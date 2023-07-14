Владимир Путин: Юридически ЧВК «Вагнер» на территории России не существует

Юридически частных военных компаний, включая "Вагнер", в России не существует, вопросом легализации ЧВК должна заниматься Госдума и правительство. Об этом заявил Владимир Путин.
Президент России ответил на несколько вопросов, касающихся ЧВК "Вагнер". В беседе с корреспондентом "Коммерсанта" Путин подчеркнул, что на сегодняшний день юридически ЧВК "Вагнер" не существует, поскольку в России нет соответствующего закона. Заниматься легализацией частных военных компаний должно правительство и Государственная дума, это их прерогатива.
Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос
- приводит Коммерсант ответ российского президента.
Говоря о встрече, которая состоялась 29 июня в Кремле, Путин пояснил, что хотел встретиться с командирами ЧВК, но не с Пригожиным. По его словам, рядовые бойцы компании воевали достойно, но были втянуты в эту историю, что вызывает большое сожаление. Президент подтвердил, что на встрече дал оценку того, что происходило в зоне СВО, отдельно остановился на событиях 24 июня и предложил несколько вариантов дальнейшего несения службы, в том числе и под руководством одного из командиров, под началом которого они и воевали последние 16 месяцев.
Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: "Нет, ребята не согласны с таким решением"
- приводит издание слова Путина.