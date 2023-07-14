Пресса США: Даже самые рьяные сторонники Зеленского теперь задались вопросом, служит ли его вспышка недовольства решениями НАТО интересам Украины

Этот пост Зеленского так взволновал Белый дом, что официальные лица США рассматривали возможность вообще отказаться от рассмотрения вопроса о приглашении (в состав НАТО).

На этой неделе даже самые рьяные его сторонники задались вопросом, служит ли вспышка недовольства со стороны Зеленского (решениями НАТО) интересам Украины.

Ермак, как сообщает один из очевидцев встречи, вёл себя так, как будто пытался спорить. Салливан же был решителен. Говорили они около получаса.

Западная пресса продолжает давать оценки состоявшемуся в Вильнюсе саммиту НАТО, включая и вопрос взаимодействия альянса с Украиной. При этом уже как минимум во втором крупном американском издании (теперь это Washington Post) выходит статья, где говорится о негативной реакции администрации США на публикацию в сети Зеленского, где тот называет политику НАТО абсурдной.Из материала:На самом деле, никакого приглашения и не предполагалось.Далее в WP со ссылкой на американских чиновников пишут, что сама эта ситуация показывает раздражённость членов НАТО той тактикой давления, которую использует Зеленский.Из статьи:Также в материале обсуждается встреча советника Байдена по нацбезопасности Салливана с главой администрации Зеленского Ермаком. Издание пишет о том, что переговоры эти пришли «не в дружественной атмосфере».Из материала издания: