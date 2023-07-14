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В конгрессе США отклонили поправки о запрете поставок кассетных боеприпасов и снижении объёмов военной помощи Украине

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В конгрессе США отклонили поправки о запрете поставок кассетных боеприпасов и снижении объёмов военной помощи Украине

В американском конгрессе прошло голосование по тематике предоставления Украине кассетных боеприпасов. Голосование обращает на себя особое внимание уже в связи с тем, что тематику поставки кассетных снарядов Украине подняли власти самих США, потом Байден заявил, что поставлять кассетные боеприпасы «будут и другие страны», а теперь в конгрессе решили голосовать по вопросу поставок.


Так, в рамках голосования обсуждалась поправка к бюджету, которая предусматривала бы запрет на поставку для нужд Украины кассетных снарядов калибра 155 мм.

Голоса в палате представителей разделились следующим образом: за запрещающую поправку выступили 147 конгрессменов, 276 проголосовали против. Одновременно с этим в палате представителей США отклонили законодательную инициативу снизить объёмы военной помощи Киеву на следующий финансовый год.

Таким образом, США сами себе разрешают поставлять кассетные боеприпасы киевскому режиму, а также продолжать наращивать объёмы производства военной техники и боеприпасов американскими компаниями под видом «неснижающейся заботы об Украине».

Несколько дней назад стало известно, что ВСУ уже начали применять кассетные боеприпасы в зоне вооружённого конфликта.


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3 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:55
    +2
    По другому амеры и не поступили бы......
    Из области фантастики запрет поставок вооружений и фин поддержки Украины.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:59
    0
    Нужно применять кассетные боеприпасы по американским военным, незаконно находящимся на территории чужих государств.
    Для адекватности восприятия...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:00
    0
    Этого и следовало ожидать. Пока вот американские конгрессмены ожидают побед ВСУ, и что хорошо - очень боятся поражения украинских войск. И это хорошо, что бояться. Правильно бояться.