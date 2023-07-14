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Зеленский обсудил «зерновую сделку» на совещании с главами СБУ и ГУР и по телефону с президентом ЮАР

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Зеленский обсудил «зерновую сделку» на совещании с главами СБУ и ГУР и по телефону с президентом ЮАР

После слов президента России о том, что Москвой зерновая сделка продлевалась многократно, «но сколько можно?!», в Киеве провели срочное совещание. Особое внимание обращает на себя тот факт, что сделка, вроде как, зерновая, продовольственная, а обсуждали её в ходе совещания президента с руководством СБУ, внешней разведки и ГУР.


По словам Зеленского, для Украины «крайне важно продление продовольственной инициативы». Причём глава киевского режима объясняет это не продовольственной безопасностью самой Украины, а «обязательствами перед партнёрами, включая наиболее нуждающиеся страны». И, видимо, для исполнения обязательств перед нуждающимися странами понадобилось привлекать к обсуждению темы глав СБУ и разведывательных ведомств…

В своём вечернем обращении Зеленский заявил, что в рамках телефонного разговора обсудил зерновую сделку с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент Украины:

Я предложил президенту Южно-Африканской Республики присоединиться к продовольственной инициативе.

В переводе на понятный язык это может означаться только одно: понимая, что Россия может отказаться от продления соглашения после 17 июля, Зеленский пытается использовать глав третьих стран, чтобы те как-то повлияли на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы сделка всё же была вновь продлена. Это притом, что ни одно из условий России в рамках этой сделки выполнено не было. Не сняты санкции с Россельхозбанка, не возобновлена перекачка по аммиакопроводу в порт Одессы, не открыты порты для российских удобрений.

Чем активнее Киев продвигает «зерновую сделку», тем более очевидно то, что в этой сделке зерно для киевского режима стоит далеко не на первом месте.

Так же в ходе совещания с главами СБУ и ведомств разведки Зеленский обсудил итоги саммита НАТО.
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8 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:43
    +1
    Вот тут и непонятно, почему Россия так упорно ее продлевает. Говорю продлевает, потому как чувство есть, что и опять продлят.
    Бизнес бизнесом, а война войной...
    Ох, помоги Господи России.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:44
    +3
    Во,зашевелились воши.Главное,что бы теперь у нашего слова не расходились с делом.
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:47
    +3
    А чего удивляться! Клоун не в грош не ставит президента России, всех нас и нашу страну, мы для киевского режима пустое место у которого своих интересов нет и быть не может.
  4. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 06:50
    +3
    Не сняты санкции с Россельхозбанка, не возобновлена перекачка по аммиакопроводу в порт Одессы, не открыты порты для российских удобрений.
    Прошел год, а ответные шаги "партнеров" так и не были сделаны. Посему заявить так: мы согласны возобновить зерновую сделку, но на следующих условиях:
    1. Партнеры выполняют все свои обязательства, включая ремонт, испытания и сертификацию аммиакопровода за счет украинской стороны.
    2. Мы начинаем пропускать зерновозы через год с момента выполнения всех обязательств "партнерами" (зеркально, как они сделали).
    3. До момента старта вывоза зерна, все суда, портовая и иная инфраструктура является законной военной целью, подлежащей обязательному уничтожению, как штатные объекты ВСУ.
    4. Вывоз зерна будет производиться исключительно средствами РФ и адресно, по заявкам голодающих стран, исключительно в порты этих самых стран. Без промежуточных посредников.
    5. Во избежание эксцессов в пути следования, как то: отказ в портовом обслуживании и дозаправке, попытки досмотра или нарушения правил судовождения с созданием угрозы зерновозам, на время зерновых рейсов, суда считаются военными транспортами ВМФ РФ, находящимися в военной гуманитарной миссии ООН. С поднятием андреевского флага и флага ООН.
    6. Учитывая принадлежность зерновозов к ВМФ (см. п.5), РФ оставляет за собой право размещать на борту судов вооружения и охрану для самообороны, в необходимых количествах. А так же организовывать сопровождение боевыми кораблями ВМФ РФ, Китая, Индии или иных стран на усмотрение РФ, при согласии участия этих стран.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:51
    +2
    Цитата: Федор Рашкин
    Вот тут и непонятно, почему Россия так упорно ее продлевает. Говорю продлевает, потому как чувство есть, что и опять продлят.
    Бизнес бизнесом, а война войной...
    Ох, помоги Господи России.

    Да понять то несложно: у нас через Турцию идёт параллельный импорт всякого разного, необходимого; опять же статус проливов Босфор-Дарданеллы плюс благожелательный статус африканских стран - realpolitik.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +4
    обсуждали её в ходе совещания президента с руководством СБУ, внешней разведки и ГУР.
    Она "зерновая", но под этим "зерном" каналы поставки Киеву оружия, возможность осуществлять атаки морскими беспилотниками на корабли ЧФ и многое другое. Поэтому и удивительно, что российская сторона продлевала эту сделку во вред себе окупая ее порою кровью наших военнослужащих под западное хихиканье.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    +1
    После того ,как друзья Зе -поляки издевались над "пулом "Президента ЮАР в Варшаве ,самое время ему позвонить и потребовать:если Путин в ЮАР прилетит то арестуй его ,я тебе сладкий кукуруз пришлю за это.Кстати наш МИД сказал- Россия на саммите представлена будет.Конспирологическая версия : Что зря " линкор" Мордашёва из Владивостока в Кейптаун ходил.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:36
    -1
    Зеленский обсудил «зерновую сделку» на совещании с главами СБУ и ГУР и по телефону с президентом ЮАР

    Мне просто обидно, что в России этой нацистской роже некому дать укорот.
    Нам продолжают навязывать жизнь под ультиматумами. Куда бы не сунулись - везде либо отлуп, либо кривые ухмылки, либо откровенное предательство (Казахстан, Армения, Индия). Про Турцию даже не хочу говорить - с такими друзьями не надо никаких врагов.
    Если в ближайшее время в России не начнётся превалирование собственных государственных интересов над партнёрскими «хотелками», то пора затыкать рты обмоченными тряпками и менять систему политических и экономических ценностей.
    «На наш век хвати!» - уже не «канает». слишком много развелось в стране халявщиков с безразмерными потребностями и мизерной отдачей.