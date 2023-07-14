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Военкоры: Российские войска отбили очередную атаку ВСУ у Старомайорского на Южно-Донецком направлении

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Военкоры: Российские войска отбили очередную атаку ВСУ у Старомайорского на Южно-Донецком направлении

Российская армия продолжает отражать контрнаступление украинских формирований на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


В районе села Жеребянки ВС РФ смогли отбить украинскую атаку. Тем не менее, ВСУ удалось продвинуться в сторону села Работино после неоднократных штурмовых действий. Также украинские боевики прорываются в сторону Новопокровки, но ВС РФ успешно отбивают их атаки.

Российские войска отбили очередную атаку ВСУ у Старомайорского на Южно-Донецком направлении. Украинские формирования пытаются продвинуться в сторону Приютного, однако им мешают как российская оборона, так и водная преграда. Российская артиллерия подвергла обстрелу позиции украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая и сам Угледар.


В Марьинке российские подразделения продолжают сражаться с боевиками ВСУ в городской черте. Кроме того, наши бойцы прорываются в сторону Авдеевки, ведутся регулярные обстрелы ВСУ в Красногоровке, Северном, Екатериновке, Победе и так далее.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Артемовском направлении. ВСУ пока пытаются безуспешно прорваться в Клещеевку, бои идут и у Берховки. В ответ российская армия обстреливает места размещения украинских формирований в Роздоловке, Ступочках, Веселом.

На Краснолиманском и Купянском направлениях российская армия ведет штурмовые действия. В частности, наши бойцы прорываются у Новоселовского, обстреливают места дислокации личного состава украинских формирований в самом Купянске, а также в Невском, Двуречной, Фиголевке, Новомлынске и ряде других населенных пунктов.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:31
    +2
    На Западном фронте без перемен , наши войска ведут бои местного значения.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:36
    +4
    У хахлов на уме одно...
    пред хозяином отчитаться.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +4
    Настырные сволочуги. Им настучат, они отбегут, башкой потрясут и снова вперед пока там и не ляжет навечно. Нет, тут не "патриотизмом" попахивает, а химией.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:13
      0
      rotmistr60 hi, эт вряд-ли, как одноразовая акция возможно а вот на постой и массово не вериться, у такой химии откат очень даже не слабый(даже у современных образцов), да на сутки вы получите био-робота НО потом его надо на трое выводить и выводить из него эту химию.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:16
    -1
    По Марьинке и Авдеевке есть динамика за 16 месяцев ? Очень много пишут , а что в действительности?
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:42
    0
    В районе села Жеребянки ВС РФ смогли отбить украинскую атаку. Тем не менее, ВСУ удалось продвинуться в сторону села Работино после неоднократных штурмовых действий

    Диссонанс автора не смущает? Если мы атаку отбили, то противник отступил. А если он придвинулся, то это мы отошли на новые позиции.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:56
      0
      головой подумать никак?...............