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В результате ночных ударов поражены объекты размещения личного состава и склады с боеприпасами ВСУ в Кривом Роге, Черноморске и Краматорске

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В результате ночных ударов поражены объекты размещения личного состава и склады с боеприпасами ВСУ в Кривом Роге, Черноморске и Краматорске

В ночь на пятницу, 14 июля, прогремели очередные взрывы в тыловых районах, контролируемых киевским режимом. Известно о том, что по объектам режима наносились удары с применением беспилотной авиации.


К настоящему моменту известно о серии взрывов в Днепропетровской области. Около часа ночи по местному времени «Герань» спикировала на цель в Кривом Роге. В общей сложности в этом крупном городе Днепропетровщины ночью прогремели не менее шести взрывов. По последним данным, в результате одного из прилётов был поражён объект размещения личного состава ВСУ, который (личный состав) украинское командование намеревалось бросить на запорожский фронт.

Поражены объекты Киевского режима и в Одесской области. Несколько взрывов прогремели в Черноморске (Ильичёвске). В результате одного из попаданий прогремел взрыв, вызвавший мощную детонацию. Это косвенно свидетельствует о поражении объекта, на котором хранились боеприпасы или взрывчатые вещества.

Также сообщается об ударах по объектам противника в оккупированном им Краматорске (ДНР). В этом случае использовалась российская боевая авиация, сбросившая планирующие авиабомбы. Поражены места размещения личного состава и техники вооружённых сил Украины.
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +4
    был поражён объект размещения личного состава ВСУ...в Черноморске прогремел взрыв, вызвавший мощную детонацию...
    Радует то, что удары не прекращаются и наносятся без перерыва каждую ночь. А когда л/с гибнет не добравшись до ЛБС, уничтожаются склады и б/т, то это моральный дух явно не поднимает.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:26
    +2
    А нечего прятать боеприпасы прикрываясь гражданскими иностранными балкерами в Черноморске..Бог шельму метит.Представляю сколько этого добра в Припортовом Заводе,но туда низя там могут быть остатки аммиака.