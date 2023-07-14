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Рогов: Противник на Запорожском направлении взял паузу для перегруппировки перед новым наступлением

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Рогов: Противник на Запорожском направлении взял паузу для перегруппировки перед новым наступлением

Так и не сумевшие взломать российскую оборону на Запорожском направлении украинские войска начали перегруппировку. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


ВСУ снова не сумели развить контрнаступление на запорожском направлении, хотя и очень старались, бросая в бой большое количество живой силы и бронетехники. Снова в наступлении появились немецкие танки и американские боевые машины пехоты. Но все оказалось бесполезным, держащие оборону российские войска все атаки отбили, а хваленая западная техника осталась догорать на полях сражений.

Понесший большие потери противник снова отошел назад, взяв паузу для перегруппировки перед новой попыткой наступления. По имеющимся данным, в бой будут введены новые резервы, которые сейчас подтягиваются из тыловых районов. В Киеве продолжают утверждать, что имеют достаточно сил и средств для прорыва линии обороны российской армии.

После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы - с целью накопить силы для новых атак

- приводит РИА Новости слова Рогова.

Обстановка на Запорожском направлении действительно в последние дни стала более-менее "спокойной", после ряда неудачных атак в районе Работино и Пятихаток противник отошел назад. На сегодняшний день основные боевые действия сместились севернее - под Артемовск и дальше к Лиману и Купянску. Перейдя в наступление на некоторых участках наши сумели растянуть оборону противника, не давая ему маневрировать резервами. Командование ВСУ было вынуждено снять часть дополнительных сил с Запорожского направления, чтобы заткнуть дыры в обороне на других участках.
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8 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:44
    -1
    Рыбарь сообщает, что хинзиры выбили наши войска из опорника "Зверинец" южнее Марьинки, который брал спецконтингент бывших зеков из Шторма Z.
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 06:56
    +1
    Если это должно быть, была бы хорошая возможность провести одну, две, три атаки, с КА 52 Аллигатор и Ко.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    +1
    украинские войска начали перегруппировку
    А, что им остается делать когда такие большие потери в л/с и технике, только перегруппировка.
    В Киеве продолжают утверждать, что имеют достаточно сил и средств для прорыва линии обороны российской армии
    Поэтому без жалости полтора месяца бросают на убой свой личный состав. Вот только украинки еще не нарожают, т.к. продуктивное население из мужиков ложится в землю на ЛБС. Но такую судьбу они выбрали сами стремясь в "светлое европейское будущее".
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вот только украинки еще не нарожают, т.к. продуктивное население из мужиков ложится в землю

      Да найдут кому дать. После окончания СВО, независимо от результатов, иной работы, кроме как по древнейшей профессии, на тех землях сыскать будет напряг. Если выбор между панелью и разборкой руин за гроши, очень многие решат не портить маникюр тяжелой грязной ручной работой.
      1. Хагакурэ
        Хагакурэ Сегодня, 07:40
        0
        Не слышал ни разу , чтобы проститутки рожали .... Речь шла о деторождении , а не о том кто кому даст ...
  4. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 07:20
    +2
    Обстановка на Запорожском направлении действительно в последние дни стала более-менее "спокойной", после ряда неудачных атак в районе Работино и Пятихаток противник отошел назад.


    Саммит НАТО прошел, теперь х-лы могут не изображать бурную деятельность.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 07:32
      +1
      Зеленский приказал начать подготовку к зимнему наступлению.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 07:24
    0
    Куда им теперь торопиться? Саммит боссов открылся и закрылся. Предъявить к той знаменательной дате было нечего кроме фоток сгоревшей западной бронетехники. Следующая остановка - Primaries в США, но они начнутся уже после Нового Года. Но если и к этим датам будет не о чем рапортовать, шансы Маразматика Джо упадут. Не то чтобы сильно - 404 занимает далеко не топовые места в списке проблем, волнующих американских избирателей, но тем не менее оппоненты не упустят возможность перечислить это в списке провалов нынешней администрации.