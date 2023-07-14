Пентагон: Поставки истребителей F-16 Украине сейчас были бы несвоевременными

Решение принято, они появятся на Украине.

Во время визита президента США в Хельсинки обсуждался ряд вопросов. Одной из тема было развёртывание на территории Финляндии натовской (американской) военной базы. Если попытаться не сбиться со счёта, то можно говорить о том, что этот военный объект станет как минимум 820-м из всех военных объектов США за пределами самих Соединённых Штатов. И этот объекта де-юре натовский, де-факто американский, будет одним из наиболее близко расположенных к границам Российской Федерации.Президент Финляндии Саули Нийнистё подтвердил информацию об обсуждении вопроса размещения базы НАТО (фактически базы США) на финской территории.Среди тем для обсуждения была и Украина. В ходе итоговой пресс-конференции Джо Байдена спросили об отправке Украине кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Байден заявил, что кассетные боеприпасы «будут поставлять и другие страны НАТО». Отвечая на вопрос об американских истребителях, президент США сказал следующее:Когда именно появятся, Байден не уточнил.При этом в заявлении Пентагона говорится, что «поставка истребителей F-16 Украине сейчас была бы несвоевременной».В военном ведомстве США говорят о том, что у Украины ещё не сформирована необходимая инфраструктура, не подготовлены технические кадры, а также военные лётчики, способные эффективно управлять F-16.Ранее министр обороны Украины Резников заявлял, что украинским лётчикам хватит и 4-х месяцев для обучения пилотированию F-16. После он заявил, что «первые F-16, пилотируемые украинскими лётчиками в украинском небе, появятся в первом квартале 2024 года».