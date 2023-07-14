Военное обозрение
Войти Регистрация

Пентагон: Поставки истребителей F-16 Украине сейчас были бы несвоевременными

5
Пентагон: Поставки истребителей F-16 Украине сейчас были бы несвоевременными

Во время визита президента США в Хельсинки обсуждался ряд вопросов. Одной из тема было развёртывание на территории Финляндии натовской (американской) военной базы. Если попытаться не сбиться со счёта, то можно говорить о том, что этот военный объект станет как минимум 820-м из всех военных объектов США за пределами самих Соединённых Штатов. И этот объекта де-юре натовский, де-факто американский, будет одним из наиболее близко расположенных к границам Российской Федерации.


Президент Финляндии Саули Нийнистё подтвердил информацию об обсуждении вопроса размещения базы НАТО (фактически базы США) на финской территории.

Среди тем для обсуждения была и Украина. В ходе итоговой пресс-конференции Джо Байдена спросили об отправке Украине кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Байден заявил, что кассетные боеприпасы «будут поставлять и другие страны НАТО». Отвечая на вопрос об американских истребителях, президент США сказал следующее:

Решение принято, они появятся на Украине.

Когда именно появятся, Байден не уточнил.

При этом в заявлении Пентагона говорится, что «поставка истребителей F-16 Украине сейчас была бы несвоевременной».

В военном ведомстве США говорят о том, что у Украины ещё не сформирована необходимая инфраструктура, не подготовлены технические кадры, а также военные лётчики, способные эффективно управлять F-16.

Ранее министр обороны Украины Резников заявлял, что украинским лётчикам хватит и 4-х месяцев для обучения пилотированию F-16. После он заявил, что «первые F-16, пилотируемые украинскими лётчиками в украинском небе, появятся в первом квартале 2024 года».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:33
    +1
    Абрамсы тоже поставлять не хочут , чтобы фирму не позорить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:40
      +1
      А если поставят,что тогда скажете?А!Ну конечно,поставили металлолом.
      1. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 07:44
        +1
        Скажем, что янки у нас под боком устроили нам Афган, пользуясь отсутствием тестикул у руководства страны. Но многое ли это поменяет? Вряд ли
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:54
    0
    Им пока некогда, сначала толкнут кассетные боеприпасы, а потом и Ф-16 займутся!
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:57
    0
    Пентагон: Поставки истребителей F-16 Украине сейчас были бы несвоевременными

    Самое своевременное сегодня - поставка F-35 с лётным составом из НАТО...
    Пора подвести черту и выяснить, кто тут американский «Who», а кто обычный хлопец из Кривого Рога с заскорузлыми руками и музыкальным половым причандалом.