кто рискует тем же самым отражая атаки противника в приграничных р-х России? Да ни чем. И там и там боевое столкновение с врагом, который идет тебя уничтожать. Просто на ЛБС это ежедневная работа, а в приграничных р-х по мере возникновения опасности.