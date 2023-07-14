Опубликованы кадры взрыва японской ракеты Epsilon S во время испытаний двигателя

Если твёрдое топливо имеет значительные поры или трещины, оно может взорваться. Возможно, возникла проблема с контролем качества.

Стало известно о ЧП, произошедшем с японской ракетой-носителем Epsilon S. Это твердотопливная ракета-носитель, испытания которой проводились на японском полигоне Ноширо (префектура Акита).В ходе испытаний, проводимых японским аэрокосмическим агентством, прогремел взрыв. Причём произошло это примерно через минуту после начала испытаний. Ракета находилась в ангаре в горизонтальном положении.Известно о том, что испытывался на полигоне двигатель второй ступени этой ракеты.Стоит напомнить, что это уже далеко не первое фиаско с японскими ракетами. Некоторое время назад (в марте 2023) на космодроме Танэгасима не запустились боковые ракетные ускорители ракеты H3, в результате чего она так и не смогла совершить полёт.В результате взрыва Epsilon S, как утверждается, жертв и пострадавших нет. Серьёзно повреждён испытательный комплекс. Начато расследование этого инцидента.В зависимости от результатов расследования, как сообщается, существует вероятность того, что запуск первой ракеты с вьетнамским спутником дистанционного зондирования Земли в 2024 финансовом году будет отложен.Возможную причину взрыва описывает профессор аэрокосмического института Токийского университета Коити Ёнемото:Японская пресса пишет, что космическая программа страны сталкивается с многочисленными проблемами, которые влияют на её реализацию. Ряд проблем носят технический характер, что является особым вызовом для Японии.