Я предложил президенту Южно-Африканской Республики присоединиться к продовольственной инициативе.

После слов президента России о том, что Москвой зерновая сделка продлевалась многократно, «но сколько можно?!», в Киеве провели срочное совещание. Особое внимание обращает на себя тот факт, что сделка, вроде как, зерновая, продовольственная, а обсуждали её в ходе совещания президента с руководством СБУ, внешней разведки и ГУР.По словам Зеленского, для Украины «крайне важно продление продовольственной инициативы». Причём глава киевского режима объясняет это не продовольственной безопасностью самой Украины, а «обязательствами перед партнёрами, включая наиболее нуждающиеся страны». И, видимо, для исполнения обязательств перед нуждающимися странами понадобилось привлекать к обсуждению темы глав СБУ и разведывательных ведомств…В своём вечернем обращении Зеленский заявил, что в рамках телефонного разговора обсудил зерновую сделку с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.Президент Украины:В переводе на понятный язык это может означаться только одно: понимая, что Россия может отказаться от продления соглашения после 17 июля, Зеленский пытается использовать глав третьих стран, чтобы те как-то повлияли на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы сделка всё же была вновь продлена. Это притом, что ни одно из условий России в рамках этой сделки выполнено не было. Не сняты санкции с Россельхозбанка, не возобновлена перекачка по аммиакопроводу в порт Одессы, не открыты порты для российских удобрений.Чем активнее Киев продвигает «зерновую сделку», тем более очевидно то, что в этой сделке зерно для киевского режима стоит далеко не на первом месте.Так же в ходе совещания с главами СБУ и ведомств разведки Зеленский обсудил итоги саммита НАТО.