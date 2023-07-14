В результате ночных ударов поражены объекты размещения личного состава и склады с боеприпасами ВСУ в Кривом Роге, Черноморске и Краматорске

В ночь на пятницу, 14 июля, прогремели очередные взрывы в тыловых районах, контролируемых киевским режимом. Известно о том, что по объектам режима наносились удары с применением беспилотной авиации.
К настоящему моменту известно о серии взрывов в Днепропетровской области. Около часа ночи по местному времени «Герань» спикировала на цель в Кривом Роге. В общей сложности в этом крупном городе Днепропетровщины ночью прогремели не менее шести взрывов. По последним данным, в результате одного из прилётов был поражён объект размещения личного состава ВСУ, который (личный состав) украинское командование намеревалось бросить на запорожский фронт.
Поражены объекты Киевского режима и в Одесской области. Несколько взрывов прогремели в Черноморске (Ильичёвске). В результате одного из попаданий прогремел взрыв, вызвавший мощную детонацию. Это косвенно свидетельствует о поражении объекта, на котором хранились боеприпасы или взрывчатые вещества.
Также сообщается об ударах по объектам противника в оккупированном им Краматорске (ДНР). В этом случае использовалась российская боевая авиация, сбросившая планирующие авиабомбы. Поражены места размещения личного состава и техники вооружённых сил Украины.