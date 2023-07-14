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Президент США распорядился призвать 3000 резервистов в американскую армию для поддержки операций в Европе

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Президент США распорядился призвать 3000 резервистов в американскую армию для поддержки операций в Европе

США увеличивают свое военное присутствие в Европе, насыщая базы в европейских странах дополнительными военными контингентами. Так, на днях президент США Джо Байден принял решение призвать на военную службу 3000 резервистов. Их также должны направить в Европу.


Пока не очень понятно, где именно будут развернуты дополнительные американские силы. Не исключено, что США развернут несколько новых бригад на восточном фланге НАТО, и это связано с продолжающейся российской специальной военной операцией.

Как отметил начальник оперативного отдела Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс, размещение войск в Европе свидетельствует о «непоколебимой поддержке» Вашингтоном стран, находящихся на восточном фланге Североатлантического альянса, в условиях российской спецоперации.

Интересно, что представитель европейского командования США капитан Билл Спикс отметил отсутствие изменений в численности контингента американской армии в Европе даже после призыва резервистов. То есть, не исключено, что их призовут, чтобы заместить тех военных, которые отправятся из европейских стран назад, в США.

Приказ президента США предусматривает возможность Пентагона при необходимости вызвать резервные силы и получить дополнительные полномочия по снабжению войск. Резервистам будут платить как военнослужащим, находящимся на действительной военной службе. Сейчас общая численность контингента ВС США в Европе превышает 100 тысяч человек.

На саммите НАТО в Литве было принято решение сформировать и силы быстрого развертывания европейских стран и США общей численностью в 300 тысяч человек. Кроме того, крупные страны НАТО распределили зоны ответственности за государства на восточном фланге альянса. Например, США будут в случае конфликта с Россией защищать Польшу, а Канада – Латвию.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:37
    +4
    Зашевелились-завошкались в гадюшнике.....
    __________________________________
    1. corrado
      corrado Сегодня, 09:50
      +1
      Давайте их уж наконец-то всех сюда. Развеять их головы о том, что тут не Ирак и не Афганистан. Первый попандос под солнцепёк и мысли отрезвяться сами по себе.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: Nexcom
      Зашевелились-завошкались в гадюшнике.....
      __________________________________

      Видно иссяк укронацистский и общемировой наёмнический потенциал. Теперь пришла пора жертвовать своими гражданами. Ну что же и этих наши ребята утилизируют. Было бы здорово если ещё до прибытия на фронт, где-нибудь в гостиничном комплексе.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 08:40
    0
    Хм.. Сейчас наверное, славная американская либеральная молодежь рванет прятаться от призыва в Мексику и Канаду, верно ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:42
      +5
      Канада - задний двор США. Их без проблем там отловят (если потребуется) и отправят обратно.
      Вот в Мексике - это да, гораздо сложнее будет сделать.
      100 баксов мексиканскому полицейскому и "я тебя не видел, гринго".
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:41
    0
    Всех поделили? Или это уже наметки на то, кто в чьи "земли" припишется в будущем?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    +1
    Байден принял решение призвать на военную службу 3000 резервистов. Их также должны направить в Европу.
    При сегодняшнем наличии 100 тыс американских военнослужащих в Европе 3 тыс. вроде немного. Но с учетом планирования развертывания сил НАТО до 300 тыс. в/сл это можно рассматривать, как начало этого процесса.
    США будут в случае конфликта с Россией защищать Польшу, а Канада – Латвию
    А остальных (Литву, Эстонию...), Германия и Франция или скандинавы, которые сами рассчитывают на американскую защиту?
  5. HAM
    HAM Сегодня, 09:05
    +1
    Как то сразу вспоминается фраза про ружьё,висящее на стене,которое в конце спектакля обязано выстрелить...не к добру все эти поползновения.Не только Бидон,но и вся европейская шатия-непуганые иди о ты,но с властью......
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:05
    +1
    Окраина не единственная "горячая точка", там еще Приднестровье есть, Калининградская область занозой в попе сидит. В свое время, в 2021 г. тоже начиналось с концентрации войск на границах и "безобидных" учениях, а потом вон во что вылилось..... Если мы начнем опрокидывать хеклов к осени, то и эти на границах зашевелятся.... планы от В до Я никуда не делись, если А и Б не сработают...
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:13
    +3
    Плохо что у нас нет крепкого военного союза.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 09:36
      0
      У России и спокон веков никогда не было союзников! Даже те кого мы считали друзья в разные исторические периоды, потом сами создавали военные союзы против нас или вступали союзы с нашими врагами.
  8. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:52
    0
    Самое время начать помогать врагам США где нибудь в Мексике или Никарагуа, финансировать и вооружать активно настроенных против США
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:27
    0
    "...посланы для поддержки операций в Европе"
    Стесняюсь спросить...
    "Оба-нных оттаскивать?" (с)