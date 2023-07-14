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Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято

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Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято

В российской прессе снова появилась информация о возможном списании флагмана Северного флота тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.


ТАРКР "Петр Великий" не будет отправлен на капитальный ремонт, крейсер спишут после возвращения в боевой состав однотипного "Адмирал Нахимов", модернизация которого завершается на Севмаше. Решение об этом якобы уже принято, причина - слишком большие затраты на ремонт с модернизацией. По словам источника, на сегодняшний день большая часть экипажа крейсера "Петр Великий" уже перешла на "Адмирал Нахимов", оставшийся экипаж обеспечивает его живучесть.

Принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято. Это должно произойти после возвращения в строй "Адмирала Нахимова"

- приводит ТАСС слова источника.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Стоит отметить, что слухи о возможном списании ТАРКР "Петр Великий" появились еще в апреле это года, хотя еще в прошлом году сообщалось, что крейсер уйдет на ремонт с модернизацией после "Адмирала Нахимова". В общем, будем ждать заявлений от Минобороны, "Нахимов" должен выйти на ходовые уже в декабре этого года, так что отсталость не долго.

ТАРКР "Петр Великий" был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года, спущен на воду 25 апреля 1989 года. В 1992 году получил имя "Петр Великий". В состав Северного флота вошел 18 апреля 1998 года. На сегодняшний день - единственный "Орлан" проекта 1144, находящийся в строю. Является самым большим атомным неавианесущим действующим кораблем в мире.
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35 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:13
    +4
    Я постоянно ищу свежие новые фото Нахимова...но бесполезно...как отрезало. Ни одной фотки..все засекречено...тотально. А про Петра...наверное самый главный аргумент это "да нафига нам этот поглотитель миллиардов на модернизации тем более он слишком огромен как цель....лучше за эти средства слепить несколько 22350 новых " - вот и все. Будет один символ..Нахимов раз уже зарядились на него и хватит.
    Короче оставят по одному советскому символу..но модернизированому и все. Я уверен что и Варяг спишут без обновления. Поэтому в итоге от самых мощных легендарных Атлантов и Орланов останутся по одному представителю....обновленных..это Маршал Устинов и Адмирал Нахимов. Ну если по сути то рано или поздно это должно было случиться ..время идет. Новые концепции построения кораблей никто не отменял и тянуть за уши старые смысла нет. Хоть эти двое пока останутся с новыми начинками и то хлеб....хотя я думаю главные аргументы не в концепции а в стоимости капитального ремонта и модернизации. Вон 1155 БПК модернизируют и ничего ...но у них и стоимость модернизации в несколько раз ниже и проще.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 07:38
      +1
      Фото крейсера в лесах, после перевода из дока к достроечный стенке на Севмаша присутствует в интернете. Похоже, Вы плохо искали.
      1. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 07:53
        0
        да это фото ни о чем....ессно оно есть..я имел ввиду уже готового открашенного красивого как положенно. Это фото тушка ..которую выкатили на операционном столе под наркозом
    2. Петров-Александр_1Сергеевич
      Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 07:49
      0
      Новые концепции кораблей это какие?
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 07:55
        +2
        яхты Дильбар на них как то и средств хватает и матросики довольные)
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:57
        0
        Понятно, что текущие расходы на СВО определили приоритеты в военном строительстве с отказом от таких гигантов. При всей моей любви к флоту, вижу в таком решении объективную необходимость.
  2. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 07:15
    +4
    Зачем тогда надо было модернизировать однотипный и не молодой "Нахимов"?

    Может лучше было бы построить новый фрегат с современным вооружением и оборудованием.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 07:27
      +3
      на Нахимова подрядились очень давно и уже вложено сил и средств немерянно и сдавать назад то есть обнулять все труды и средства это по сути преступление поэтому решили до конца его доделать..а вот с Петром уже все...даже начинать запретили.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 07:55
        0
        Судно с конца 1988 в эксплуатации.
        С августа 1999 в ремонте.
        На дворе лето 2023...

        Все что надо знать, про модернизацию Нахимова.

        Во Франции уже третье поколение фрегатов появилось.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:29
      +7
      Заметьте,сколько времени занимало строительство огромного корабля в СССР-три года.Сейчас столько строят корвет...Если сейчас поставить "Петра" в ремонт,то это займет не менее пяти лет..Почуствуйте разницу
      1. faiver
        faiver Сегодня, 07:40
        0
        ау, покажите нам хоть один корвет построенный за три года....
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:41
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        то это займет не менее пяти лет..Почувствуйте разницу

        Чуем, что не менее пятидесяти лет... stop Не менее пяти-десяти лет... lol
        Только для начала в 2024 году встретим обновлённый ТАВКР «Адмирал Кузнецов»...
    3. Dimax-Nemo
      Dimax-Nemo Сегодня, 07:48
      +3
      Я сильно сомневаюсь, что на фрегат мы впихнём когда-нибудь 40Н6 и систему управления огнём, способную использовать все ее возможности. Между тем, новое поколение противокорабельного оружия, в т.ч. гиперзвуковое, баллистические противокорабельные ракеты, потребуют от корабельных ЗРК принципиально новых возможностей, которым Полимент-Редут и 9М96 в принципе обладать не могут. И не следует забывать, что пр.1144 - практически единственный на сегодня неавианесущий корабль, который имеет что-то заметное в смысле конструктивной защиты, пусть хотя бы локальной. Все остальные "эскортные" надводные корабли уже давно - картонные, яичная скорлупа с молотком. Даже 1164 (в чём мы недавно имели возможность убедиться :-(

      Короче, строить такие новые чудовища, наверное, всё-таки не стоит. Но за те, что уже построили, надо было держаться до последний возможностей, модернизируя их под то оружие, которое "нормальные" корабли у нас никогда не получат. То же самое, кстати, я скажу про пр.941 и пр.949. Только на Акулу можно было бы попытаться впихнуть что-то вроде Сармата-Авангарда (и это уже принципиально другие возможности), а на Антей - огромную толпу крылатых ракет или Цирконы в заметном числе.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:17
    0
    Ну что же , думаю данное решение является разумным
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:18
    +5
    Подождём официальных данных . Пока все эти может , возможно и вероятно ... Ни о чём ... Уходит эпоха гигантов ... И авианосцы канут в не бытие тоже .... Средства поражения превосходят защиту .. .. И такую махину защищать всё сложнее ...
    1. Петров-Александр_1Сергеевич
      Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 07:51
      +1
      Чем больше будем просто ждать, тем больше шансов, что просто перед фактом поставят, что Петя уже попилен
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:20
    +2
    В Североморске и на СФ эта тема не обсуждается."Случайного" фото ВМБ тоже нет.
  6. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 07:21
    +3
    Искать логику в поступках МО всё труднее.
  7. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 07:22
    +3
    Об этом сообщил источник

    Другими словами - одна бабка сказала.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:30
      +3
      Да тут что не новость, то бабка сказала. Как истерички-военкоры стали. Я конечно не говорю, что нужно молчать. Но и визжать по любому чиху - только Ципсо радовать
      1. Ирек
        Ирек Сегодня, 07:35
        -1
        Ципсота в комментах работает в полный рост.
        1. Петров-Александр_1Сергеевич
          Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 07:53
          +1
          Конкретно кто по вашему тут агент? Что бы так сказать знать в лицо
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:49
        +1
        Цитата: WhiteFallen
        Я конечно не говорю, что нужно молчать. Но и визжать по любому чиху - только Ципсо радовать

        А нужно ли?! Если есть, чем гордиться, есть, что показать, - вперёд на полную громкость.
        Замалчивать - вредная привычка. Делать умное лицо при плохой игре - поганая манера. Выдавать желаемое за действительное - позорное правило.
        Злорадство ЦИПсО надо пресекать другими методами. Не оставлять им никаких надежд на победу или какое другое преимущество.
  8. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 07:35
    +4
    вымпелы первого ранга всегда были дорогое удовольствие. Легче же списать советское наследие. Ни одного похожего корабля за всю историю современной России не построили. Зато огромный флот мегаяхт.
  9. север 2
    север 2 Сегодня, 07:36
    +5
    Стратегия строительства ВМФ России за тридцать лет так и не приобрела сколь ни будь внятные черты . Северный и Тихоокеанский флот оставить без новых современных надводных ракетоносных крейсеров , а за эти тридцать лет Северному флоту построить лишь один-два новых современных фрегата ,разве это стратегия государства , которое на долгие тысячи миль омывает стратегически важные моря и океаны. Между прочем , в случае беды ,строительство крейсеров не наверстать так быстро , как сейчас спохватились наверстать строительство БМП и танков . Даже стратегические самолёты строит спохватились , но новые крейсеры , по моему ,даже не проектируют .
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:53
      0
      Просто надо отходить от бестолковых военных игрищ и не имеющих аналогов в мире парадов.
      Ежедневная кропотливая, плановая работа и умеренность в содержании чиновничьего аппарата, - не прокормим мы эту ораву нахлебников.
  10. faiver
    faiver Сегодня, 07:36
    +1
    это фирменный стиль руководства нашей страны - либо прохезать, либо самим разломать то что было, ну а потом начинать все с начала....
  11. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 07:36
    +5
    Что значит "корабль слишком большой,его трудно защищать?" Серьёзно? А за 40 лет его почему-то не утопили. Кто-то на него нападает? Кто-то говорит что это символ великой страны. Да ,символ. А что тут плохого? Это из той-же серии,давайте попилим в металлолом "белых лебедей",свои ядерные ракеты и прочее. Противники даже похлопают в ладошки. Может быть и похвалят. А вот чем защищать морские просторы ,самой большой морской державы в мире,об этом нужно задуматься.
  12. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 07:42
    0
    Время делает своё дело. Вот и у америкашек не все гладко с авианосцами, настроили в свое время, а теперь денег нет на ремонт и модернизацию.
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:42
    +2
    "Нахимов" нужен "Кузнецову" и наоборот для повышения боевой устойчивости. Если еще все системы на них будут сопрягаться, с такой силой придется считаться любому. Надеюсь, в этом реконструкция тяжелого крейсера себя оправдает. Если же мыслить в масштабах каждый кораблик отдельно - конечно не нужен такой мастодонт.
    Вот вам уровень мышления командования флота. Управлять боевыми соединениями кораблей они не умеют. Низкая оценка боевой устойчивости этого корабля - в десятикратном превосходстве противника в авиации. А уж в морской авиации...
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:43
    +3
    Тот ТАСС, который "Уполномочен заявить", давно канул в Лету. Сейчас это очередной "желтый листок", который вдобавок ссылается на анонимный источник. Так что обсуждать пока нечего.
  15. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:43
    +3
    Странно, с какой цель редакторы - этого ресурса перепечатали свою старую статью? Да же не удосужились ее подкорректировать. МО заявило, что крейсер Нахимов выйдет в море на испытания в сентябре 2023. По утилизации Петра, МОЖНО молчит. Естественно, при постановки в ремонт, нет необходимости держать на корабле 100% л/с. Их, как готовых специалистов переводят на Нахимов.
    Эта, статья провокация или дилетантство , что мало вероятно?
  16. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 07:46
    +1
    А у нас, что 22350м уже на стапелях? Чтоб разбрасываться кораблями с такими ударными возможностями? Дорогие? Ну так флот дешевым ни когда не был. Порезать все можно, а вот сначала построить, с этим у нас проблема. Ах да концепция изменилась, ну так сейчас одна коцепция- побольше себе в карман(и безнаказанно) списать. Да же не хочется вспоминать некий "Заслон" стоимостью в пол корабля... А так конечно- вместо океанского флота- настроить шлюпок - 5-7 лет на каждую и разумеется "неимеющеханалогов" !
    Тка, что прежде чем порезать- постройте сначала.
  17. Петров-Александр_1Сергеевич
    Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 07:47
    0
    Мда, а ещë на Николашку батон крошим, а сами даже советский задел удержать не можем, дорого тбм.
  18. U-58
    U-58 Сегодня, 07:49
    0
    Все это говорит о том, что Россия не собирается создавать флот дальней океанской зоны. По причинам слабости экономики.
    Демонстрация флага по всему миру- дело хорошее, но посильное только могучим экономическим державам.
    Так что "грозить мы будем шведам" исключительно у своих берегов.
    Увы и ах...