Президент США распорядился призвать 3000 резервистов в американскую армию для поддержки операций в Европе

США увеличивают свое военное присутствие в Европе, насыщая базы в европейских странах дополнительными военными контингентами. Так, на днях президент США Джо Байден принял решение призвать на военную службу 3000 резервистов. Их также должны направить в Европу.Пока не очень понятно, где именно будут развернуты дополнительные американские силы. Не исключено, что США развернут несколько новых бригад на восточном фланге НАТО, и это связано с продолжающейся российской специальной военной операцией.Как отметил начальник оперативного отдела Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс, размещение войск в Европе свидетельствует о «непоколебимой поддержке» Вашингтоном стран, находящихся на восточном фланге Североатлантического альянса, в условиях российской спецоперации.Интересно, что представитель европейского командования США капитан Билл Спикс отметил отсутствие изменений в численности контингента американской армии в Европе даже после призыва резервистов. То есть, не исключено, что их призовут, чтобы заместить тех военных, которые отправятся из европейских стран назад, в США.Приказ президента США предусматривает возможность Пентагона при необходимости вызвать резервные силы и получить дополнительные полномочия по снабжению войск. Резервистам будут платить как военнослужащим, находящимся на действительной военной службе. Сейчас общая численность контингента ВС США в Европе превышает 100 тысяч человек.На саммите НАТО в Литве было принято решение сформировать и силы быстрого развертывания европейских стран и США общей численностью в 300 тысяч человек. Кроме того, крупные страны НАТО распределили зоны ответственности за государства на восточном фланге альянса. Например, США будут в случае конфликта с Россией защищать Польшу, а Канада – Латвию.