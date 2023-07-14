Так и не сумевшие взломать российскую оборону на Запорожском направлении украинские войска начали перегруппировку. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ВСУ снова не сумели развить контрнаступление на запорожском направлении, хотя и очень старались, бросая в бой большое количество живой силы и бронетехники. Снова в наступлении появились немецкие танки и американские боевые машины пехоты. Но все оказалось бесполезным, держащие оборону российские войска все атаки отбили, а хваленая западная техника осталась догорать на полях сражений.
Понесший большие потери противник снова отошел назад, взяв паузу для перегруппировки перед новой попыткой наступления. По имеющимся данным, в бой будут введены новые резервы, которые сейчас подтягиваются из тыловых районов. В Киеве продолжают утверждать, что имеют достаточно сил и средств для прорыва линии обороны российской армии.
После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы - с целью накопить силы для новых атак
- приводит РИА Новости слова Рогова.
Обстановка на Запорожском направлении действительно в последние дни стала более-менее "спокойной", после ряда неудачных атак в районе Работино и Пятихаток противник отошел назад. На сегодняшний день основные боевые действия сместились севернее - под Артемовск и дальше к Лиману и Купянску. Перейдя в наступление на некоторых участках наши сумели растянуть оборону противника, не давая ему маневрировать резервами. Командование ВСУ было вынуждено снять часть дополнительных сил с Запорожского направления, чтобы заткнуть дыры в обороне на других участках.