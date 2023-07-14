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Владимир Путин: Юридически ЧВК «Вагнер» на территории России не существует

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Владимир Путин: Юридически ЧВК «Вагнер» на территории России не существует

Юридически частных военных компаний, включая "Вагнер", в России не существует, вопросом легализации ЧВК должна заниматься Госдума и правительство. Об этом заявил Владимир Путин.


Президент России ответил на несколько вопросов, касающихся ЧВК "Вагнер". В беседе с корреспондентом "Коммерсанта" Путин подчеркнул, что на сегодняшний день юридически ЧВК "Вагнер" не существует, поскольку в России нет соответствующего закона. Заниматься легализацией частных военных компаний должно правительство и Государственная дума, это их прерогатива.

Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос

- приводит Коммерсант ответ российского президента.

Говоря о встрече, которая состоялась 29 июня в Кремле, Путин пояснил, что хотел встретиться с командирами ЧВК, но не с Пригожиным. По его словам, рядовые бойцы компании воевали достойно, но были втянуты в эту историю, что вызывает большое сожаление. Президент подтвердил, что на встрече дал оценку того, что происходило в зоне СВО, отдельно остановился на событиях 24 июня и предложил несколько вариантов дальнейшего несения службы, в том числе и под руководством одного из командиров, под началом которого они и воевали последние 16 месяцев.

Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением"

- приводит издание слова Путина.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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48 комментариев
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  1. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:32
    +4
    Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось


    Между службой по Уставу и войной по законам "иностранного легиона" - разница огромная.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:38
      +23
      Ну а что ? Полтора года ЧВК "Вагнер" был не просто нужен на фронте, а реально затыкал дыры и всех это устраивало без всяких контрактов с МО, а теперь те кто примазался к чужой славе и оправился от постыдных провалов его убирают ? А вы точно уверены, что не потребуется обращаться к ЧВК в ближайшем, не важно кто это будет Пригожин, Иванов или Петров. Может спросить с биатлониста почему после его многолетнего управления на передовой ЧВК на первых ролях, а не контрактная армия ?
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 08:47
        +2
        Для чего нужны ЧВК?
        1. скрытие потерь армии РФ(любой другой в другом государстве)
        2. Представление интересов РФ(силовым путем) там где нет армии РФ.


        Кто гарантирует дееспособность ЧВК в ведении БД? Армия государства. Конфликт в 404 перешел полностью в легальное русло и ведется большей частью на территории РФ . Нужны такие формальности МО РФ? Думаю, что нет. Нужны ли услуги ЧВК для РФ ? Да нужны на других участках. Нужна ли армия в армии внутри территории РФ- события показали , что это опасно.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:04
        +6
        Цитата: Silver99
        Может спросить с биатлониста почему после его многолетнего управления на передовой ЧВК на первых ролях, а не контрактная армия ?

        Контрактники куда то быстро "испарилсь", а дыры пришлось латать "Вагнером". Залатали, а потом убрали. А можно было все сделать по уму, но слава то, достанется не музыкантам, а хенералом из МО, да и за Бахмут, они их уже получили свои ордена. А какая радость стояла в МО, когда 58-я армия жгла "Леопарды" и "Bradley", а в итоге удар в спину от хенералов.
      3. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:42
        -3
        Никто не говорит, что Вагнер плохо воевал и мало сделал для СВО. Но после этого они ударили стране в спину, в самый разгар украинского контрнаступления. Они долго зарабатывали славу героев, а растеряли и стали иудами за один день.

        Власов тоже сначала на благо СССР служил. В чем разница? Или Корнилов. Примеров в истории достаточно.

        Готовы им ещё разок дать оружие и дорогу до Москвы?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:49
      +16
      Цитата: samarin1969
      Между службой по Уставу и войной по законам "иностранного легиона" - разница огромная.

      Во времена Великой Отечественной, армия служила и воевала по Уставу, а партизаны воевали без устава, и их в этом никто не упрекал, а государство помогало партизанам, вооружением, снабжением и специалистами, был создан Штаб Партизанского движения.
      Все можно сделать, если захотеть сделать по ума, а по дурному и ТБМ сломать можно.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 09:44
        +2
        Цитата: carpenter
        партизаны воевали без устава, и их в этом никто не упрекал, а государство помогало партизанам

        Партизанские соединения были признаны государством.

        Группа есть, но юридически не существует.

        В этом разница...
      2. samarin1969
        samarin1969 Сегодня, 10:31
        +4
        Цитата: carpenter
        Цитата: samarin1969
        Между службой по Уставу и войной по законам "иностранного легиона" - разница огромная.

        Во времена Великой Отечественной, армия служила и воевала по Уставу, а партизаны воевали без устава, и их в этом никто не упрекал, а государство помогало партизанам, вооружением, снабжением и специалистами, был создан Штаб Партизанского движения.
        Все можно сделать, если захотеть сделать по ума, а по дурному и ТБМ сломать можно.


        Да никто не отрицает выгодные стороны ЧВК, партизан и т.п. Просто кто видел "афганцев", которых переводили в "Союз". Их просто корёжило от строевых смотров и перекосов "уставщины". Так и "вагнеровцы" вряд ли захотят тренироваться в пришивании бирок.

        Боевой опыт многих "музыкантов" в разы больше, чем выпускников военных училищ. Могут быть конфликты.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:11
      +1
      Французский Иностранный легион это часть ВС Франции, и там все служат по военным уставам Франции. Плюс дополнительные требования и традиции.
  2. Avsch
    Avsch Сегодня, 08:33
    +27
    А по-моему кто-то просто трус, допустивший в последнее время колоссальные ошибки, да растративший весь свой авторитет.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:59
      +19
      Хотел бы добавить - и не умеющий признавать ошибки, свои и своих друзей и ставленников!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:06
        +6
        Да. При Сталине и МО и Генштаб давно бы почистили.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:04
      +7
      Верно. В МО полно таких. Но все сохранили и должности и чины. Живут, как ни в чём не бывало, продолжают гадить.
    3. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 09:10
      +19
      Цитата: Avsch
      А по-моему кто-то просто трус, допустивший в последнее время колоссальные ошибки

      Дело не в одном человеке, то что мы сегодня наблюдаем, это работа системы, которая изначально строилась на колоссальном лицемерии, а значит базовой не адекватности.
      Просто раньше внешние факторы: цены на нефть, обстановка в мире, рост экономики России от "дна" 90-х, позволяли маскировать ошибки системы, а сейчас условия стали не такие комфортные, как раньше вот и стали все ошибки, так сказать выпячиваться.
      А самая главная проблема в том, что эта система состоящая из группы лиц всего за 20+ лет: закостенела, уверовала в свою непогрешимость, превратилась в касту несменяемых, в целом оторвалась от реальности и в связи с этим не имеет сил и желания себя активно трансформировать.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:37
    +23
    юридически ЧВК "Вагнер" не существует, поскольку в России нет соответствующего закона. Заниматься легализацией частных военных компаний должно правительство и Государственная дума, это их прерогатива.

    А раньше существовала и никого это не волновало! Как припекло, так сразу "не существует" Воевал-то кто? Стыдно не становится?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:07
      +11
      ЭТИМ стыдно не станет. Они и слова такого не знают.
  4. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 08:38
    +25
    Они, изменили ход событий в Сирии, и тем более на окраине. Трус ! Обрамовичей и прочий мусор , шестёрок своих урезать и отлучать физически от власти надо,и любить народ страны своей, любить как семью свою, ...пусто брех
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 08:52
      -7
      Собака(самая лучшая и тренированная) не должна кусать хозяина. А она укусила - ее усыпили.
      Привели ли к этому ошибки хозяина? Возможно привели, но это не повод кусать хозяина.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:16
        +3
        Когда сеньор нарушает свои обязательства, вассал освобождается от оммажа. Это закон.
        А вот собака как встала на пути вассала, когда тот наивно захотел справедливости.
        Потом бывший вассал ушёл, а собака лаяла в след.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:44
    +16
    Юридически ЧВК «Вагнер» на территории России не существует

    Странные ассоциации:
  6. Arzt
    Arzt Сегодня, 08:46
    +3
    Вспомнился анекдот - не знаю кто там проехал, но за рулем у него сам Брежнев. laughing
    Походу мы не все знаем о Евгении Викторовиче Пригожине. bully
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:02
      +1
      Сейчас о Пригожина вываливается столько негатива в СМИ, о том как он срок получил и прочее. Меня вообще-то интересует, а где же сам Пригожин сейчас? Что с ним? В инете разные версии по этому поводу, вплоть до самых ... crying
  7. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:52
    +5
    При всем уважении к парням воющи в Вагнере. Им за многое спамибо. Но

    Как это юридически не существует ЧВК. То есть государство финансироволо деньги в никуда? И не имело осуществляла контроль за выращеной собой же ЧВК.
    А когда решилось, что ЧВК должно осуществить "крестное целование" мтнистерству обороны, то товарищ Пригожин понял что деньги теперь платить не будут как раньше, будет контроль со стороны государства. А частная военная комапания - она на то и частная, чтобы получать деньги. Весь мятеж был из-за недполученых денег. Но договорились.

    P.S. А у нас юридически не существующим оргнизациям можно работать по закону? Как налоговоая к такому относится. Или это другое и все же некоторым можно работать в особом правовом поле.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 09:06
      +10
      Цитата: kebeskin
      Весь мятеж был из-за недполученых денег.


      А проблемы со "снарядным голодом" в Бахмуте, недовольство командиров ЧВК Вагнер это тоже история про деньги ?

      Там конфликт, длится ещё с Сирии, есть претензии к МО касательно присвоения чужих заслуг, и подставой под удар ЧВК Вагнер и т.д. - так что там не только вопрос финансирования.

      Касательно денег.... МО тоже не бесплатно воюет, сколько государство потратило на вооруженные силы за эти годы, на модернизацию армии, на новую технику... и какой результат ? Влили триллионы, а сколько реально дошло и как эффективно их освоили это вопрос открытый....
      1. kebeskin
        kebeskin Сегодня, 09:21
        +2
        Снарядный голод. Во первых не только у Вагнеров он возникал. И сообщения о подобном были и от других подразделений.
        Во вторых, не должна ли частная компания покупать снаряды у государства, определенных на это оргагизаций. Тем более ЧВК не в составе минобороны.
        В третьих должен ли товарищ военный передать боеприпасы некой организации не в составе МО. Вот допустим передал такой товарищ боепр пасы а завтра ЧВК вне закона. А появятся вопросы а кто передал снаряды незаконному формированию. И возможно данное лицо за это и сядет.

        Вопросов много. С точки зрения законодательсва ЧВК не занимались от слова совсем. Из-за этого потом курьезы.
    2. Arzt
      Arzt Сегодня, 09:40
      +1
      При всем уважении к парням воющи в Вагнере. Им за многое спамибо. Но

      Как это юридически не существует ЧВК. То есть государство финансироволо деньги в никуда? И не имело осуществляла контроль за выращеной собой же ЧВК.
      А когда решилось, что ЧВК должно осуществить "крестное целование" мтнистерству обороны, то товарищ Пригожин понял что деньги теперь платить не будут как раньше, будет контроль со стороны государства. А частная военная комапания - она на то и частная, чтобы получать деньги. Весь мятеж был из-за недполученых денег. Но договорились.

      P.S. А у нас юридически не существующим оргнизациям можно работать по закону? Как налоговоая к такому относится. Или это другое и все же некоторым можно работать в особом правовом поле.

      Вы же читали. Это проблемы Госдумы и Правительства. wink
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 10:48
        0
        А война - проблема Министерства обороны и Генштаба.
        Все солнечно laughing
  8. Andchevh
    Andchevh Сегодня, 08:54
    +14
    Ну тогда вопрос??А кто им технику поставлял. деньги платил на каком основании??Кто им давал команды в СВО принять участие??А теперь ЧВК не существует!!И 25 тысяч погибших ...то же как бы самоубились?? Что за бред! Надо принять закон в думе .. а кто не давал этот закон принят сколько раз ставили в повестку и по чему указанию снимали? Просто мерзко на это все смотреть!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:09
      +1
      "Я не я и лошадь не моя" говаривали про такую ситуацию.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 10:01
      +5
      А теперь ЧВК не существует

      Это же "Цезарь" ,точнее образ сильного альфача созданный для бабушек и дам бальзаковского возраста.А в реале
      при первой же проблеме сдаёт полный назад.Вспомните Ковид! Что он сделал?Все скинул на губернаторов в критический момент.Тут то же самое.Есть победы Вагнеров,он выползает из Ново-огорево что бы попиариться на ней и приписать к себе заслуги.Есть проблемы?, он к этому не причастен пусть думма разбираться good Этого "многоходовочника" уже скоро школьники будут предсказывать.Эрдоган тому пример.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:56
    +8
    200 ярдов деревянных из бюджета кому отдали в таком случае??? Путин юрист по образованию, он прекрасно знает, что ЧВК по нашим законам это наемничество и уголовная ответственность. И, судя по его словам Колесникову, никаких специальных документов по Вагнеру не было...
    Выходит все это делалось по понятиям. Когда в понятиях разошлись, Вова обиделся и включил в эфире мятеж...
  10. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 08:58
    +6
    Говоря о встрече, которая состоялась 29 июня в Кремле, Путин пояснил, что хотел встретиться с командирами ЧВК, но не с Пригожиным.

    Тогда как там оказался Пригожин? В кармане пронесли?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:10
      +3
      Охрана хотела не пустить, но внезапно поняла с кем имеет дело.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 09:19
      +3
      Цитата: Bulrumeb
      Тогда как там оказался Пригожин? В кармане пронесли?


      ВВП хочет создать свою картинку, мол есть плохой руководитель (Пригожин) а все остальные красавцы но ошиблись, вот вам вариант дальнейшего существования (подписание контракта с МО, и прекращение ЧВК Вагнер как такового....).

      А по факту, командирский состав не хочет переходить в МО (хотели бы, давно бы уже перешли) + их устраивает руководство Пригожина и Вагнера (Уткина), и история с 24.06.23 явно не обошлась без их недовольства МО... и ВВП не может этого не понимать) но всё равно для общественности пытается, подстроить картину мира под себя, и чести это ему не делает.

      Посмотрим сколько командиров перейдут в МО, и перейдут ли вообще (со своими бойцами), но даже если такой переход состоится, то это будет совсем другая структура и эффективность бойцов.
  11. Vashek
    Vashek Сегодня, 08:59
    -1
    Сначала ГРУ выкормило этого зверька, теперь сами не знают, как от него избавиться. Теряется лучшее подразделение. Отнюдь не лишнее. Причина - доминанта бизнес-интересов и дубовость руководящего аппарата, и не только МО.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 09:45
      +6
      Основу - ядро - Вагнера составляют отставные офицеры армии, которых по разным причинам вышибли, обманули, не продвинули, унизили.
      Они и составили этот "рыцарский орден", который позже финансово организовал и продвинул Пригожин. Эти люди обратно в ВС не пойдут - они уже там были. Решения у них принимает не Пригожин, а "круглый стол" - совет командиров. Пригожин только передает наверх их решение.
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:00
    +7
    Да ладно? А много "мильонов" денег кому тогда давали и танки-пушки-самолёты от кого принимали?
    Что-то мне это всё напоминает
  13. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:05
    +9
    И вот еще вопрос, 2000 единиц военной бронетехники передали тоже никому??? Это как? И кто это передавал? Это выходит трибунал с юридической точки зрения!
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:08
    +9
    Ну, да- это кажущиеся подразделения, кажущейся структуры . А, кто воевал? Кто вытаскивал МО из ж? Кто шёл маршем на Москву? Неужели виртуальные воины? Кто заставил "элитку" понервничать? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить? Так ведь дело то не делается! Денацификацию провели? А, демилитаризацию? Есть уверенность, что отличные бойцы уже не понадобятся? Ой ли!
    Тут одно из двух- либо мы чего то всей страной (кроме избранных) не знаем и завтра, неудержимой лавиной, могучим ударом, МО разнесет бандеровский режим в труху. Либо Победа над этим режимом в планы руководства не входит.
  15. Million
    Million Сегодня, 09:24
    +2
    Игра слов.
    Не будет "Вагнера"-появится,например,"Бах".
    Те же бойцы,но под другой вывеской и ,возможно,с другим статусом.Не ЧВК,а какая нибудь другая аббревиатура.
  16. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:26
    +2
    Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением"

    - приводит издание слова Путина.
    Вот как раз для бойцов ЧВК "Вагнер" в том числе изменилось потому как воевали по музыке. Хотелось бы видео встречи посмотреть, особенно момент того кто кому там кивал, особенно увидеть человека который назвал себя (был) реальным командиром бойцов всё это время и речь не о Пригожине. Кто бы мог быть таким командиром теряюсь в догадках, вот теряюсь в догадках fool hi. Лавры Пригожина многим со старой площади покоя не дают?! А за Пригожина можно сказать что предъявил представителям ГШ МО РФ и МО РФ в целом по факту и во время, особенно в Ростове-на-Дону. Пригожин прав !!! Двойняки, тройники с пятерниками и ранее не вызывали сомнений request hi
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:27
    +2
    Пригожин коммерс и приоритеты у него во главе угла коммерческие. И в данной ситуации он действует как коммерс и олигарх, ничего удивительного. Будет очень удивительным и странным если государство не сможет разрулить ситуацию и ним в свою пользу. Как и у всякого бизнесмена обладающего недвижимостью, активами, производственной базой итп у Пригожина множество "болевых точек".
    1. Александр Ра
      Александр Ра Сегодня, 10:02
      +1
      Обязательно будет разруливать в свою пользу. Интересно ещё – сколько среди олицетворящих гос-во коммерсов и не-коммерсов? Первичный капитал весь из "блевых точек". Пригожин наказывается за нарушение "кодекса" коммерсов.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: убей фашиста
      Пригожин коммерс и приоритеты у него во главе угла коммерческие
      Есть ещё такое понятие как хозяин. Пригожин именно так и действует. Период раскулачивания и насильсвенной коллективизации уже был в нашей истории. Это была катастрофа для сельского хозяйства, в результате голод по всей стране. Последствия подобных необдуманых действий в период войны в отношении боевых подразделений, зарекомендовавших себя на фронте даже представить трудно.
  18. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 09:42
    0
    Надо контролировать и держать за хобот таких руководителей ЧВК как вышеуказанный. Чтобы от сведозволенности и зажратости хвост не поднимали. А то сначала кричит что подчиняется Президенту, а потом на Москву маршем идёт порядки наводить такой царёк. Огромное уважение бойцам ЧВК, но не к зажравшемуся руководству.
  19. T-100
    T-100 Сегодня, 10:14
    +5
    Группа есть, но юридически не существует.

    Мобилизация есть, но юридически для его обоснования - военного положения нет.
  20. двейра63
    двейра63 Сегодня, 11:07
    +2
    Странно и бесчестно как то все то что происходит-какие то юридические увертки, перекладывание ответственности на Госдуму и прочее( И никаких реальных выводов и изменений...
  21. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 11:21
    0
    Гиркин/Стрелков:
    Президент призвал командование ЧВК «Вагнер» продолжить защиту Отечества в рамках законных вооруженных формирований. Но поскольку ЧВК «Вагнер» юридически в РФ не существует, то президент РФ для командиров несуществующего ЧВК - пустое место. Во Вселенной «Вагнера» есть только Пахан (Пригожин), а РФ и ее президент- не более чем особенности рельефа, в котором ЧВК действует. Осознав данный факт и понимая, что не может ни наказать, ни даже распустить несуществующую организацию, президент впал в прострацию и удалился в раздумьях. Плакал ли он от обиды, бессилия и непонимания в своих покоях после встречи - официально не объявлено.

    Наше кремлевское недоразумение опускают уже все кто могут. Как бы скоро не начали называть как в известной песне украинских ультрас....