Пресса США: Даже самые рьяные сторонники Зеленского теперь задались вопросом, служит ли его вспышка недовольства решениями НАТО интересам Украины

Западная пресса продолжает давать оценки состоявшемуся в Вильнюсе саммиту НАТО, включая и вопрос взаимодействия альянса с Украиной. При этом уже как минимум во втором крупном американском издании (теперь это Washington Post) выходит статья, где говорится о негативной реакции администрации США на публикацию в сети Зеленского, где тот называет политику НАТО абсурдной.
Из материала:
Этот пост Зеленского так взволновал Белый дом, что официальные лица США рассматривали возможность вообще отказаться от рассмотрения вопроса о приглашении (в состав НАТО).
На самом деле, никакого приглашения и не предполагалось.
Далее в WP со ссылкой на американских чиновников пишут, что сама эта ситуация показывает раздражённость членов НАТО той тактикой давления, которую использует Зеленский.
Из статьи:
На этой неделе даже самые рьяные его сторонники задались вопросом, служит ли вспышка недовольства со стороны Зеленского (решениями НАТО) интересам Украины.
Также в материале обсуждается встреча советника Байдена по нацбезопасности Салливана с главой администрации Зеленского Ермаком. Издание пишет о том, что переговоры эти пришли «не в дружественной атмосфере».
Из материала издания:
Ермак, как сообщает один из очевидцев встречи, вёл себя так, как будто пытался спорить. Салливан же был решителен. Говорили они около получаса.