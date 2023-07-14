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Пресса США: Даже самые рьяные сторонники Зеленского теперь задались вопросом, служит ли его вспышка недовольства решениями НАТО интересам Украины

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Пресса США: Даже самые рьяные сторонники Зеленского теперь задались вопросом, служит ли его вспышка недовольства решениями НАТО интересам Украины

Западная пресса продолжает давать оценки состоявшемуся в Вильнюсе саммиту НАТО, включая и вопрос взаимодействия альянса с Украиной. При этом уже как минимум во втором крупном американском издании (теперь это Washington Post) выходит статья, где говорится о негативной реакции администрации США на публикацию в сети Зеленского, где тот называет политику НАТО абсурдной.


Из материала:

Этот пост Зеленского так взволновал Белый дом, что официальные лица США рассматривали возможность вообще отказаться от рассмотрения вопроса о приглашении (в состав НАТО).

На самом деле, никакого приглашения и не предполагалось.

Далее в WP со ссылкой на американских чиновников пишут, что сама эта ситуация показывает раздражённость членов НАТО той тактикой давления, которую использует Зеленский.

Из статьи:

На этой неделе даже самые рьяные его сторонники задались вопросом, служит ли вспышка недовольства со стороны Зеленского (решениями НАТО) интересам Украины.

Также в материале обсуждается встреча советника Байдена по нацбезопасности Салливана с главой администрации Зеленского Ермаком. Издание пишет о том, что переговоры эти пришли «не в дружественной атмосфере».

Из материала издания:

Ермак, как сообщает один из очевидцев встречи, вёл себя так, как будто пытался спорить. Салливан же был решителен. Говорили они около получаса.
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27 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:54
    +13
    Ну совсем от рук холопы отбились - спорить они стали с Хозяином... laughing
    Бить кнутом на конюшне нещадно, бо трепетное благоговение перед барином имели (с)

    зы Интересно, какая будет реакция у амеров если они вдрызг переругаются с Зелей и его командой? what
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:04
      +8
      Похоже Зеленский начал догадываться, что украинцам отведена роль сакральной жертвы, боевого наркохряка-камикадзе. Никто и не собирается принимать Украину в НАТО. Её хотят уничтожить, нанеся максимальные потери России.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 09:19
        +4
        Цитата: Бородач
        Похоже Зеленский начал догадываться, что украинцам отведена роль сакральной жертвы, боевого наркохряка-камикадзе. Никто и не собирается принимать Украину в НАТО. Её хотят уничтожить, нанеся максимальные потери России.

        А еще зеля начал догадываться, что его время в презиках истекло, и готовится замена!
        1. Kotofeich
          Kotofeich Сегодня, 09:25
          +2
          А, на фото он уже в камере? Слева на двери "кормушка" завешена? laughing
          1. Ратник с пулеметом
            Ратник с пулеметом Сегодня, 09:52
            +1
            Нет,это тамбур вагона поезда в никуда..)))
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:00
        +2
        Цитата: Бородач
        Похоже Зеленский начал догадываться, что украинцам отведена роль

        Я думаю, об этом все догадывались с самого начала. Тут больше похоже, что Зеленский начал догадываться: у него та же роль, что и у остальной Украины; он на той же сцене, а не на какой-то отдельной.
    2. teron
      teron Сегодня, 09:06
      +1
      Не проблема - просто заменят на более покладистого. Любым способом.
    3. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 09:51
      +1
      Может они так соскочить от побирушки хотят, свои задачи выполнили,выяснили, что на данный Россия воевать обычными вооружением может хреновенько ,но все таки как то может,теперь с учётом полученной информации дальше готовится,а бабло на кастрюлеголовых тратить хорош,а то и так уже борзеть начинают...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:55
    +2
    Походу было наоборот, ермар был решителен, а селиван пытался спорить.... Так вернее будет и правдивее.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:56
    +4
    Наркоманы - люди с нестабильной психикой. Удивляться перепадам настроения фюрера даже как-то странно.
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 09:03
      +8
      Самое интересное это люди призыаающие долбануть по Зе калибром. Спрашивается: нафига? Так как он топит Украину, лучше вряд ли кто-то справится. Тем более украинцы сами его выбирали. Вот пусть и кушают, не обляпаются
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
      +2

      Pharmacist (Алексей)
      Сегодня, 08:56
      НОВЫЙ
      +1
      Наркоманы - люди с нестабильной психикой. Удивляться перепадам настроения фюрера даже как-то странно.
      Видимо, не с той дорожки начал. laughing Или закончил. laughing У них, наркоманов, так.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +6
    даже самые рьяные его сторонники задались вопросом...
    Поздно задавать себе вопросы когда сами взрастили, откормили, приучили к западной халяве (к халяве, как таковой приучен с детства), вознесли до небес и разрешили говорить на всех своих площадках. Это, которое выросло благодаря Западу преподнесет ему же еще не один "сюрприз".
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:04
    +3
    Сами взрастили кловуна - нарика , сами теперь удивляются.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:06
    +2
    На самом деле все просто. На Украине действуют две силы - США и Британия. Если стратегическая цель у них на Украине общая, то тактические задачи разнятся. США заинтересованы в долговременном вялотекущем конфликте, то Британия заинтересована в экскалации конфликта. Отсюда и демарши зеленского.
  7. zsdk
    zsdk Сегодня, 09:14
    +1
    Судьба цепной собаки, которая начинает гавкать и кидаться на хозяина, обычно незавидна....
    1. Mike77
      Mike77 Сегодня, 11:12
      0
      Не хозяин ли виноват , что собака так себя ведёт ? Сравнивать зелю с собакой - собак оскорблять .
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:15
    +2
    Речь Посполитая прошла свои три раздела за 23 года, похоже Зеленский решил побить этот рекорд...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:45
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Речь Посполитая прошла свои три раздела за 23 года, похоже Зеленский решил побить этот рекорд..

      Так Речь Посполитая было государством, а Украина в то время была её рабом, да и сейчас она не лучше, только хозяин другой.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:21
    +4
    Zelinsky qualifie "d'absurde' la politique de l'Otan car il n'a pas encore compris que l'Ukraine , comme je l'écris depuis 18 mois, n'est qu'un consommable et que les Ukrainiens ne sont que de la chair à canon utiles seulement pour affaiblir la Russie. Une fois ce but atteint, je crains fort que l'Otan n'attaque la Russie au moindre prétexte (et même faux prétexte du style d'une petite fiole agitée à l'Onu...) dans l'espoir de la démanteler et de piller ses richesses en ressources...J'espère me tromper car sinon l'humanité est en train de se précipiter vers le mur de l'apocalypse...
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:23
    +2
    Ну, тут разговор не про "интересы украины", а про интересы бандеровского режима. Эти интересы "несколько"не совпадают. Но, поскольку украинцы этот режим выбрали и отдают жизни на его защите, значит их это устраивает.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:37
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Ну, тут разговор не про "интересы украины", а про интересы бандеровского режима.

      Даже не всего бандеровского режима, а только "шайки-95", которая имеет самый большой барыш от войны.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:33
    +2
    Салливан же был решителен. Говорили они около получаса.

    За полчаса разговора ничего не решить, а вот матюгами Ермак его обложил, а Салливан был "решителен" и сказал Ермаку -"No, whoreson !"
  12. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:54
    +1
    Цитата: Kotofeich
    А, на фото он уже в камере?

    Или в дурке уже закрыли, чтобы немного успокоился. wassat
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:19
    +1
    Еще бы им быть довольными, им бобик предлагает вместо него сдохнуть причем всей европой и в течении часа, им такую честь оказывает бобик а они отказываются.
  14. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 10:31
    +1
    Не стоИт членство у НАТО на Украину smile очередные индейцы у Большого белого отца.
  15. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 11:05
    0
    То, что Зеленский выбесил НАТОвцев (да и украинского - собственного laughing - посла тоже) это конечно, треш, угар и последствия воспитания КВНом - "на любое слово собеседника надо сострить".
    Да и в НАТО Зеленского не позвали, хотя он угрожал wassat в таком случае на саммит не приехать... Кстати, на саммите Зеленский обещал каждое утро Уоллеса благодарить начать, он хоть это обещание laughing сдержал?

    Но то, что Зеленский не смог даже "оппозицию из РФ и БР" вокруг себя консолидировать - и это популярный артист - это, конечно, "эпик фейл" для любого политика, кроме "воспитанного КВНом". Даже исчадие ада Адольф ухитрялся под лозунгом "борьбы с большевизмом" периодически собирать вокруг себя массы коллаборантов, до генерала Власова включительно. Зеленский и тут ухитрился проиграть.
    В общем, Зеленский - позор нацизма и ЛГБТК, в аду от него Гитлер на другую сковородку пересядет, чтобы с неудачником не общаться.

    ИМХО, результаты Зеленского на/в Украине впечатляют: "Население Украины сократилось после начала спецоперации с 37,6 млн до 29 млн человек, по данным на май 2023 года, подсчитал Украинский институт будущего. Инфографика с данными опубликована в телеграм-канале организации.
    После начала спецоперации России на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину."
    https://www.rbc.ru/politics/05/06/2023/647db6f79a79474072aae73d
    Есть вариант, что еще немного Зеленский поработает, население подсократит, глядишь - и венгры самоопределятся...

    А ведь как интересно Зеленский начинал - за год обещал разрешить все проблемы Украины с ЛДНР, до февраля 2022 призывал армию и народ Украины "перестать паниковать и готовиться к майским шашлыкам".
    Что-то там он еще в прошлом году обещал, и в этом тоже обещал что-то закончить... А его опять в ЕС не позвали и в НАТО не позвали - все "потом" обещают... Даже Арестович от него ушел, кто теперь надежду "перемоги" и планы "контрнаступа" объявлять будет....
    Как бы его собственные силовики не перевели в "герои нации посмертно" с заменой на более адекватного - ведь выборов в/на Украине не предвидится и юморист может с гастролями по Европе еще много чего натворить.