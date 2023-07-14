Российская ПВО перехватила украинский беспилотник над Курчатовом недалеко от Курской АЭС

Киевский режим продолжает предпринимать попытки ударить на критически важной инфраструктуре России, сегодня ночью системы ПВО сработали в Воронежской и Курской области, сбив украинские беспилотники.
Первоначально появилась информация о поражении в ночное время неустановленного БПЛА в Воронежской области. Беспилотник сбили в районе совхоза "Масловский", после поражения дрона камеры засняли яркую вспышку, был слышен громкий взрыв. На данный момент о каких-либо повреждениях на земле или пострадавших не сообщается. По данным официальных властей, одним беспилотником там не ограничилось, ПВО перехватила целых три.
Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле
- написал в своем ТГ-канале глава региона Гусев.
Второй украинский беспилотник ПВО сбила в районе города Курчатов Курской области, недалеко от Курской АЭС. Подробности не сообщаются известно, что место падения дрона оцеплено. По данным ТГ-канала Mash, обломки беспилотника частично попали в жилой дом по улице Энергетиков, частично упали рядом. В доме выбиты стекла, о пострадавших не сообщается. Возможно, что беспилотник также был не один.
В обоих случаях беспилотники были сбиты недалеко от атомных станций. От Масловки до Нововоронежской АЭС расстояние не более 30 км, в Курчатове АЭС находится в черте города. Обе станции находятся не так далеко от украинской границы, до Курской не больше 130 км, до Нововоронежской - 230. Предполагается, что Киев планирует нанести удары по атомным станциям, тем самым сместив центр внимания со спецоперации на происходящее в самой России.