Военное обозрение
Войти Регистрация

Опубликованы кадры взрыва японской ракеты Epsilon S во время испытаний двигателя

10
Опубликованы кадры взрыва японской ракеты Epsilon S во время испытаний двигателя

Стало известно о ЧП, произошедшем с японской ракетой-носителем Epsilon S. Это твердотопливная ракета-носитель, испытания которой проводились на японском полигоне Ноширо (префектура Акита).


В ходе испытаний, проводимых японским аэрокосмическим агентством, прогремел взрыв. Причём произошло это примерно через минуту после начала испытаний. Ракета находилась в ангаре в горизонтальном положении.



Известно о том, что испытывался на полигоне двигатель второй ступени этой ракеты.



Стоит напомнить, что это уже далеко не первое фиаско с японскими ракетами. Некоторое время назад (в марте 2023) на космодроме Танэгасима не запустились боковые ракетные ускорители ракеты H3, в результате чего она так и не смогла совершить полёт.

В результате взрыва Epsilon S, как утверждается, жертв и пострадавших нет. Серьёзно повреждён испытательный комплекс. Начато расследование этого инцидента.

В зависимости от результатов расследования, как сообщается, существует вероятность того, что запуск первой ракеты с вьетнамским спутником дистанционного зондирования Земли в 2024 финансовом году будет отложен.

Возможную причину взрыва описывает профессор аэрокосмического института Токийского университета Коити Ёнемото:

Если твёрдое топливо имеет значительные поры или трещины, оно может взорваться. Возможно, возникла проблема с контролем качества.



Японская пресса пишет, что космическая программа страны сталкивается с многочисленными проблемами, которые влияют на её реализацию. Ряд проблем носят технический характер, что является особым вызовом для Японии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:24
    +8
    Люблю когда с утра хорошие новости.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 06:51
      +4
      Лучше, это когда не у других плохо, а когда у Тебя хорошо.
      Японцы допилят топливо. Сомнений нет. И ещё не известно, что технологии, которые они получат, не будут лучше и эффективней наших.
      Передышка у нас появилась. И надо ею воспользоваться по полной.
      1. Akim
        Akim Сегодня, 06:59
        0
        Странно, что японцы вообще "изобретают велосипед", ибо твердотопливные ускорители существуют не один десяток лет и американские союзнички вполне могли бы поделиться рецептами топлива
        1. ratoborets
          ratoborets Сегодня, 07:51
          0
          американские союзнички вполне могли бы поделиться рецептами топлива

          Когда американцы делились чем-либо за бесплатно или без выгоды для себя?! )))
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +6
    это уже далеко не первое фиаско с японскими ракетами.
    Оказывается для освоения космоса владение передовыми технологиями недостаточно. Нужны высококлассные спецы в этой области, наработанный опыт - сын ошибок трудных и еще многое другое. Вот и будут учиться на ошибках и шажками двигаться дальше. А в КНДР наверное порадовались этому происшествию.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    +1
    Дайте угадаю причину- виноватыми в бововане окажутся манагеры которые закупили по космической цене хлопок с насекомыми,листьями и может быть даже с деталями хлопкоуборочных комбайнов ,за место хлопка ручной уборки,высшего качества.Или кто то дырочку в нужном месте просверлил. Ближний ветрогенератор похоже отлопушился.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:59
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Дайте угадаю причину- виноватыми в бововане окажутся манагеры которые закупили по космической цене хлопок с насекомыми,листьями и может быть даже с деталями хлопкоуборочных комбайнов ,за место хлопка ручной уборки,высшего качества.Или кто то дырочку в нужном месте просверлил. Ближний ветрогенератор похоже отлопушился.

    Если Вы читали эпопею о строительстве АЭС Фукусима, её проекте и о её страховке Вы поймёте, что правы на 300%.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 07:01
    +2
    Вот так смотрел бы и смотрел... но отрицательный инженерный опыт когда-то переходит в положительный, особенно в такой стране, как Япония.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:03
    +1
    "Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть...
    Вроде не бездельники и могли бы жить!"(с) wassat
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    0
    Первые пилотируемые полёты в космос осуществлялись по принуждению на бочке с порохом.