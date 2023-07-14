Военкоры: Российские войска отбили очередную атаку ВСУ у Старомайорского на Южно-Донецком направлении

Российская армия продолжает отражать контрнаступление украинских формирований на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.В районе села Жеребянки ВС РФ смогли отбить украинскую атаку. Тем не менее, ВСУ удалось продвинуться в сторону села Работино после неоднократных штурмовых действий. Также украинские боевики прорываются в сторону Новопокровки, но ВС РФ успешно отбивают их атаки.Российские войска отбили очередную атаку ВСУ у Старомайорского на Южно-Донецком направлении. Украинские формирования пытаются продвинуться в сторону Приютного, однако им мешают как российская оборона, так и водная преграда. Российская артиллерия подвергла обстрелу позиции украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая и сам Угледар.В Марьинке российские подразделения продолжают сражаться с боевиками ВСУ в городской черте. Кроме того, наши бойцы прорываются в сторону Авдеевки, ведутся регулярные обстрелы ВСУ в Красногоровке, Северном, Екатериновке, Победе и так далее.Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Артемовском направлении. ВСУ пока пытаются безуспешно прорваться в Клещеевку, бои идут и у Берховки. В ответ российская армия обстреливает места размещения украинских формирований в Роздоловке, Ступочках, Веселом.На Краснолиманском и Купянском направлениях российская армия ведет штурмовые действия. В частности, наши бойцы прорываются у Новоселовского, обстреливают места дислокации личного состава украинских формирований в самом Купянске, а также в Невском, Двуречной, Фиголевке, Новомлынске и ряде других населенных пунктов.